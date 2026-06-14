Foci-vb napi program: Ennyi erővel Hódmezővásárhely is indulhatna

Kétségkívül a labdarúgó-világbajnokság leginkább egzotikus résztvevője mutatkozik be vasárnap. A foci-vb programját június 14-én az a Curacao nyitja, ahol mindössze 150 ezren élnek. Területe 444 négyzetkilométer, ennél Magyarország második legnagyobb kiterjedésű városa, Hódmezővásárhely is nagyobb. Curacao a világbajnoki aranyéremre is esélyes Németország ellen vívja történetének legelő vb-meccsét.

Houstonban kezdődik a foci-vb programja vasárnap Fotó: Molly Darlington

A foci-vb programja vasárnap estétől hétfő hajnalig

Június 14., vasárnap

E csoport:

Németország-Curacao, 19.00

F csoport:

Hollandia-Japán, 22.00

Június 15., hétfő

E csoport:

Elefántcsontpart-Ecuador, 1.00

F csoport

Svédország-Tunézia, 4.00