Így lesz egész évben gyönyörű a pázsit a kertész szerint

A nyári időszak nagy részben a szabadtéri időtöltésről szól, aminek tökéletes helyszíne a kert. Feltéve, ha szép és egészséges fűtakaró borítja, amelyre mezítláb is ráléphetünk. Ez az állapot csakis úgy érhető el, ha egész évben törődünk a pázsittal.

Fontos a pázsit rendszeres öntözése.

Fotó: Viktor Polenok / Shutterstock

A titok a pázsit következetes gondozása

Ahhoz, hogy a pázsit egész évben üde, zöld és sűrű maradjon, rendszeres és tudatos gondozásra van szükség. Ez nemcsak azt jelenti, hogy néha levágjuk vagy meglocsoljuk azt , hanem figyelembe vesszük az évszakok változását, és ehhez igazítjuk az ápolási teendőket. Tavasszal például a talaj levegőztetése és a gyep regenerálása a legfontosabb, nyáron a rendszeres öntözés és a megfelelő nyírás, ősszel a felkészítés a hidegebb hónapokra, míg télen a pihenés biztosítása. Ha ezekre odafigyelünk, a gyep hosszú távon is egészséges és szép lesz.

Gondozás a négy évszak szerint

Tavasz

A megújulás időszakában a feladatunk a lehullott falevelek és elhalt fűszálak összegereblyézése, majd a gyepszellőztetés, ami az egyik legfontosabb pázsitápolási technika. Amennyiben szükséges, vessünk új fűmagot a megkopaszodott részekre, illetve gyeptrágyával biztosítsuk a tápanyag-utánpótlást. Minimum heti egyszer öntözzünk!

Nyár

A legforróbb napokon a szárazsággal és a magas hőmérséklettel kell megküzdenie a gyepnek, amelyet a hajnali vagy az esti órákban tanácsos locsolni, hogy a víz ne párologjon el hamar. Trágyázni nem feltétlenül kell, de a kártevőkre és a gombásodás megelőzésére fontos energiát fordítani. A legjobb, ha nem vágjuk túl rövidre a fűszálakat.

Ősz

Ez idő tájt el kell kezdeni a hidegre való felkészülést, ugyanakkor érdemes az esetleges nyári károkat is felmérni. Nem árt folyamatosan gereblyézni a hulló leveleket, hogy ne fülledjen be alatta a fű, és a gyepszellőztetést is megismételhetjük. Káliumban gazdag műtrágyával és őszi fűmagkeverékkel gondoskodhatunk még a pázsit jó állapotáról.

Tél

Az év legkopárabb időszakában a pázsit is pihen, ám ettől függetlenül nem szabad megfeledkezni arról. Ha fagyos a fű, vagy több centi hó esett rá, inkább ne járkáljunk a kertben, mert a fűszálak sérülhetnek, eltörhetnek. Fagy esetén a járda felsózásakor különösen figyeljünk oda a füves részekre, a só ugyanis roncsolhatja a fű gyökérzetét, száríthatja a talajt, és a tápanyagfelvételt is gátolhatja.