A nagy Szex és New York személyiségteszt: most kiderül, te ki lennél az ikonikus négyesből

Carrie, az örök nyughatatlan és kreatív lélek vagy a magabiztos Samantha személyiségére hajazol inkább? Esetleg Charlotte vagy Miranda áll hozzád a legközelebb? Ez a személyiségteszt nem kertel. Most kiderül, melyik New York-i barátnő lennél!
Ha szeretted a Szex és New York sikersorozatot, tudod, hogy ez sokkal több, mint egy szórakoztató széria. Ez a nagyvárosi nők életérzésének bibliája, amelyben a négy főszereplő mind másra tanít bennünket. Mindegyikükben találhatunk némi kivetnivalót, de végső soron tudjuk: ők mi magunk vagyunk. A szerelmet hajhászó álmodozók, a karrierista racionalisták és a szabadságukat féltő, lélekben örök fiatal nők is.
Kíváncsi vagy, benned melyikük természete dominál? Hogy Carrie, Samantha, Charlotte vagy Miranda hasonlít-e hozzád a legjobban? A személyiségtesztből most megtudhatod!
A társaság álmodozója vagy, akárcsak Carrie Bradshaw. Egy izgalmas, kreatív és érzékeny, de örökké kíváncsi nő, aki bátran veti bele magát az élet forgatagába és a szerelem rejtelmeibe. Odáig vagy az inspiráló beszélgetőpartnerekért, a divatért és azokért a pillanatokért, amelyekért érdemes élni.
A szíved mélyén egy igazi romantikus vagy, aki bármilyen rossz is történik, mindig bízik a pozitív végkifejletben. Számodra a legfontosabb értéket a család, a hűség és a stabilitás jelenti. Mindig kedélyes és gondoskodó természetednek köszönhetően rengeteg szeretted számít rád, és fordul hozzád a legnehezebb percekben egy kis megnyugtatásért.
Te vagy a céltudatos, független és mérhetetlenül intelligens nő prototípusa, aki sosem fél kimondani a véleményét. Határozottságodnál csak az igazságérzetet erősebb. A teszt szerint környezeted egy megbízható, erős személyiségnek lát téged. Barátaid nemcsak kedvelnek, de mélységesen tisztelnek is.
A teszt alapján te a szabad nőideál megtestesítője vagy. Magabiztos, karizmatikus és rendkívül bátor. Valaki, aki nem fél élvezni az élet örömeit. Csak úgy falod az új élményeket, de mindez nem tart vissza abban, hogy elérd, amit akarsz. Céljaid érdekében hajlandó vagy bármilyen áldozatot meghozni, ha szükséges. Sokan irigylik is önbizalmadat és felejthetetlen kisugárzásodat.
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