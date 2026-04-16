Halálos csapda a konyhában: ha ezt tetted a szalonnával, mérgezést kaphatsz

A légkeveréses sütőkkel sokféle étel egészségesen, zsiradékmentesen elkészíthető, de a szalonnával nem szabad kísérletezni.

A keletkező zsiradék eltávolíthatatlanul lerakódik, és rontja az airfryer működését.

A szalonnán lévő baktériumok életben maradnak sütés után is, és ételmérgezést okozhatnak.

Sokan odáig vannak az airfryerért, vagyis a forrólevegős sütőért, hiszen szinte bármit képesek vagyunk ínycsiklandóan, zsír- és olajmentesen elkészíteni benne. Ropogós csirkeszárny, sült krumpli, sőt sütemény is pokolian jól süthető benne. Ha viszont fontos neked az egészséged, akkor egy ételt biztosan ne készíts airfryerben. Ez az étel nem más, mint a sült szalonna.

Sült szalonna készítése airfryerben idővel ételmérgezést okozhat. Illusztráció: Candice Bell/Shutterstock

Sült szalonna airfryerben? Soha!

Manapság szinte bármit elkészíthetünk airfryerben, ami sokkal egészségesebb módja a sütésnek, kivéve, ha zsíros ételeket akarunk beletenni. Egy híres dietetikus, Brenda Peralta figyelmeztetése szerint semmiképp se süssünk például szalonnát airfryerben, az ugyanis az egészségünkbe kerülhet.

A szakember szerint a szalonna zsírja felhalmozódik és a forrólevegős sütőn belül kicsapódik. A fűtőszálra kerülő zsír szinte rögtön odaég, ami miatt a szerkezetből idővel bűz kezd áradni, a lakást pedig a sütő minden egyes használatakor fojtogató, égett zsírszag és sűrű, gomolygó füst lepheti el.

Brenda Peralta ugyanakkor állítja: nem a füst a legnagyobb veszély. A gép működési mechanizmusának következtében nagyon könnyű alulsütni a vékonyra szelt húsokat, különösen a szalonnát. Ennek oka, hogy a bacon szeletek egymásnak tapadhatnak, ami miatt a hő nem éri egyenletesen minden oldalukat. Ennek eredményeképp a húsárun lévő baktériumok túlélhetik a sütést, aminek akár ételmérgezés is lehet a vége. Ennek a tünetei a következők lehetnek:

elviselhetetlen hányinger és hányás;

hasmenés;

kínzó gyomorgörcsök;

hirtelen fellépő izomfájdalom;

étvágytalanság.

Így kezeld az ételmérgezést Az ételmérgezés kezelése nem könnyű feladat, hiszen hányásos-hasmenéses tüneteknél a szervezet rengeteg vizet és ásványi sót veszít, ezért nagyon fontos a folyadékpótlás. A legjobb, ha szénsavmentes ásványvizet, cukormentes teát vagy patikában kapható rehidratáló port fogyasztasz vízben feloldva. A kávét, az alkoholt, a tejet és a szénsavas üdítőket szigorúan kerüle,ugyanis irritálják a bélrendszert. Ha elmúltak a fenti tünetek, vágj bele az úgynevezett BRAT-diétába: eleinte banánt, rizst, almaszószt, pirítóst és cukrozatlan háztartási kekszet fogyassz, hogy ismét hozzászoktasd a szervezeted a szilárd ételekhez. Abban az esetben, ha szédülsz, hirtelen szomjúság tör rád, a székleted pedig véres, azonnal fordulj orvoshoz!

(LADBible)

