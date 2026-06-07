„Nincsenek szavak” - egy ország gyászolja az óbudai halálos elektromos rollerbaleset áldozatát

Megrázó tragédia rázta meg az egész országot: elhunyt az a férfi, akit május végén gázolt el egy elektromos rolleres Óbudán, a Kaszásdűlő lakótelepnél. Az idős férfi éppen egy zebrán próbált átkelni, amikor a rolleres elsodorta. A baleset következtében súlyos koponyasérüléseket szenvedett, életéért napokon át küzdöttek az orvosok, ám a sérülései túl súlyosnak bizonyultak. Több, mint egy héttel a baleset után a szervezete feladta a harcot. Az ügyben a rendőrség továbbra is nyomoz. A tragédia hatalmas közfelháborodást keltett. A közelmúltban rengeteg elektromos rollerrel kapcsolatos balesetről számoltak be a híradások, azonban tudomásunk szerint hazánkban ez volt az első olyan halálos gázolás, amikor nem a rolleres, hanem a másik, elütött fél halt meg.
A Bors elsőként számolt be arról, hogy a sérült férfi a kórházban elhunyt. Cikkünk nyomán több olvasónk küldött részvétnyilvánítást a gyászoló hozzátartozóknak.
„Őszinte részvétem, nyugodjon békében. A rolleresnek meg börtön járna!”
„Erre nincsenek szavak! Tragédia!”
„Nagyon sajnálom és a családját is. Felfoghatatlan tragédia.”
„Szörnyű, kioltott élet… Legyen könnyű neki a föld!”
„Őszinte részvétem az egész családnak!”
A férfi lánya megtörten beszélt az édesapjáról. Szavai mögött egy szerető családapa, férj, barát és nagyszerű szakember képe rajzolódik ki, akinek hiánya pótolhatatlan lesz szerettei számára.
Édesapám háromgyermekes családapa volt, aki a lányaiért élt. Mindhárman a legjobbakat kaptuk, többdiplomásak lettünk. Haláláig szerelmesek voltak egymásba anyukámmal, jövőre lett volna az aranylakodalmuk. Egész életében keményen dolgozott, gyógyszerkutató vegyész volt nyugdíjas koráig. Azóta pedig a hobbijaival, az asztalossággal és a kertészkedéssel töltötte legszívesebben az idejét. Bútorokat tervezett és készített, szőlőt és gyümölcsöket termesztett, de tanult is, érdekelte a számítástechnika és a kiberbiztonság
– mondta a Borsnak könnyes szemmel a gyászoló nő.
Arra kéri az elektromos rollerrel közlekedőket, hogy mindig legyenek tisztában azzal, milyen felelősséggel jár ezeknek az eszközöknek a használata és minden körülmények között tartsák be a KRESZ szabályait. Az eset nyomán lincshangulat alakult ki az elektromos rollerek közlekedésben betöltött szerepéről. Sokan szigorúbb szabályozást sürgetnek, de vannak, akik az elektromos rollerek teljes betiltását követelik.
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