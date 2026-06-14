Tragédia a nyaraláson: meghalt egy 18 éves fiú, miután allergiás reakciót kapott az e-cigaretta olajától

Minden szülő rémálma vált valóra azon a spanyolországi nyaraláson, amelyre a 18 éves Harry Whitton a szerelmével indult. A skóciai Dundee-ból származó fiatalember Benidormban pihent a barátnőjével, amikor egy közös ebéd során hirtelen összeesett. Azonnal mentőt hívtak hozzá, de az életét már nem tudták megmenteni. A család gyanúja szerint a tragédiát egy helyben vásárolt, hibás vagy szennyezett e-cigaretta olaj okozta, amelyre a fiú szervezete sokkszerű, halálos allergiás reakcióval válaszolt.

A tragikus sorsú Harry halálát a családja szerint a Benidormban vásárolt e-cigaretta olaj okozhatta Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

E-cigaretta végzett vele?

A tragikus hirtelenséggel elhunyt fiú édesapja, Chris a közösségi oldalán osztotta meg a boncolás megrázó részleteit. A leletek szerint Harry torka hirtelen elzáródott, ami miatt képtelen volt levegőt venni.

A torka összeszorult, ami légzési problémákat okozott nála. Hányt is, ami a légzésért való küzdelem közben a tüdejébe jutott

– írta a gyászoló apa, aki biztos benne, hogy a Benidormban vásárolt e-cigaretta folyadék végzett a gyermekével.

Úgy gondoljuk, hogy a vape-je volt az; nemrég vett egy vape-olajat Benidormban, és ez az egyetlen különbség aközött, amit ő használt, és amit a barátnője

– magyarázta a megtört szülő, aki most arra tette fel az életét, hogy figyelmeztesse a fiatalokat a dizájner gőzölők veszélyeire. Mint mondta, túl sok még az ismeretlen tényező ezekkel az olajokkal kapcsolatban.

Hazavárják a kis doboló fiút

Harry édesanyja, Debbie Bell teljesen összeomlott a hír hallatán. Elcsukló hangon beszélt arról, hogy a család élete egy másodperc alatt hullott darabjaira.

Összetört a szívünk, a világunk feje tetejére állt. A mi kis doboló fiunk elhunyt, miközben élete legjobb időszakát élte a nyaraláson, élete szerelmével

– búcsúzott anyai szívével az asszony, aki elárulta: amint hazaérnek Skóciába, laboratóriumban fogják bevizsgáltatni a gyanús olajat.

A tragédia súlyát növeli, hogy a családnak most hatalmas összegeket kell kifizetnie, hogy Harry holttestét hazaszállíthassák Spanyolországból, ezért gyűjtést indítottak az interneten – írja a Metro.

A meglepetés 18. születésnapját kellene szerveznünk, ehelyett otthon a temetését fogjuk intézni. Ez az egész elképzelhetetlen és nagyon valószerűtlen

– olvasható a család kétségbeesett felhívásában. Harryt a helyi focicsapat, a Dundee FC is gyászolja, ahol vendéglátósként dolgozott; a klub szerint egy mindig mosolygós, rendkívül értékes kollégát és barátot veszítettek el. A brit külügyminisztérium közölte, hogy minden segítséget megadnak a gyászoló családnak a hatósági ügyintézésben.