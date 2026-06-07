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Kitálalt a Jonas Brothers sztárja: így működik most a közös szülőség Trónok harca‑sztár exével

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 07:45
jonas brotherssophie turner
Joe Jonas nyíltan beszélt a volt feleségével, Sophie Turnerrel közös szülői tapasztalatairól, miután a pár felügyeleti joggal kapcsolatos vitába keveredett.

Joe Jonas megosztotta, milyen most a közös szülőség Sophie Turnerrel a felügyeleti harc után. A zenész azt mondta, „hálás” a Trónak harca sztárjának, akivel két lányuk felügyeletét közösen látják el.

Kemény felügyeleti csatán van túl Joe Jonas
Kemény felügyeleti csatán van túl Joe Jonas Fotó: Nina Prommer

Kemény felügyeleti csatán van túl Joe Jonas

A 36 éves zenész a következőt mondta testvéreinek, Kevinnek és Nicknek a Hey Jonas című podcastjukban: „Egyedülálló apa vagyok, és közösen nevelem a gyerekeimet az édesanyjukkal.” Elismerte, hogy sokan vannak hozzá hasonló helyzetben.

Hálás vagyok, hogy van egy szülőtársam, akivel még a rossz napokat is egyensúlyba tudom hozni. Azt hiszem, hogy az, hogy jó emberek vesznek körül, akik segítenek eligazodni, igazán különleges.

 A Cake By The Ocean énekese hozzátette, hogy gyermekei ismét célt adtak neki az életben.

Joe és Sophie 2019-ben házasodtak össze, és két közös lányuk született - az 5 éves Willa és a 3 éves Delphine. A pár 2023-ban, négy év házasság után vált el.

Akkoriban közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben azt mondták, hogy kölcsönösen döntöttek a házasság felbontása mellett. A válás 2024 szeptemberében zárult le, egy elkeseredett felügyeleti joggal kapcsolatos vita után, amelyben Sophie beperelte Joe-t, és azzal vádolta, hogy visszatartotta lányai útlevelét, hogy ne térhessenek vissza vele Angliába.

Joe tagadta a vádakat, képviselői pedig azt mondták, hogy a per szigorú jogi álláspont volt, amely ellentétes a barátságos közös szülői felügyelettel, amelyet létrehoztak. A Trónok harca színésznője később ejtette a pert, és a legutóbbi megszólalásai alapján úgy tűnik, hogy közös szülői kapcsolatuk jobb feltételekkel működik.

Amellett, hogy egyedülálló szülők, Sophie és Joe is úgy tűnik, hogy újra megtalálták a szerelmet a válásuk után. A Jonas Brothers sztárját idén januárban hozták összefüggésbe Tatiana Gabriela modellel, és azóta kapcsolatukat nyilvánosan is megerősítették. Mindeközben Sophie-t legutóbb a Coldplay frontemberével, Chris Martinnal hozták összefüggésbe. Állítólag 2025 novemberében randevúzott az énekessel, bár a színésznő azóta megerősítette, hogy újra szingli - írta a Mirror.

 

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