Csótányok a lakásban: ezeken a helyeken bújnak meg leggyakrabban ősszel

A csótányoknak minden adott nálunk: étel, víz és számtalan apró búvóhely. Nem csoda, hogy előszeretettel választják az otthonainkat. Ha egyszer beteszik a lábukat, gyorsan elszaporodhatnak, ezért nem árt tudni, mely zugokat kedvelik a legjobban.

A csótányok ételmaradékokra vadásznak

Fotó: RHJPhtotos / Shutterstock

Konyhai gépek és elektronikai eszközök

Nem csak a morzsákkal teli kenyérpirító lehet vonzó búvóhely a csótányok számára. A kávéfőző, a mikrohullámú sütő vagy a hűtő alatti rés is ideális rejtekhely. Szeretik a meleget, ezért a tévé, a játékkonzol vagy a router környéke is esélyes opció. Ezekben a kis zugokban biztonságban érzik magukat, ráadásul gyakran találnak apró ételmaradékokat is.

Bútorok és élelmiszeres szekrények

Ha a kanapén eszel, a lehulló morzsák hamar a párnák közé vándorolnak. Ez pont elég ahhoz, hogy odavonzza a csótányokat. A szekrények hátsó része és a komód mögötti sötét zugok is remek búvóhelyek a számukra. Az élelmiszeres szekrényekben még könnyebb dolguk van: ha nincs minden légmentesen lezárva, igazi lakoma várja őket.

Csövek és lefolyók

A konyhában és a fürdőben a csöpögő csap vagy a nedves csővezeték tökéletes élettér a számukra. A padlóösszefolyók kitűnő rejtekhelyekként szolgálnak, nem véletlen, hogy az amerikai csótány leggyakrabban a lefolyókból bukkan elő.

Repedések és rések

Egy apró rés a falban, a padlón vagy a mennyezeten már elég ahhoz, hogy egész kolónia bújjon meg benne. Nappal rejtőznek, éjjel pedig kimásznak élelemért. A mennyezet különösen veszélyes, mert ott meleg, nyirkos és ritkán bolygatott környezet várja a rovarokat. Ha apró repedést látsz, érdemes mielőbb betömnöd azt.

Fali dekorációk

A képek, faliórák vagy fali díszek mögé ritkán nézünk be. A csótányok viszont annál inkább. Sötét, nyugodt helyek ezek, ahol senki sem zavarja őket. Könnyen lehet, hogy ott lapulnak, neked pedig fogalmad sincs róla.

Pince és tároló

Ha van pincéd vagy ritkán használt tárolóhelyiséged, ott is könnyen megbújhatnak a csótányok. Ezeken a hűvös, párás helyeken kevesebb a mozgás, így a rovarok nyugodtan meghúzhatják magukat. Még ha kevés is az élelem, saját elhullott társaikból is képesek táplálkozni.