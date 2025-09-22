Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Vízkőre mutat egy ujj egy fürdőszobai csaptelepen

Ezzel az egyszerű trükkel pillanatok alatt eltüntetheted a vízkövet a fürdőből

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 08:45
Nincs bosszantóbb, mint amikor a zuhanykabin üvegén a vízkő akkor is ott virít, amikor már negyedszer dörzsöljük át szivaccsal. Mutatunk egy olyan egyszerű és hatékony trükköt vízkő ellen, amelyhez nem kell semmiféle tisztítószer.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A kemény víz sok háztartásban okoz fejfájást. Az üvegajtókon, a csapokon és a csempén rövid idő alatt fehéres réteg képződik, amitől a fürdő sosem tűnik igazán tisztának. A régi, klasszikus módszerek, mint például az ecet vagy más vegyszerek működnek ugyan, de gyakran erős és kellemetlen szaguk van. Nem csoda hát, hogy mindenki vadászik azokra a praktikákra, amelyekkel gyorsabban és egyszerűbben lehet megszabadulni a vízkőtől.

Vízkő ellen nő citrommal takarít
Vízkő ellen nem csak a citrom lehet hatásos.
Fotó: Nick Alias /  Shutterstock 

Egy trükk, amely tényleg beválik

A közösségi médiában sok háziasszony osztja meg takarítási tippjeit, de kevés az, ami valóban látványos eredményt hoz. Egy brit nő azonban nemrég olyan ötlettel rukkolt elő, amely villámgyorsan elterjedt. 

Mint kiderült, ő nem ecettel vagy szódabikarbónával esett neki a zuhanykabinnak, hanem konyhai sütőpapírt használt.

A trükk annyira egyszerű, hogy elsőre hihetetlennek hangzik. Össze kell gyűrni egy darab sütőpapírt, és azzal átdörzsölni az üvegfelületet. Néhány másodperc alatt a vízkő csíkok és pöttyök eltűnnek, mintha ott se lettek volna. 

Miért éppen a sütőpapír?

A titok a sütőpapír anyagában rejlik. A sima, kissé zsírálló felület gyengéden, de hatékonyan dörzsöli le a vízkövet, miközben vékony réteget hagy maga után, amely taszítja a vizet. A papír enyhén viaszos bevonata miatt a vízcseppek nem tudnak megtapadni, így az üveg sokáig tiszta marad. Sokan azért rajonganak ezért a trükkért, mert olcsó, hiszen egy tekercs sütőpapír ára pár száz forint, és egy darabot többször is fel lehet használni. Ráadásul nincs erős szaga, mint az ecetnek, így a fürdőben nem kell órákig szellőztetni.

Még néhány bevált trükk vízkő ellen

A sütőpapír valóban meglepő megoldás, de persze más módszerekkel is érdemes próbálkozni. A csaptelepeket például egyszerűen át lehet törölni ecetes ronggyal, majd néhány perc után leöblíteni. A citromlé szintén kiváló természetes vízkőoldó, főleg a zuhanyfejnél. Ha nagyon makacs a lerakódás, érdemes citromlevet vagy ecetet tölteni egy vödörbe és beáztatni a zuhanyrózsát pár órára. A fürdőszoba üvegajtaját célszerű minden zuhanyzás után lehúzni egy vízlehúzóval. Ez apróságnak tűnik, de hosszú távon sok bosszúságtól kímél meg. A rendszeres, pár másodperces törlés megakadályozza, hogy a vízkőréteg kialakuljon.

A tiszta fürdőszoba titka

Akár a sütőpapír-trükköt próbáljuk ki, akár maradunk a jól bevált ecetnél, egy biztos: a rendszeresség a legfontosabb. Ha hetente pár percet rászánunk a fürdő takarítására, a vízkő sokkal kevésbé alakul ki, és a helyiség mindig rendezettnek hat.

