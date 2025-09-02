Öt dolog, ami miatt büdös lesz a házad, ha nem vigyázol

Nem mindenkit érdekel, ha friss ágynemű vagy virágillat van a házban, de senki sem élvezi, ha otthona kellemetlen szagú. Egy takarítónő felfedett öt olyan hibát, amelytől büdös lesz a házad vagy kellemetlen szagú.

Ettől az öt dologtól büdös lesz a házad, így elkerülendő Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A tippeket egy Angie nevű tartalomkészítő osztotta meg, akinek a TikTokon oszt tanácsokat 40 ezer követőjének. Első pontját megosztva így magyarázta:

Cipők az ajtónál. Ha gyakran viselik őket, az izzadság és a nedvesség kellemetlen szagot okozhat. Cipősprayt ajánlok.

Második pontjaként a zuhanyzóban lévő szőnyeget említette meg. Nem is gondolnád, de idővel ha gyakran maradnak nedvesek, bepenészednek, így gyakran cserélni kell.

Én egy kőből készültet ajánlanék.

Harmadik pontként a kutyusok fekhelyét írta. A kellemetlen szagok elkerülése érdekében érdemes gyakran porszívózni és mosni azokat, emiatt fontos olyat venni, amely levehető huzattal rendelkezik.

Szemetes. Néha előfordulnak kiömlések, amikről észre sem veszed. Töröld át időnként az egész szemetest, hogy mindig friss maradjon

- közölte követőivel a negyedik olyan dolgot, amire érdemes figyelni.

Ha egy vattakorongra illóolajat csepegtetünk és a szemetes aljába tesszük, sokat javít a helyzeten és tovább bírja a szemetesünk. Utolsó pontként pedig a következőket írta:

Szövetből készült székek. Az igazán régi anyag megtartja a szagokat. Egy szövet- vagy légfrissítő csak ideiglenes megoldás.

Hozzátette, hogy ő ezektől a dolgoktól fél, videója pedig már több, mint 250 ezer lájknál tart. Hozzászólásokban van, aki egyetértett Angie fürdőszoba ötletével.

A kő fürdőszobaszőnyeg hosszú távon pénzt is megtakarít. Nagyon gyorsan szárad, és a tisztításához csak egy kicsit le kell csiszolni.

Elmondása alapján drága volt, de hosszútávon erős befektetésnek bizonyult. A szemetes illóolaj ötletét is sokan dicsérték volt, olyan is, aki már élt a módszerrel - írja a Mirror.

Egy másik videójában Angie elmagyarázta, hogy otthonába természetes színű szekrényeket is beépítene, mivel sosem tűnnek fel, ha koszosak, így kevés karbantartást igényelnek.