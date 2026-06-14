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Orbán Viktor: Nem adom fel, míg egy darabban látsz - videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 10:16
tisztújító kongresszusFideszvideó
Június 13-án délelőtt megtartották a Fidesz tisztújító kongresszusát. Orbán Viktor most videóval üzent.
Bors
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Ahogy arról a Bors beszámolt, június 13-án délelőtt megtartották a Fidesz tisztújító kongresszusát, melynek célja az volt, hogy kijelölje az ellenzékbe került párt következő időszakának politikai irányvonalát. Az eseményen Orbán Viktor is jelen volt. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor 
Fotó: Magyar Nemzet

Újraválasztották Orbán Viktort a Fidesz elnökének

Mint ismeretes, a pártújító kongresszuson ismét Orbán Viktort választották meg a Fidesz elnökének, aki újonnan megválasztott pártelnökként értékelte a Fidesz tisztújító kongresszusának a munkáját.

Orbán Viktor felszólalásában megköszönte a bizalmat. Elmondta, soha nem rejtette véka alá, hogy a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. Azt mondta, 22 évig vártak az alapítás után, hogy megkapják a szabadság mellé a szuverenitást is hazánknak.

Orbán Viktor: Nem adom fel, míg egy darabban látsz

A volt miniszterelnök ezzel kapcsolatban nemrég egy videót is megosztott a Facebook-oldalán

Nem adom fel, míg egy darabban látsz

- fogalmazott bejegyzésében.

 

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