Így vallotta be Éva a gyerekeinek, hogy egy sorozatgyilkos szeretője volt – 24 véres holttest maradt utánuk

Mikula Éva ismerősei voltak a Savi fivérek, akiknek vérengzése 7 éven át tartott. 102 rablást hajtottak végre, 24 embert öltek meg, köztük benzinkutast, nyomozót, csendőrt, ártatlan szemtanút, egy ízben golyózáport zúdítottak az őket igazoltatni próbáló járőrökre.

Mikula Éva a bíróság előtt tett vallomást Fotó: Universal Archive/Universal Images Group / GettyImages

A fivérek rablógyilkosságokat követettek el, kizárólag lopott, Olaszországban nagy számban forgalmazott, többnyire fehér Fiatokkal.

1991-ben aggatta rájuk a sajtó a „fehér Fiat Uno banda” gúnynevet.

1994-ben jutott el odáig a rendőrség, hogy a bűnözői csapat akciói, szervezettségük okán, köthetőek valamilyen fegyveres szervezethez.

A banda két vezetője egy testvérpár volt, egyikük rendőr. Az idősebb, Alberto Savi, hallgatagsága miatt a „Szerzetes”, míg öccse, Fabio, a magassága miatt a „Colos” gúnynéven futott az alvilágban.

Éva amolyan házi fogságban töltötte a rablásokkal teli hét évet; nem hagyhatta el a házat egyedül, csak Fabio társaságában, nappal nem léphetett ki az ajtón és amikor kimehetett, a legközelebbi éjjel-nappaliig vezethetett csak az útja. Viszont kétségtelen tény az is, hogy a fiatal lányt ékszerekkel és pénzzel halmozta el Fabio minden bűncselekmény után.

Fabio és Éva a bírósági szembesítés során Fotó: Universal Archive/Universal Images Group / GettyImages

Így ismerte meg Fabiót, Mikula Éva

Mikula Éva Nagybányáról származott, középiskolás évei közben, apja erőszakossága elől menekülve érkezett Magyarországra. Egy országúti étkezdében kezdett dolgozni. Itt ismerkedett meg Fabio Savival, aki kamionsofőrként érkezett Magyarországra. Mint később számára is kiderült, Savi volt a banda egyik kegyetlen vezére. A fiatal lány rövid ismeretség után beült a kamionjába és egy boldogabb élet reményében Riminibe ment vele.

Most, évtizedekkel később is, Éva tisztán emlékezik vissza azokra a pillanatokra, amikor még nem sejtette a véres igazságot. Csak a szabadságot érezte, ahogy Fabio mellett ülve száguldanak a kamionnal a sztrádán, az ablak lehúzva, a zene szól, Éva pedig igazán boldognak érzi magát.

Mikual Éva 50 évesen adott interjút Fotó: YouTube

Romokban hevert az élete

Mikula Éva szerepe a mai napig vitatott: egyesek tettestársat, mások áldozatot és kulcsfontosságú tanút látnak benne. Végül az ő megfigyelése vezette el a nyomozókat a Savi fivérekhez, 1994 novemberében. Bár bíróság elé állították, végül nem ítélték el a gyilkosságokban való részvételért, mivel együttműködött az igazságszolgáltatással.