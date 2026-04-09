Így vágj bele a tavaszi nagytakarításba az extrém helyeken takarító Fodor Barbara szerint

Fodor Barbara extrém takarító. Oda merészkedik be, ahonnan mások menekülnének.

Elárulta a tuti tippjeit, hogy milyen tisztítószereket használjunk a tavaszi nagytakarításkor.

A sorrend nem mindegy: előbb szortírozzuk, mi kell és mi nem, majd dobjuk ki a felesleges holmikat.

Szellőztessünk, az ablakokat tisztítsuk meg.

A fürdővel kezdjünk és onnan haladjunk kifelé, a végén pedig ne feledkezzünk meg az illatosítókról!

Épphogy beköszöntött az április, azzal együtt pedig az igazi kellemes tavasz is megérkezett. Ez az időszak sok családnál egyet biztosan jelent: végre megkezdődhet a tavaszi nagytakarítás. Miközben a szabadban békésen csicseregnek a madarak, az otthonokban szorgos rámolás veheti kezdetét – ám ez sokszor nem könnyű feladat. A világhírű extrém takarító, Fodor Barbara elárulta a saját, tuti nagytakarítási tippjeit!

A tavaszi nagytakarítás időszaka elkezdődött. Mutatjuk, hogyan vágj bele! / Illusztráció: Unsplash

Hogyan vágj bele tavaszi nagytakarításba?

Minden kezdet nehéz, főleg ha takarításról van szó. Fodor Barbara évek óta azoknak a védőangyala, akik depresszióba zuhantak, elhanyagolták az otthonukat és emiatt szemét- és kosztengerben kénytelenek élni. A bajba jutottak otthonát ingyen takarítja ki, és sikertörténetüket a Clean with Barbie nevű közösségi oldalain osztja meg. Védőkesztyű, maszk és óriási kurázsi kell hozzá, hogy oda merészkedjen, ahonnan mások inkább futva menekülnének. Mestersége címere extrém takarító, számára nincs lehetetlen. Ahova ő belép, onnan a kosz garantáltan eltűnik.

Barbara eleinte New York városának zűrös negyedeiben mentett életeket takarításával, tavaly nyár óta pedig Spanyolország az új főhadiszállása. Ki más, ha nem ő tudna tavaszi nagytakarítási tippeket adni? Kendőzetlen őszinteséggel árulta el lapunknak, szerinte mi kell hozzá, hogy a lakást könnyedén és szórakozva tudjuk kitakarítani. Saját bevallása szerint jókedvre, elszántságra, jó sok tisztítószerre és egy pontos „haditervre” van szükség, tisztaság költözzön a családi fészkekbe.

A tavaszi nagytakarítást egy olyan napon kezdjük el, amikor minden adott, tehát a csillagok is összeálltak hozzá. A legjobb, amikor bejön a melegebb idő, hiszen akkor a kedvünk is teljesen más

– tanácsolta a világhírű extrém takarító a Borsnak, kiemelve: erre azért is van szükség, hogy a friss tavaszi levegőt egyetlen ablaknyitással be tudjuk engedni.