Még nincs késő: A legszebb balkonnövények, amik nem hiányozhatnak a teraszodról

Legyen szó erkélyről, teraszról, vagy egy aprócska kertről, a balkonnövények mindenki számára elragadó látványt nyújtanak. A szebbnél szebb színek, a zamatos illatok, és a szemünk előtt burjánzó bimbók látványa egy egészen új szintre emelheti az otthon élményét.

Manapság a piacoktól kezdve a legnagyobb lakberendezési áruházakon át számos helyen válogathatunk gyönyörű balkonnövények között. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat arról a 6 legnépszerűbb virágról, amelyek nem hiányozhatnak egyetlen teraszról sem.

Fotó: Pexels

Boglárka

A boglárka egy mediterrán térségből származó, fagyérzékeny gumós évelő, ami alkalmas virágágyásba és balkonnövénynek is. A lágyszárú növény 20-40 cm magasra is megnő, emellett könnyen bokrosodik. Áprilistól május közepéig ültethető: gömbölyű virágzata fehér, rózsaszín, piros, sárga vagy narancssárga színekben több hétig pompázik. A boglárka napos helyet igényel, ám virágzása alatt kedveli a hűvösebb hőmérsékletet, és az állandóan nyirkos földet.

Fotó: Pexels

Jázmin

A jázmin az egyik legkedveltebb, ugyanakkor legkönnyebben termeszthető balkonnövény. Csillagalakú virága gyakran nyílik, ráadásul nemcsak tavasszal, hanem a tél folyamán is élvezhetjük édeskés illatát. Hajtásai egészen magasra nőhetnek: a jázmin akár több méter magasra is képes felkúszni, ezért érdemes dróttal támogatni. A jázmin a napos, félárnyékos helyeket kedveli a legjobban, a tűzó napsugarakat ellenben nehezen viseli.

Fotó: Pexels

Szegfű

A kerti szegfű az egyik legnépszerűbb, Földközi-tenger vidékén őshonos évelő. Virágzata számtalan színben és formában tündököl, lehet rózsaszín, piros, fehér és sárga árnyalatú is. A szegfű víz- és fényigénye is átlagos: rendszeres, ám mérsékelt öntözés mellett nagyon jól érzi magát a napos, világos helyeken.

Fotó: Pexels

Muskátli

A Dél-Afrikából származó növény akkora népszerűségnek örvend, hogy szinte felesleges bemutatni, hiszen mindenki nagy kedvence. Habár a muskátli nem valami igényes virág, a gondoskodást nagyon meghálálja. A futómuskátlitól eltérően valamivel kisebb a vízigénye, napi egyszeri öntözés mellett napos, meleg helyen érzi magát a legjobban.

Fotó: Pexels

Margaréta

A kertek és a balkonládák egyik elmaradhatatlan virága a margaréta, ami júniusban és júliusban pompáztatja virágait. A magvetést augusztustól októberig, a palánták nevelését pedig februártól májusig kell megejteni, végleges helyére pedig tavasszal kell elültetni. A margaréta a napos, a világos és a félárnyékos helyeket is kedveli.

Fotó: Pexels

Petúnia

A Dél-Amerikából származó egynyári petúnia szintén óriási népszerűségnek örvend hazánkban. Ahogyan fajtái, úgy felhasználása is sokrétű: több százféle változatát kertbe, cserépbe, függő virágtartóba és balkonládába is ültethetjük. Meleg, napos, fényes helyen érzi magát a legjobban, ám a fagy egyenesen az ellensége, az időjárás viszontagságai pedig könnyen kárt okozhatnak benne. Nyáron a petúnia akár napi kétszeri öntözést is igényel: kora reggel és az esti órákban. Magas tápanyagigénye miatt heti tápoldatozás ajánlott – ez a virágzást is erősen serkenti.