Így vágj bele a tavaszi nagytakarításba az extrém helyeken takarító Fodor Barbara szerint

Épphogy beköszöntött az április, azzal együtt pedig az igazi kellemes tavasz is megérkezett. Ez az időszak sok családnál egyet biztosan jelent: végre megkezdődhet a tavaszi nagytakarítás. Miközben a szabadban békésen csicseregnek a madarak, az otthonokban szorgos rámolás veheti kezdetét – ám ez sokszor nem könnyű feladat. A világhírű extrém takarító, Fodor Barbara elárulta a saját, tuti nagytakarítási tippjeit!
Minden kezdet nehéz, főleg ha takarításról van szó. Fodor Barbara évek óta azoknak a védőangyala, akik depresszióba zuhantak, elhanyagolták az otthonukat és emiatt szemét- és kosztengerben kénytelenek élni. A bajba jutottak otthonát ingyen takarítja ki, és sikertörténetüket a Clean with Barbie nevű közösségi oldalain osztja meg. Védőkesztyű, maszk és óriási kurázsi kell hozzá, hogy oda merészkedjen, ahonnan mások inkább futva menekülnének. Mestersége címere extrém takarító, számára nincs lehetetlen. Ahova ő belép, onnan a kosz garantáltan eltűnik.
Barbara eleinte New York városának zűrös negyedeiben mentett életeket takarításával, tavaly nyár óta pedig Spanyolország az új főhadiszállása. Ki más, ha nem ő tudna tavaszi nagytakarítási tippeket adni? Kendőzetlen őszinteséggel árulta el lapunknak, szerinte mi kell hozzá, hogy a lakást könnyedén és szórakozva tudjuk kitakarítani. Saját bevallása szerint jókedvre, elszántságra, jó sok tisztítószerre és egy pontos „haditervre” van szükség, tisztaság költözzön a családi fészkekbe.
A tavaszi nagytakarítást egy olyan napon kezdjük el, amikor minden adott, tehát a csillagok is összeálltak hozzá. A legjobb, amikor bejön a melegebb idő, hiszen akkor a kedvünk is teljesen más
– tanácsolta a világhírű extrém takarító a Borsnak, kiemelve: erre azért is van szükség, hogy a friss tavaszi levegőt egyetlen ablaknyitással be tudjuk engedni.
Tavasszal szerinte egyfajta elengedés veszi kezdetét, vagyis az óév terheit végre magunk mögött hagyhatjuk. Ilyenkor a kreativitás, az újítás szelleme vesz körbe minket. A tetőfokára hág a jókedv és a lendület. Amint ez megvan, ne habozz: fess, rendezd át az otthonod.
Én azt tapasztalom, hogy a kora tavaszi időnek hála automatikusan körbemegyünk a lakásunkban, és fejben dolgozni kezdünk rajta, hogy mit hogyan rendezzünk át. Egy új szakasz veszi kezdetét, és ez sokakat inspirál. Nagyon jó idő ez a szanálásra, a régi, felesleges dolgaink kidobására. A takarításkor hegyeket vagyunk képesek megmozgatni
– hangsúlyozta.
Barbara él-hal érte, hogy másokon segítsen. Önzetlensége záloga, hogy mással is megosztja, ő hogyan, milyen tisztítószerekkel takarít és pontosan mi a taktikája. Barbara tavaszi nagytakarítási tippjei a következők:
A mai generáció törekszik a minimalizmusra, ezért Barbara nekik is üzent: aki egyszerre húsz felé koncentrál az életében, a családi fészkéből űzze ki a káoszt.
– A fiatalok törekedjenek csak a minimalizmusra, most egyébként is az a menő sokaknál – mutatott rá a takarítónő, egyúttal az idősebbeket is arra ösztönözve, hogy kövessék a fiatalok példáját. – A kevesebb néha több. Egy idős, sajnos rákkal küzdő nénihez hívtak nemrég, aki lebetegedett és a szomszédja kérte a segítségem. Pillanatnyilag csak a konyhát és vécét tudom neki kitakarítani. Amennyire csak tudom, mindent megteszek érte. Jelenleg a szekrényeket belül nem tudom szanálni, de észrevehető, hogy gyűjtögetővé vált. A konyhája és a polcok tele vannak tányérokkal, poharakkal, evőeszközökkel, fagyis dobozokkal és egyebekkel. Ezeket hajlamosak azért megtartani, mert ragaszkodni kezdenek hozzájuk. Szerencsére a néni már hajlik rá, hogy például csak hat tányérja legyen – részletezte egy esetét Fodor Barbara.
Barbara szerint ahhoz, hogy maradéktalanul ki tudjuk takarítani a lakásunkat, elengedhetetlen, hogy rendelkezzünk a megfelelő tisztítószerekkel, amelyek a következők kell legyenek:
Takarításkor a sorrend is fontos, hogy mivel vágjunk bele a nagy projektbe. Mindig a kisebbtől a nagyobb terület felé haladjunk!
Kezdjünk a fürdővel, és onnan haladjunk tovább, mert a fürdőszoba általában nem nagy tér. Először végezzünk vízkőoldást, majd klóros fertőtlenítést, majd dobjuk fel a helyiséget valamilyen illattal, legyen szó füstölőről, illatos gyertyáról vagy vécé olajról. Következő lépésként mossuk ki az ágyneműt, és ha van rá mód, terítsük ki a szabadban. Ezután szép sorban jöhet a lakás többi része
– zárta szavait.
Barbara extrém takarításáról alább nézhetsz videót:
