Hazug csillagjegyek: egy szavukat se hidd el! Eláruljuk, melyik miért nem mond igazat sosem!

Vannak, akik azért hazudnak, hogy elkerüljenek egy konfliktust, míg mások magukat védik, netán egyszerűen szeretnének kiszakadni a valóságból. Bármi is legyen az indok, nem mondanak igazat. Most felfedjük, mely öt csillagjegy hazudik a legtöbbet.
Horoszkópunk nem csak az életünk alakulását befolyásolja, de bizony jellemünkre is alapvető hatással van. Felfedi hibáinkat, beszél erősségeinkről, feltárja vágyainkat – és persze azt is megtudhatjuk belőle, mikor és miért hazudunk.
E jegy szülötte nem azért hazudnak, mert ártani akarnának bárkinek is. Nem csalnak, nem ássák alá senki hitelességét, egyszerűen csak egy nagy, teátrális történetet akarnak elmesélni – és bizony néha egy-két részletet emiatt kiszíneznek. Na jó, talán nem is csak egyet-kettőt… Egyszerűen arról van szó, hogy túl élénk a képzelőerejük, és nem bírják elviselni a valóság néha kifejezetten nyomasztó szürkeségét.
E jegy rendkívül paranoid: mindent és mindenkit megfigyel, mindennek a mélyére ás, mindenkinek ismerni akarja a legmélyebb titkait és minden motivációját. Ő az, aki azért tart vissza néha kifejezetten fontos információkat is, hogy megőrizze a saját biztonságát, és az irányítást minden egyes szituációban. Nem aktívan hazudik, egyszerűen a hallgatásával kerget bele téged egy teljesen hamis narratívába, amiből mindent kiolvashat rólad, amire szüksége van.
E jegy egyszerűen képtelen megmaradni a realitás nyers, kegyetlen talaján. Folyamatosan valamiféle álomvilágba vágyik, így nála a hazugságok egyfajta menekülőutat jelentenek. Mindenkinek hazudnak, még maguknak is, csak hogy ne kelljen szembenézniük az igazsággal. Egy olyan világot kreálnak, szinte tökéletesen egymásra építve hazugságok átláthatatlan rétegét, melyben ők az ártatlan áldozatok.
E jegy mindent megtesz a békéért és az egyensúlyért – még akkor is, ha e cél elérése érdekében egy teljesen hamis világot kell felépítenie hazugságokból. Konfliktuskerülő magatartása sokszor kényszeríti ki, hogy ne mondjon igazat, még akkor is, ha az igazság nem is ártana oly sokat, mint azt ők képzelik.
Az első helyen a hazug csillagjegyek közt a Janus-arcú Ikrek áll: számukra ugyanis a valóság csak egy opció a sok közül. Rendkívüli intelligenciájuknak köszönhetően pillanatok alatt képesek feldolgozni számtalan szituáció számtalan kimenetelét, ez azonban azzal jár, hogy a valóságot is folyamatosan hozzáigazítják az épp aktuális céljaikhoz vagy hangulatukhoz. Nem egyszerűen hazudnak: gond nélkül létrehoznak egyetlen pillanat alatt egy teljes, komplex alternatív valóságot.
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