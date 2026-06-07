"Ott voltunk az utolsó lélegzetvételénél" - 4 éves kisfiukat levették a létfenntartó gépekről, egy letört faág vette el a gyermeküket

Egy San Diegó-i játszótéren tragikusan elhunyt négyéves fiú édesapja leírta kétségbeesett utolsó tettét, amellyel megmentette fiát egy kidőlő fától.
Cathal Kerr a fiaival, a hétéves Charlie-val és a négyéves Ronannal játszott, amikor egy eukaliptuszfa 10 méter hosszú ága több mint 9 méter magasról zuhant le felettük. Míg a kétgyermekes apának sikerült legidősebb fiát félrelöknie az útból, Ronan tragikus módon életét vesztette a balesetben.
„A szerelmem iránta egyszerűen mérhetetlen, még mindig mérhetetlen. Hiányzik a nap minden másodpercében” – mondta a CBS 8-nak . „Nincs olyan másodperc, hogy ne járna a fejemben.”
Kerr felidézte, hogyan szólaltak meg hirtelen az ösztönei, amikor meghallotta az ág reccsenését, és a gyermekei felé rohant. Miközben Kerrnek sikerült félrelöknie Charlie-t és barátját az ág útjából, egy vastag fadarab csapódott rájuk, miközben Ronant megragadta.
„Olyan gyorsan történt, tudod, éppen megfogtam Ronant, és a következő dolog, amire emlékszem, az volt, hogy a földön ébredtem” – mondta Kerr a portálnak. Arra ébredt, hogy legkisebb fia mellette fekszik, nyitott szemmel, de nem reagál. Kerr felhívta a fiúk anyját, Dara Kerrt, ahogy a park többi látogatója hívta a segélyhívót. Amikor a mentőszolgálat munkatársai megérkeztek, Kerr felidézte, hogy be kellett erőltetniük az ellenálló apát a mentőautóba.
„Nem akartam bemenni oda, de négy vagy öt tűzoltónak szó szerint le kellett szorítania és a hordágyhoz kötöznie, majd beraknia a mentőautóba” – mondta a portálnak.
Ronant és édesanyját, Darát külön mentőautóval vitték a Rady Gyermekkórházba, míg Kerrt a Sharp Memorialba szállították. Kerr traumás agysérülést, orrtörést, bordazúzódásokat és bal lábsérülést szenvedett, míg Ronan a következő hetet életmentő gépen töltötte.
„Szörnyű volt, szörnyű volt” – mondta Dara Kerr. „Egész idő alatt visszatartod a lélegzeted.”
Emlékezett egy orvoscsoportra, akik a fia állapotáról beszélgettek, de azt mondta, tudta, hogy nem tűnik reményteljesnek a helyzet.
„Egy hetet töltöttünk kórházban. Nem mozdultunk el mellőle. Soha nem hagytuk el a kórházat” – folytatta. „Létfenntartó gépeken volt. Voltak benne csövek, drótok, mindenféle dolog, így igazából meg sem tudtam érinteni és megölelni a fiamat.”
De hét nap után a pár szívszorítóan úgy döntött, hogy lekapcsolják fiukat az életmentő készülékről.
„Ott voltunk, és meghallgattuk az utolsó leheletét” – tette hozzá Dara Kerr.
Ronan kéz- és lábnyomaiból ékszereket készítettek a gyászoló anya számára. Az ápolónők rögzítették Ronan szívverését is, amelyet aztán egy fehér plüssmackóba épített médialejátszóra töltöttek fel.
„Az, hogy nincs itt, és nincs társaságom, olyan dolog, amin soha nem fogom túltenni magam” – mondta Kerr. „Olyan fontos része volt a családunknak. Összetörtünk. Összetörtünk.”
„Úgy éreztem, mintha a legjobb barátom lenne, és bármennyi szeretetet adtam neki, ő is viszonozta, és tökéletes kis párost alkottunk a kicsikémmel” – mondta Dara Kerr. „Nincs olyan másodperc, hogy ne jutna eszembe, és folyamatosan beszélgetek vele. Állandóan beszélek vele, és ez segít túljutni rajta.”
A plüssmackó most a pár ágya mellett ül, hogy Ronanra emlékeztesse őket, miközben beperelték San Diego városát, mert a város elmulasztotta ellenőrizni és karban tartani a város fáit.
„Ez a fájdalom egyszerűen elviselhetetlen, és ha csak egy másik családot is megmenthetnénk ettől, már megérte” – mondta Kerr a portálnak.
„Szerintem természetes, hogy megkérdőjelezed a tetteidet és a mozdulataidat, amiket aznap tettél, de soha életemben nem jutott eszembe, hogy ez megtörténhet. Ez egy park. Biztonságosnak kell lennie. Ide viszed a családodat játszani.”
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