A nagy Szex és New York személyiségteszt: most kiderül, te ki lennél az ikonikus négyesből

Carrie, az örök nyughatatlan és kreatív lélek vagy a magabiztos Samantha személyiségére hajazol inkább? Esetleg Charlotte vagy Miranda áll hozzád a legközelebb? Ez a személyiségteszt nem kertel. Most kiderül, melyik New York-i barátnő lennél!

Személyiségteszt: te kire hasonlítasz leginkább a Szex és New York barátnői közül?

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Ha szeretted a Szex és New York sorozatot, ez a teszt neked szól.

7 egyszerű kérdés vár rád, amiből kirajzolódik a személyiséged.

A kérdéssor végén megtudhatod, melyik karakter áll hozzád a legközelebb.

Szex és New York személyiségteszt: te melyik szereplőre hasonlítasz?

Ha szeretted a Szex és New York sikersorozatot, tudod, hogy ez sokkal több, mint egy szórakoztató széria. Ez a nagyvárosi nők életérzésének bibliája, amelyben a négy főszereplő mind másra tanít bennünket. Mindegyikükben találhatunk némi kivetnivalót, de végső soron tudjuk: ők mi magunk vagyunk. A szerelmet hajhászó álmodozók, a karrierista racionalisták és a szabadságukat féltő, lélekben örök fiatal nők is.

Kíváncsi vagy, benned melyikük természete dominál? Hogy Carrie, Samantha, Charlotte vagy Miranda hasonlít-e hozzád a legjobban? A személyiségtesztből most megtudhatod!

Hogy néz ki a tökéletes szombat délutánod?

A) Egy cuki kávézóban ülök, kortyolom a kedvenc kávémat, elmerülök a gondolataimban, és az élet nagy kérdésein gondolkodom

B) Egy elegáns brunchon vagyok a barátnőimmel, egy csini ruhában

C) Egy feszültséglevezető edzés után nézek egy jó filmet otthon

D) Valamilyen aktuális eseményre vagy izgalmas programra megyek a barátaimmal Mi a legfontosabb számodra egy párkapcsolatban?

A) A lelki és szellemi kapcsolódás mélysége

B) A közös jövőkép és a kölcsönös elköteleződés

C) A kölcsönös tisztelet és az őszinteség

D) A szenvedély és a kémia Milyen ruhát választasz szívesen egy hétvégi programra?

A) Valami különlegeset és divatosat

B) Egy klasszikus, nőies darabot

C) Egy elegáns, de praktikus szettet

D) Valami előnyös, nőies, de szexi szettet Hogyan kezelsz egy szakítást?

A) Kiírom vagy kibeszélem magamból az érzéseimet

B) Egyszerűen hiszek abban, hogy így kellett lennie, és majd minden jóra fordul

C) Hogyan kellene? Levonom a tanulságokat, és továbblépek

D) Megünneplem, hogy újra szabad vagyok, kitáncolom a bánatomat A barátaid szerint te vagy az,…

A) Akivel mindig történik valami

B) Aki mindenkire figyel

C) Aki kimondja a csúf igazságot, amikor arra van szükség

D) Mindenkit lelkesít, és mindig lendületet visz a találkozókba Melyik mondat áll hozzád a legközelebb?

A) „Kutatom a válaszokat az élet kérdéseire”

B) „Hiszek az igaz szerelemben”

C) „A kemény munka mindig kifizetődik”

D) „Csak egyszer élünk” Melyik New York-i programot választanád?

A) Egy könyvbemutatót vagy divatbemutatót

B) Egy romantikus vacsorát egy elegáns étteremben

C) Üzleti ebédet egy menő helyen vagy fagyit, popcornt és a kedvenc melegítőmet – nincs köztes lehetőség

D) Koktélozást egy tetőteraszon hajnalig

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