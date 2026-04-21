Ezért fontos a WC-kefe tisztántartása is otthonunk higiéniájáért

A WC-kefe tisztántartása egy lényeges feladat. Először is fontos, hogy minden használat után alaposan öblítsük át a kefét, így elkerülhetjük, hogy a szennyeződés rászáradjon a sörtékre, és csúnyán elszínezze azokat -írja a Fanny magazin.
A WC-kefét hetente legalább egyszer áztassuk fertőtlenítőszeres vízbe vagy klóros oldatba 10–15 percre, így elpusztíthatjuk a kórokozókat, és megelőzhetjük a kellemetlen szagok kialakulását.
A WC-kefe tisztántartásához használhatunk ecetet is, hiszen antibakteriális hatása miatt hasznos, ráadásul a kellemetlen szagokat is semlegesíti. Egy kanál szódabikarbónával tovább fokozhatjuk a hatást.
Kerüljük a teljesen zárt tartókat, válasszunk inkább szellőzőnyílásos vagy akasztható megoldást, így nem pang benne a nedvesség és nem szaporodnak el a baktériumok.
A tartót is rendszeresen mossuk ki és fertőtlenítsük, hiszen a lecsöpögő vízben könnyen elszaporodhatnak a kórokozók.
Időnként érdemes szabad levegőn, napsütésben szárítani, mert a napfény természetes fertőtlenítő hatású, és segít gyorsabban megszáradni a sörtéknek.
Használat után mindig rázzuk le róla a felesleges vizet, így kevésbé marad nedves és kisebb az esélye a kellemetlen szagok kialakulásának.
Kerüljük a túl erős nyomást súrolás közben, mert a sörték könnyen eldeformálódhatnak, és így nehezebb lesz a kefe tisztítása.
Érdemes szilikon fejű típust választanunk, ugyanis ez kevésbé szívja magába a szennyeződést, könnyebb tisztítani, és gyorsabban szárad.
Bármilyen gondosan tisztítjuk, három-négy havonta célszerű lecserélni, hogy mindig higiénikus maradjon.
Az alábbi videó bemutatja azt a 10 dolgot, amit tudnunk kell a WC-tisztításról.
