Orbán Viktor: Nem adom fel, míg egy darabban látsz - videó

Ahogy arról a Bors beszámolt, június 13-án délelőtt megtartották a Fidesz tisztújító kongresszusát, melynek célja az volt, hogy kijelölje az ellenzékbe került párt következő időszakának politikai irányvonalát. Az eseményen Orbán Viktor is jelen volt.
Mint ismeretes, a pártújító kongresszuson ismét Orbán Viktort választották meg a Fidesz elnökének, aki újonnan megválasztott pártelnökként értékelte a Fidesz tisztújító kongresszusának a munkáját.
Orbán Viktor felszólalásában megköszönte a bizalmat. Elmondta, soha nem rejtette véka alá, hogy a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. Azt mondta, 22 évig vártak az alapítás után, hogy megkapják a szabadság mellé a szuverenitást is hazánknak.
A volt miniszterelnök ezzel kapcsolatban nemrég egy videót is megosztott a Facebook-oldalán.
Nem adom fel, míg egy darabban látsz
- fogalmazott bejegyzésében.
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