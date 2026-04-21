Ezért fontos a WC-kefe tisztántartása is otthonunk higiéniájáért

A WC-kefe tisztántartása egy lényeges feladat. Először is fontos, hogy minden használat után alaposan öblítsük át a kefét, így elkerülhetjük, hogy a szennyeződés rászáradjon a sörtékre, és csúnyán elszínezze azokat -írja a Fanny magazin.

A WC-kefe tisztántartása is lényeges otthoni feladat, hogy ne szaporodjanak el a kórokozók

Lényeges a WC-kefe tisztántartása is, hogy távol tartsuk a baktériumokat

A WC-kefét hetente legalább egyszer áztassuk fertőtlenítőszeres vízbe vagy klóros oldatba 10–15 percre, így elpusztíthatjuk a kórokozókat, és megelőzhetjük a kellemetlen szagok kialakulását.

Ha ragaszkodunk a természeteshez

A WC-kefe tisztántartásához használhatunk ecetet is, hiszen antibakteriális hatása miatt hasznos, ráadásul a kellemetlen szagokat is semlegesíti. Egy kanál szódabikarbónával tovább fokozhatjuk a hatást.

Figyeljünk a szellőzésre

Kerüljük a teljesen zárt tartókat, válasszunk inkább szellőzőnyílásos vagy akasztható megoldást, így nem pang benne a nedvesség és nem szaporodnak el a baktériumok.

Maradjon szárazon

A tartót is rendszeresen mossuk ki és fertőtlenítsük, hiszen a lecsöpögő vízben könnyen elszaporodhatnak a kórokozók.

Bízzunk a napfény erejében

Időnként érdemes szabad levegőn, napsütésben szárítani, mert a napfény természetes fertőtlenítő hatású, és segít gyorsabban megszáradni a sörtéknek.

Rázzuk le róla a felesleges vizet

Használat után mindig rázzuk le róla a felesleges vizet, így kevésbé marad nedves és kisebb az esélye a kellemetlen szagok kialakulásának.

Óvatosan bánjunk vele

Kerüljük a túl erős nyomást súrolás közben, mert a sörték könnyen eldeformálódhatnak, és így nehezebb lesz a kefe tisztítása.

Modern alternatívák

Érdemes szilikon fejű típust választanunk, ugyanis ez kevésbé szívja magába a szennyeződést, könnyebb tisztítani, és gyorsabban szárad.

A WC-kefe tisztítása is lényeges, és a szilikonnal könnyebb dolgunk lesz

Cseréljük rendszeresen

Bármilyen gondosan tisztítjuk, három-négy havonta célszerű lecserélni, hogy mindig higiénikus maradjon.

Az alábbi videó bemutatja azt a 10 dolgot, amit tudnunk kell a WC-tisztításról.