Mire figyeljünk zuhanytálca és zuhanylefolyó választásakor? (x)

Zuhanylefolyók – a láthatatlan, de létfontosságú részlet

Bár elsőre nem feltűnő, a zuhanylefolyó a zuhanyzónk egyik legfontosabb eleme.A megfelelő vízelvezetés nélkül nincs kényelmes zuhanyzás. Egy rosszul megválasztott vagy nem megfelelően beszerelt lefolyó pangó vízhez, kellemetlen szagokhoz, vízfoltokhoz vagy akár penészesedéshez is vezethet. Éppen ezért a zuhany lefolyó kiválasztása nem mellékes kérdés.

Lineáris vs. pontszerű lefolyó

A két legelterjedtebb forma a pontlefolyó és a lineáris zuhanyfolyóka.

A pontlefolyó egy középponti, többnyire négyzet alakú megoldás, ami főként kisebb zuhanyzókban praktikus. A víz lejtése ilyenkor minden irányból a lefolyó felé tart.

egy középponti, többnyire négyzet alakú megoldás, ami főként kisebb zuhanyzókban praktikus. A víz lejtése ilyenkor minden irányból a lefolyó felé tart. A lineáris lefolyók hosszanti kialakításúak, és elegáns, modern megjelenést nyújtanak. Különösen jól illeszkednek a walk-in zuhanyzókhoz, mivel akár a zuhanyfal mentén, akár középen is elhelyezhetők, és csupán egyirányú lejtést igényelnek, ami egyszerűbb burkolást és egységesebb padlót eredményez.

Vízáteresztő képesség és anyaghasználat

A lefolyók vízelvezetési kapacitása kulcskérdés: érdemes olyat választani, amely legalább 30–50 liter/perc sebességgel képes elvezetni a vizet, különösen esőztető zuhanyfejek használata esetén.

Az anyaguk rendszerint rozsdamentes acél, ami tartós, ellenáll a korróziónak, és esztétikus, letisztult megjelenést kínál. Sok modellhez választható csempézhető fedlap, amely teljesen belesimul a burkolatba – így a lefolyó szinte láthatatlan marad.

Egyszerű tisztíthatóság

A karbantartás szempontjából is fontos a megfelelő modell kiválasztása. A legtöbb korszerű lefolyó már kivehető szűrőkosárral és egyszerűen felnyitható fedéllel rendelkezik, így a rendszeres tisztítás gyors és könnyen elvégezhető. Ez nemcsak higiéniai okokból előnyös, hanem segít megelőzni a dugulást is. Egy jól megválasztott zuhanytálca – lefolyó párosítás nemcsak kényelmet és megbízható vízelvezetést biztosít, hanem vizuálisan is emeli a fürdőszoba színvonalát, legyen szó klasszikus, modern vagy akár luxus kialakításról.

(x)