„Nincsenek szavak” - egy ország gyászolja az óbudai halálos elektromos rollerbaleset áldozatát

Megrázó tragédia rázta meg az egész országot: elhunyt az a férfi, akit május végén gázolt el egy elektromos rolleres Óbudán, a Kaszásdűlő lakótelepnél. Az idős férfi éppen egy zebrán próbált átkelni, amikor a rolleres elsodorta. A baleset következtében súlyos koponyasérüléseket szenvedett, életéért napokon át küzdöttek az orvosok, ám a sérülései túl súlyosnak bizonyultak. Több, mint egy héttel a baleset után a szervezete feladta a harcot. Az ügyben a rendőrség továbbra is nyomoz. A tragédia hatalmas közfelháborodást keltett. A közelmúltban rengeteg elektromos rollerrel kapcsolatos balesetről számoltak be a híradások, azonban tudomásunk szerint hazánkban ez volt az első olyan halálos gázolás, amikor nem a rolleres, hanem a másik, elütött fél halt meg.

Egy ország gyászolj az óbudai, elektromos rolleres baleset áldozatát Fotó: Illusztráció, Pexels



Elektromos roller: egy ország gyászolja a gázolás áldozatát

A Bors elsőként számolt be arról, hogy a sérült férfi a kórházban elhunyt. Cikkünk nyomán több olvasónk küldött részvétnyilvánítást a gyászoló hozzátartozóknak.

„Őszinte részvétem, nyugodjon békében. A rolleresnek meg börtön járna!”

„Erre nincsenek szavak! Tragédia!”

„Nagyon sajnálom és a családját is. Felfoghatatlan tragédia.”

„Szörnyű, kioltott élet… Legyen könnyű neki a föld!”

„Őszinte részvétem az egész családnak!”



„Egész életében keményen dolgozott”

A férfi lánya megtörten beszélt az édesapjáról. Szavai mögött egy szerető családapa, férj, barát és nagyszerű szakember képe rajzolódik ki, akinek hiánya pótolhatatlan lesz szerettei számára.

Édesapám háromgyermekes családapa volt, aki a lányaiért élt. Mindhárman a legjobbakat kaptuk, többdiplomásak lettünk. Haláláig szerelmesek voltak egymásba anyukámmal, jövőre lett volna az aranylakodalmuk. Egész életében keményen dolgozott, gyógyszerkutató vegyész volt nyugdíjas koráig. Azóta pedig a hobbijaival, az asztalossággal és a kertészkedéssel töltötte legszívesebben az idejét. Bútorokat tervezett és készített, szőlőt és gyümölcsöket termesztett, de tanult is, érdekelte a számítástechnika és a kiberbiztonság

– mondta a Borsnak könnyes szemmel a gyászoló nő.