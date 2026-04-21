KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Konrád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezért fontos a WC-kefe tisztántartása is otthonunk higiéniájáért

tipp
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 18:15
tisztaságfertőtlenítésbaktérium
Otthonunk egyik leginkább igénybe vett, ugyanakkor leggyakrabban elhanyagolt takarítóeszköze. Fontos a WC-kefe tisztántartása, mert ha nem gondoskodunk róla rendszeresen, könnyen kórokozók telepedhetnek meg rajta. Néhány praktikus módszerrel azonban elérhetjük, hogy mindig higiénikus maradjon.

A WC-kefe tisztántartása egy lényeges feladat. Először is fontos, hogy minden használat után alaposan öblítsük át a kefét, így elkerülhetjük, hogy a szennyeződés rászáradjon a sörtékre, és csúnyán elszínezze azokat -írja a Fanny magazin.

Fotó: Evgenyrychko /  Shutterstock 

A WC-kefét hetente legalább egyszer áztassuk fertőtlenítőszeres vízbe vagy klóros oldatba 10–15 percre, így elpusztíthatjuk a kórokozókat, és megelőzhetjük a kellemetlen szagok kialakulását.

Ha ragaszkodunk a természeteshez

A WC-kefe tisztántartásához használhatunk ecetet is, hiszen antibakteriális hatása miatt hasznos, ráadásul a kellemetlen szagokat is semlegesíti. Egy kanál szódabikarbónával tovább fokozhatjuk a hatást.

Figyeljünk a szellőzésre

Kerüljük a teljesen zárt tartókat, válasszunk inkább szellőzőnyílásos vagy akasztható megoldást, így nem pang benne a nedvesség és nem szaporodnak el a baktériumok.

Maradjon szárazon

A tartót is rendszeresen mossuk ki és fertőtlenítsük, hiszen a lecsöpögő vízben könnyen elszaporodhatnak a kórokozók.

Bízzunk a napfény erejében

Időnként érdemes szabad levegőn, napsütésben szárítani, mert a napfény természetes fertőtlenítő hatású, és segít gyorsabban megszáradni a sörtéknek.

Rázzuk le róla a felesleges vizet

Használat után mindig rázzuk le róla a felesleges vizet, így kevésbé marad nedves és kisebb az esélye a kellemetlen szagok kialakulásának.

Óvatosan bánjunk vele

Kerüljük a túl erős nyomást súrolás közben, mert a sörték könnyen eldeformálódhatnak, és így nehezebb lesz a kefe tisztítása.

Modern alternatívák

Érdemes szilikon fejű típust választanunk, ugyanis ez kevésbé szívja magába a szennyeződést, könnyebb tisztítani, és gyorsabban szárad.

Fotó: HenadziPechan /  Shutterstock 

Cseréljük rendszeresen

Bármilyen gondosan tisztítjuk, három-négy havonta célszerű lecserélni, hogy mindig higiénikus maradjon.

Az alábbi videó bemutatja azt a 10 dolgot, amit tudnunk kell a WC-tisztításról.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
