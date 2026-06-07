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Hüvelyszárazság és intim változások: 3 egyszerű lépés, ami segíthet

Hüvelyszárazság és intim változások: 3 egyszerű lépés, ami segíthet

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 07:15
női egészségKegel-gyakorlatokintim terület védelme
Az intim problémáiról a legtöbb nő nehezen beszél, pedig gyakori jelenségről van szó. A hüvelyszárazság fiatal korban is megjelenhet, a hormonális változások is szerepet játszhatnak a kialakulásában. Mutatjuk, mi segíthet a panaszok enyhítésében.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A hüvely állapotát a hormonok, a szülések és az életmód is befolyásolja.
  • Az életkor előrehaladtával csökkenhet a szövetek rugalmassága és a természetes nedvesség.
  • Néhány egyszerű módszer segíthet az intim terület egészségének megőrzésében.

A női test az élet minden szakaszában alkalmazkodik az aktuális hormonális és fizikai állapothoz. Az intim terület változásai is természetes folyamat részei, mégis sok nő csak akkor kezd foglalkozni velük, amikor már kellemetlen tünetek jelennek meg. Ilyen lehet például a hüvelyszárazság, a szövetek rugalmasságának csökkenése vagy a medencefenék gyengülése.

Hüvelyszárazságról beszél középkorú nő a nőgyógyásszal.
A hüvelyszárazság az életkorral és hormonális változásokkal is összefügghet.
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

Miért változik a hüvely az életkorral?

Az életkor előrehaladtával a szervezet ösztrogénszintje fokozatosan csökken. Ez a hormon fontos szerepet játszik a hüvely szöveteinek állapotában, mert segíti a megfelelő vérellátást és a nedvesség fenntartását. Amikor a hormonszint csökken, a szövetek vékonyabbá és rugalmatlanabbá válhatnak. A hüvely pH-értéke is változhat, ami hatással lehet a természetes baktériumflórára. Ezek a folyamatok az öregedés természetes velejárói, ugyanakkor sok esetben enyhíthetők a kellemetlen panaszok.

A hüvelyszárazság az egyik leggyakoribb jel

Az intim terület változásainak egyik gyakori jele a hüvelyszárazság. Ilyenkor a hüvelyben kevesebb váladék termelődik, ezért a nyálkahártya érzékenyebbé válhat, ami irritációval, viszketéssel vagy égő érzéssel járhat. Gyakori panasz a fájdalmas együttlét, de előfordulhat apró vérzés vagy általános diszkomfortérzet is.

A hüvelyszárazság tünetei közé tartozhat az irritáció, a viszketés, az égő érzés vagy a fájdalmas együttlét. Ennek hátterében sokszor az ösztrogénszint csökkenése áll. Ez a hormon fontos szerepet játszik a hüvely nedvességének fenntartásában és a szövetek rugalmasságában, ezért ha a szintje csökken, a hüvelyfal vékonyabbá és sérülékenyebbé válhat. A hüvelyszárazság menopauza idején különösen gyakori panasz, de fiatalabb korban is előfordulhat például szülés után, szoptatás idején vagy bizonyos gyógyszerek hatására. Éppen ezért érdemes odafigyelni az intim terület egészségére – mutatjuk azt a három módszert, amely segíthet megőrizni a hüvely rugalmasságát.

1. A medencefenék izmainak erősítése

A medencefenék izmai tartják a hólyagot, a méhet és a beleket, ezért kulcsszerepük van az intim terület egészségében. Ha ezek az izmok gyengülnek, olyan panaszok jelenhetnek meg, mint a vizelettartási nehézség vagy a nyomásérzés a hüvelyben. A rendszeres medencefenék torna nőknek segíthet erősíteni azokat az izmokat, amelyek a hólyagot, a méhet és a beleket tartják. A Kegel-gyakorlatok már fiatal korban is hasznosak lehetnek, mert támogatják a szülés utáni regenerációt, és segíthetnek megelőzni bizonyos panaszokat. A gyakorlat lényege, hogy ugyanazokat az izmokat feszítjük meg, amelyeket akkor használunk, amikor vizelés közben próbáljuk megállítani a vizeletet.

A gyakorlat lépései:

  1. Ülj vagy feküdj le kényelmes helyzetben.
  2. Feszítsd meg a medencefenék izmait, mintha visszatartanád a vizeletet.
  3. Tartsd meg a feszítést körülbelül 5 másodpercig.
  4. Ezután lazítsd el az izmokat ugyanennyi időre.
  5. Ismételd meg a gyakorlatot 10–15 alkalommal
Kegel-gyakorlatokat végez középkorú nő.
A rendszeresen végzett Kegel-gyakorlatok erősíthetik a medencefenék izmait.
Fotó: 123RF

A gyakorlatok diszkréten, akár munka közben, ülve vagy állva is végezhetők, így könnyen beépíthetők a mindennapokba. Rendszeres gyakorlással erősödhetnek a medencefenék izmai, ami segíthet megelőzni bizonyos panaszokat.

2. Az intim terület megfelelő hidratálása

Az életkor előrehaladtával sok nő tapasztal hüvelyszárazságot, ami együttlét közben kellemetlenséget okozhat. Ilyenkor segíthetnek a hidratáló intimkészítmények vagy a síkosítók, amelyek javíthatják a komfortérzetet. A hüvely saját baktériumflórával rendelkezik, amely savas környezetet tart fenn és véd a fertőzésekkel szemben, ezért a túl gyakori intim mosakodás vagy az erősen illatosított készítmények felboríthatják ezt az egyensúlyt.

3. Orvosi segítség hormonális változások esetén

A negyvenes–ötvenes években sok nőnél megkezdődik a perimenopauza, majd a menopauza. Az ösztrogénszint csökkenése ilyenkor a hüvely szöveteire is hatással lehet. A szövetek vékonyabbá válhatnak, csökkenhet a rugalmasságuk, és gyakoribbá válhat a hüvelyszárazság. Bizonyos esetekben a nőgyógyász helyi hormonkezelést vagy más terápiát javasolhat, amely segíthet enyhíteni a panaszokat.

Az életmód is számít

A szakemberek szerint az intim terület állapotát az életmód is befolyásolhatja. A dohányzás például ronthatja a kismedencei területek vérellátását, ami gyorsíthatja a szövetek öregedését. A rendszeres testmozgás viszont javítja a vérkeringést, és a medencefenék izmait is erősíti. A kiegyensúlyozott étrend és a megfelelő folyadékbevitel szintén hozzájárulhat a szövetek egészségéhez.

Mikor forduljunk nőgyógyászhoz?

Bizonyos tüneteknél érdemes nőgyógyászhoz fordulni. Például akkor, ha:

  • tartós hüvelyszárazság jelentkezik
  • fájdalom jelenik meg együttlét közben
  • visszatérő fertőzések alakulnak ki
  • vérzés jelentkezik szexuális együttlét után
  • erős nyomásérzés jelentkezik a hüvelyben

A rendszeres nőgyógyászati ellenőrzés segíthet abban, hogy az intim terület egészsége hosszú távon is megmaradjon.

Nézd meg a medencefenék-torna gyakorlatait videón:

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