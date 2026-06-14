Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Vazul névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tragédia a nyaraláson: meghalt egy 18 éves fiú, miután allergiás reakciót kapott az e-cigaretta olajától

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors e-cigaretta
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 09:30
nyaraláshalál
Egyetlen slukk vethetett véget a 18 éves Harry életének, aki a szerelmével töltött spanyolországi álomnyaralásán, egy közös ebéd közben esett össze. A gyászoló család szerint a skót fiú halálát egy helyben vásárolt e-cigaretta olaj váltotta ki, amely azonnali, sokkszerű allergiás reakciót okozott nálánál.
Bors
A szerző cikkei

Minden szülő rémálma vált valóra azon a spanyolországi nyaraláson, amelyre a 18 éves Harry Whitton a szerelmével indult. A skóciai Dundee-ból származó fiatalember Benidormban pihent a barátnőjével, amikor egy közös ebéd során hirtelen összeesett. Azonnal mentőt hívtak hozzá, de az életét már nem tudták megmenteni. A család gyanúja szerint a tragédiát egy helyben vásárolt, hibás vagy szennyezett e-cigaretta olaj okozta, amelyre a fiú szervezete sokkszerű, halálos allergiás reakcióval válaszolt.

A tragikus sorsú Harry halálát a családja szerint a Benidormban vásárolt e-cigaretta olaj okozhatta
A tragikus sorsú Harry halálát a családja szerint a Benidormban vásárolt e-cigaretta olaj okozhatta Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

E-cigaretta végzett vele? 

A tragikus hirtelenséggel elhunyt fiú édesapja, Chris a közösségi oldalán osztotta meg a boncolás megrázó részleteit. A leletek szerint Harry torka hirtelen elzáródott, ami miatt képtelen volt levegőt venni.

A torka összeszorult, ami légzési problémákat okozott nála. Hányt is, ami a légzésért való küzdelem közben a tüdejébe jutott

– írta a gyászoló apa, aki biztos benne, hogy a Benidormban vásárolt e-cigaretta folyadék végzett a gyermekével.

Úgy gondoljuk, hogy a vape-je volt az; nemrég vett egy vape-olajat Benidormban, és ez az egyetlen különbség aközött, amit ő használt, és amit a barátnője

– magyarázta a megtört szülő, aki most arra tette fel az életét, hogy figyelmeztesse a fiatalokat a dizájner gőzölők veszélyeire. Mint mondta, túl sok még az ismeretlen tényező ezekkel az olajokkal kapcsolatban.

Hazavárják a kis doboló fiút

Harry édesanyja, Debbie Bell teljesen összeomlott a hír hallatán. Elcsukló hangon beszélt arról, hogy a család élete egy másodperc alatt hullott darabjaira.

Összetört a szívünk, a világunk feje tetejére állt. A mi kis doboló fiunk elhunyt, miközben élete legjobb időszakát élte a nyaraláson, élete szerelmével

– búcsúzott anyai szívével az asszony, aki elárulta: amint hazaérnek Skóciába, laboratóriumban fogják bevizsgáltatni a gyanús olajat.

A tragédia súlyát növeli, hogy a családnak most hatalmas összegeket kell kifizetnie, hogy Harry holttestét hazaszállíthassák Spanyolországból, ezért gyűjtést indítottak az interneten – írja a Metro.

A meglepetés 18. születésnapját kellene szerveznünk, ehelyett otthon a temetését fogjuk intézni. Ez az egész elképzelhetetlen és nagyon valószerűtlen

– olvasható a család kétségbeesett felhívásában. Harryt a helyi focicsapat, a Dundee FC is gyászolja, ahol vendéglátósként dolgozott; a klub szerint egy mindig mosolygós, rendkívül értékes kollégát és barátot veszítettek el. A brit külügyminisztérium közölte, hogy minden segítséget megadnak a gyászoló családnak a hatósági ügyintézésben.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu