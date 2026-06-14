„Szeretem, ha drágámnak hívnak” – Károly király olyat hallott egy nőtől, amit senki más nem mert volna kimondani

Kínos, vagy inkább végtelenül imádnivaló? Erre keresi a választ egész Nagy-Britannia, miután Károly király Grimsbybe látogatott. A szakadó eső ellenére hatalmas tömeg várta az uralkodót a helyi futballklub, a Grimsby Town pályájánál. A helyiek zászlókkal vonultak ki, ám arra senki sem számított, hogy egy apró baki miatt az egész látogatás hirtelen egy vígjátékba illő jelenetté alakul. A klub jegypénztár-vezetője, Francine Orr ugyanis olyat tett, amiért a régi időkben valószínűleg a londoni Towerben talált volna magát.

Károly király imádta a váratlan fordulatot: az uralkodó cseppet sem bánta, hogy a protokoll helyett „drágámnak” szólította a grimsbyi fociklub munkatársa Fotó: MW archív

A személyzetet napokig instruálták, hogyan kell viselkedni a királyi fenség jelenlétében, ám a stressz és az izgalom megtette a hatását. Francine-nek egyszerűen kikapcsolt az agya, amikor megpillantotta a királyt.

Egész délelőtt az járt a fejemben, mit szabad mondani és mit nem, hogyan kell meghajolni és pukedlizni. Erre odajön hozzám... megszorítja a kezem, én meg azt mondom: »Jól van, drágám, ó, ne, nagyon sajnálom, Felséged!«

– mesélte utólag nevetve a nő, aki az uralkodói titulus helyett egy laza, brit becézéssel köszöntötte Károlyt.

Károly király válasza mindent visz

Bár a protokollfőnököknek valószínűleg megállt a szívverése egy pillanatra, a király zseniálisan reagált. Ahelyett, hogy megsértődött volna, hatalmasat nevetett, láthatóan teljesen elolvadt a közvetlen stílustól, és visszaszólt a sokkos állapotban lévő nőnek:

Szeretem, ha drágámnak hívnak.

Francine teljesen odáig volt az uralkodó közvetlenségétől. „Annyira két lábbal áll a földön. Nagyon-nagyon kedves ember” – tette hozzá lelkesen.

Bőrig áztak a királyért

A látogatás többi része is remek hangulatban telt. Károly még a klub kabalafigurájával, a Mighty Marinerrel is pacsizott, és kapott egy egyedi, „HM King Charles 3” feliratú mezét is. David Artell vezetőedző szerint fantasztikus volt, hogy a király eljött hozzájuk, és elismerte a helyiek munkáját.

Károly egyébként végig rendkívül figyelmes volt a zuhogó esőben várakozókkal, folyamatosan szabadkozott a rossz idő miatt.

Annyira sajnálom, hogy így eláztak

– mondogatta a tömegnek, miközben testőreit meglepve egy rögtönzött sétára indult a zuhogó esőben. A nap folyamán később helyi fiatalokkal is beszélgetett bokszról, falmászásról és a főzésről, bebizonyítva, hogy a korona mögött egy valóban közvetlen és emberséges uralkodó rejlik – írja a brit Mirror.