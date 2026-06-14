„Mérhetetlenül hiányozni fogsz” – lovasbalesetben meghalt a nagyra becsült doktornő, lánya szívszaggató üzenettel búcsúzott

A kétgyermekes Donatella Mecchia halálos fejsérülést szenvedett, amikor a helyi lovasközpontban lovasbaleset szenvedett. Tinédzser lánya, Aurora tehetetlenül nézte, ahogy édesanyja kizuhan a nyeregből, és agyvérzést kap.

Lovasbalesetben meghalt a nagyra becsült doktornő, lánya szívszaggató üzenettel búcsúzott

Fotó: 123RF

Lovasbalesetben meghalt a nagyra becsült doktornő, lánya szívszaggató üzenettel búcsúzott

A 46 éves nőt június 5-én, péntek reggel sürgősen a milánói Niguarda Kórház neurológiai intenzív osztályára szállították, sajnos azonban az orvosok minden erőfeszítése ellenére a köztiszteletben álló orvosnő nem sokkal délelőtt 10 óra előtt elhunyt. Holttestét a Milánó közelében, Corbettában található Meda Temetkezési Intézetbe szállították, ahol búcsúztatási szertartást tartottak.

A tragédia mélyen megrázta férjét, Marco Di Carlót, lányait, Aurorát és Beatricét, testvéreit, Cristinát és Alessandrót, valamint szüleit. A családtagok Donatellát erős, nagylelkű nőként jellemezték, aki mélyen elkötelezett volt szerettei iránt.

Donatella eredetileg San Vito al Tagliamentóból származott, de hosszú ideje Milánó környékén élt. Orvosi és sebészeti diplomát szerzett, a Milánói Egyetemen kórbonctanra szakosodott, és magas rangú klinikai, valamint kutatói pozíciókat töltött be.

Szívszaggató búcsú a lovasbalesetben elhunyt doktornőtől

A nagyra becsült orvosra kollégái elhivatott oktatóként és melegszívű személyiségként emlékeztek, akinek „ragadós kedvessége” és életszeretete maradandó nyomot hagyott maga után. Az Olasz Esztétikai Orvostudományi Társaság (SIME) nagyra becsült és elismert szakemberként méltatta.

Nagylelkűségének utolsó megnyilvánulásaként Donatella felajánlotta szerveit, ezzel öt embernek adott esélyt egy új életre.

Egy, az édesanyját méltató poszt alatt lánya, Aurora is megszólalt:

Szia, Anya! Ezek a szavak is bizonyítják, milyen értékes és különleges ember voltál, aki képes volt örömet vinni mindenki életébe, akivel találkozott. Az a szeretet és tisztelet, amelyet az emberek továbbra is kifejeznek irántad, bizonyítja, mennyi szeretetet adtál, és milyen mély nyomot hagytál az emberek szívében. A mosolyod, a kedvességed és az energiád örökké csodálatos emlékként él majd bennünk. Sokak számára fényt jelentettél, és mérhetetlenül hiányozni fogsz mindazoknak, akiknek szerencséjük volt ismerni téged

– idézi a Mirror.