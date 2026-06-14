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Foci-vb napi program: Ennyi erővel Hódmezővásárhely is indulhatna

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors foci-vb
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 08:35
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Curacao hatalmas fába vágta a fejszéjét. Négy meccs szerepel a foci-vb programjában vasárnap.

Kétségkívül a labdarúgó-világbajnokság leginkább egzotikus résztvevője mutatkozik be vasárnap. A foci-vb programját június 14-én az a Curacao nyitja, ahol mindössze 150 ezren élnek. Területe 444 négyzetkilométer, ennél Magyarország második legnagyobb kiterjedésű városa, Hódmezővásárhely is nagyobb. Curacao a világbajnoki aranyéremre is esélyes Németország ellen vívja történetének legelő vb-meccsét.

foci-vb program
Houstonban kezdődik a foci-vb programja vasárnap Fotó: Molly Darlington

A foci-vb programja vasárnap estétől hétfő hajnalig

Június 14., vasárnap

E csoport: 
Németország-Curacao, 19.00
F csoport: 
Hollandia-Japán, 22.00

Június 15., hétfő

E csoport:
Elefántcsontpart-Ecuador, 1.00
F csoport
Svédország-Tunézia, 4.00

 

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