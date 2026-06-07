"Ott voltunk az utolsó lélegzetvételénél" - 4 éves kisfiukat levették a létfenntartó gépekről, egy letört faág vette el a gyermeküket

Egy San Diegó-i játszótéren tragikusan elhunyt négyéves fiú édesapja leírta kétségbeesett utolsó tettét, amellyel megmentette fiát egy kidőlő fától.

Fotó: GoFundMe

Cathal Kerr a fiaival, a hétéves Charlie-val és a négyéves Ronannal játszott, amikor egy eukaliptuszfa 10 méter hosszú ága több mint 9 méter magasról zuhant le felettük. Míg a kétgyermekes apának sikerült legidősebb fiát félrelöknie az útból, Ronan tragikus módon életét vesztette a balesetben.

„A szerelmem iránta egyszerűen mérhetetlen, még mindig mérhetetlen. Hiányzik a nap minden másodpercében” – mondta a CBS 8-nak . „Nincs olyan másodperc, hogy ne járna a fejemben.”

Kerr felidézte, hogyan szólaltak meg hirtelen az ösztönei, amikor meghallotta az ág reccsenését, és a gyermekei felé rohant. Miközben Kerrnek sikerült félrelöknie Charlie-t és barátját az ág útjából, egy vastag fadarab csapódott rájuk, miközben Ronant megragadta.

„Olyan gyorsan történt, tudod, éppen megfogtam Ronant, és a következő dolog, amire emlékszem, az volt, hogy a földön ébredtem” – mondta Kerr a portálnak. Arra ébredt, hogy legkisebb fia mellette fekszik, nyitott szemmel, de nem reagál. Kerr felhívta a fiúk anyját, Dara Kerrt, ahogy a park többi látogatója hívta a segélyhívót. Amikor a mentőszolgálat munkatársai megérkeztek, Kerr felidézte, hogy be kellett erőltetniük az ellenálló apát a mentőautóba.

„Nem akartam bemenni oda, de négy vagy öt tűzoltónak szó szerint le kellett szorítania és a hordágyhoz kötöznie, majd beraknia a mentőautóba” – mondta a portálnak.

Ronant és édesanyját, Darát külön mentőautóval vitték a Rady Gyermekkórházba, míg Kerrt a Sharp Memorialba szállították. Kerr traumás agysérülést, orrtörést, bordazúzódásokat és bal lábsérülést szenvedett, míg Ronan a következő hetet életmentő gépen töltötte.

„Szörnyű volt, szörnyű volt” – mondta Dara Kerr. „Egész idő alatt visszatartod a lélegzeted.”

Emlékezett egy orvoscsoportra, akik a fia állapotáról beszélgettek, de azt mondta, tudta, hogy nem tűnik reményteljesnek a helyzet.

„Egy hetet töltöttünk kórházban. Nem mozdultunk el mellőle. Soha nem hagytuk el a kórházat” – folytatta. „Létfenntartó gépeken volt. Voltak benne csövek, drótok, mindenféle dolog, így igazából meg sem tudtam érinteni és megölelni a fiamat.”