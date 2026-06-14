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A Szex és New York főszereplői a személyiségteszteben.

A nagy Szex és New York személyiségteszt: most kiderül, te ki lennél az ikonikus négyesből

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors sorozat
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 09:45
személyiségtesztSzex és New Yorkteszt
Kíváncsi vagy, hogy az ellenállhatatlan és magabiztos bombázóra vagy az intelligens és tekintélyt parancsoló barátnőre hasonlítasz jobban? A személyiségtesztből azonnal kiderül, melyik Szex és New York karakter lennél a négyes fogatból!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Carrie, az örök nyughatatlan és kreatív lélek vagy a magabiztos Samantha személyiségére hajazol inkább? Esetleg Charlotte vagy Miranda áll hozzád a legközelebb? Ez a személyiségteszt nem kertel. Most kiderül, melyik New York-i barátnő lennél!

Mr. Big és Carrie a Szex és New York személyiségtesztben.
Személyiségteszt: te kire hasonlítasz leginkább a Szex és New York barátnői közül?
Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto
  • Ha szeretted a Szex és New York sorozatot, ez a teszt neked szól.
  • 7 egyszerű kérdés vár rád, amiből kirajzolódik a személyiséged.
  • A kérdéssor végén megtudhatod, melyik karakter áll hozzád a legközelebb.

Szex és New York személyiségteszt: te melyik szereplőre hasonlítasz?

Ha szeretted a Szex és New York sikersorozatot, tudod, hogy ez sokkal több, mint egy szórakoztató széria. Ez a nagyvárosi nők életérzésének bibliája, amelyben a négy főszereplő mind másra tanít bennünket. Mindegyikükben találhatunk némi kivetnivalót, de végső soron tudjuk: ők mi magunk vagyunk. A szerelmet hajhászó álmodozók, a karrierista racionalisták és a szabadságukat féltő, lélekben örök fiatal nők is.

Kíváncsi vagy, benned melyikük természete dominál? Hogy Carrie, Samantha, Charlotte vagy Miranda hasonlít-e hozzád a legjobban? A személyiségtesztből most megtudhatod!

  1. Hogy néz ki a tökéletes szombat délutánod?
    A) Egy cuki kávézóban ülök, kortyolom a kedvenc kávémat, elmerülök a gondolataimban, és az élet nagy kérdésein gondolkodom
    B) Egy elegáns brunchon vagyok a barátnőimmel, egy csini ruhában
    C) Egy feszültséglevezető edzés után nézek egy jó filmet otthon
    D) Valamilyen aktuális eseményre vagy izgalmas programra megyek a barátaimmal
  2. Mi a legfontosabb számodra egy párkapcsolatban?
    A) A lelki és szellemi kapcsolódás mélysége
    B) A közös jövőkép és a kölcsönös elköteleződés
    C) A kölcsönös tisztelet és az őszinteség
    D) A szenvedély és a kémia
  3. Milyen ruhát választasz szívesen egy hétvégi programra?
    A) Valami különlegeset és divatosat
    B) Egy klasszikus, nőies darabot
    C) Egy elegáns, de praktikus szettet
    D) Valami előnyös, nőies, de szexi szettet
  4. Hogyan kezelsz egy szakítást?
    A) Kiírom vagy kibeszélem magamból az érzéseimet
    B) Egyszerűen hiszek abban, hogy így kellett lennie, és majd minden jóra fordul
    C) Hogyan kellene? Levonom a tanulságokat, és továbblépek
    D) Megünneplem, hogy újra szabad vagyok, kitáncolom a bánatomat
  5. A barátaid szerint te vagy az,…
    A) Akivel mindig történik valami
    B) Aki mindenkire figyel
    C) Aki kimondja a csúf igazságot, amikor arra van szükség
    D) Mindenkit lelkesít, és mindig lendületet visz a találkozókba
  6. Melyik mondat áll hozzád a legközelebb?
    A) „Kutatom a válaszokat az élet kérdéseire”
    B) „Hiszek az igaz szerelemben”
    C) „A kemény munka mindig kifizetődik”
    D) „Csak egyszer élünk”
  7. Melyik New York-i programot választanád?
    A) Egy könyvbemutatót vagy divatbemutatót
    B) Egy romantikus vacsorát egy elegáns étteremben
    C) Üzleti ebédet egy menő helyen vagy fagyit, popcornt és a kedvenc melegítőmet – nincs köztes lehetőség
    D) Koktélozást egy tetőteraszon hajnalig

Értékelés:

Egy jelenet a Szex és New York című sorozatból a személyiségtesztben.
Számold össze, melyik betűjelből gyűjtötted a legtöbbet a teszt során!
Fotó: Entertainment Pictures /  Northfoto

Legtöbb A) válasz: Carrie Bradshaw

A társaság álmodozója vagy, akárcsak Carrie Bradshaw. Egy izgalmas, kreatív és érzékeny, de örökké kíváncsi nő, aki bátran veti bele magát az élet forgatagába és a szerelem rejtelmeibe. Odáig vagy az inspiráló beszélgetőpartnerekért, a divatért és azokért a pillanatokért, amelyekért érdemes élni.

Legtöbb B) válasz: Charlotte York

A szíved mélyén egy igazi romantikus vagy, aki bármilyen rossz is történik, mindig bízik a pozitív végkifejletben. Számodra a legfontosabb értéket a család, a hűség és a stabilitás jelenti. Mindig kedélyes és gondoskodó természetednek köszönhetően rengeteg szeretted számít rád, és fordul hozzád a legnehezebb percekben egy kis megnyugtatásért.

Legtöbb C) válasz: Miranda Hobbes

Te vagy a céltudatos, független és mérhetetlenül intelligens nő prototípusa, aki sosem fél kimondani a véleményét. Határozottságodnál csak az igazságérzetet erősebb. A teszt szerint környezeted egy megbízható, erős személyiségnek lát téged. Barátaid nemcsak kedvelnek, de mélységesen tisztelnek is.

Legtöbb D) válasz: Samantha Jones

A teszt alapján te a szabad nőideál megtestesítője vagy. Magabiztos, karizmatikus és rendkívül bátor. Valaki, aki nem fél élvezni az élet örömeit. Csak úgy falod az új élményeket, de mindez nem tart vissza abban, hogy elérd, amit akarsz. Céljaid érdekében hajlandó vagy bármilyen áldozatot meghozni, ha szükséges. Sokan irigylik is önbizalmadat és felejthetetlen kisugárzásodat.

A következő videóra kattintva 5 kulisszatitkot hallhatsz az ikonikus sorozatról:

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