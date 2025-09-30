Csótányok a lakásban: ezeken a helyeken bújnak meg leggyakrabban ősszel

A csótányoknak minden adott nálunk: étel, víz és számtalan apró búvóhely. Nem csoda, hogy előszeretettel választják az otthonainkat. Ha egyszer beteszik a lábukat, gyorsan elszaporodhatnak, ezért nem árt tudni, mely zugokat kedvelik a legjobban.
Nem csak a morzsákkal teli kenyérpirító lehet vonzó búvóhely a csótányok számára. A kávéfőző, a mikrohullámú sütő vagy a hűtő alatti rés is ideális rejtekhely. Szeretik a meleget, ezért a tévé, a játékkonzol vagy a router környéke is esélyes opció. Ezekben a kis zugokban biztonságban érzik magukat, ráadásul gyakran találnak apró ételmaradékokat is.
Ha a kanapén eszel, a lehulló morzsák hamar a párnák közé vándorolnak. Ez pont elég ahhoz, hogy odavonzza a csótányokat. A szekrények hátsó része és a komód mögötti sötét zugok is remek búvóhelyek a számukra. Az élelmiszeres szekrényekben még könnyebb dolguk van: ha nincs minden légmentesen lezárva, igazi lakoma várja őket.
A konyhában és a fürdőben a csöpögő csap vagy a nedves csővezeték tökéletes élettér a számukra. A padlóösszefolyók kitűnő rejtekhelyekként szolgálnak, nem véletlen, hogy az amerikai csótány leggyakrabban a lefolyókból bukkan elő.
Egy apró rés a falban, a padlón vagy a mennyezeten már elég ahhoz, hogy egész kolónia bújjon meg benne. Nappal rejtőznek, éjjel pedig kimásznak élelemért. A mennyezet különösen veszélyes, mert ott meleg, nyirkos és ritkán bolygatott környezet várja a rovarokat. Ha apró repedést látsz, érdemes mielőbb betömnöd azt.
A képek, faliórák vagy fali díszek mögé ritkán nézünk be. A csótányok viszont annál inkább. Sötét, nyugodt helyek ezek, ahol senki sem zavarja őket. Könnyen lehet, hogy ott lapulnak, neked pedig fogalmad sincs róla.
Ha van pincéd vagy ritkán használt tárolóhelyiséged, ott is könnyen megbújhatnak a csótányok. Ezeken a hűvös, párás helyeken kevesebb a mozgás, így a rovarok nyugodtan meghúzhatják magukat. Még ha kevés is az élelem, saját elhullott társaikból is képesek táplálkozni.
A csótányok szemmel láthatóan odavannak a szemétért, hiszen abban számos ételmaradék található. Nem csak a konyhai szemetes veszélyes: a felhalmozott újságok, régi papírok és dobozok is remek búvóhelyek számukra.
Sokan pánikba esnek, ha csótányt látnak a lakásban, pedig nem mindegyik veszélyes. Az erdei csótány például egy teljesen ártalmatlan rovar. Az utóbbi években Magyarországon is egyre gyakrabban találkozhatunk vele, amikor nyitott ablakon vagy erkélyajtón keresztül berepül a fényre. Könnyű összekeverni a konyhai kártevőkkel, de az erdei csótány nem költözik be a falak repedéseibe, nem rak petéket a lakásban, és nem vadászik élelmiszerekre. Valójában az erdőkben, parkokban él, csak véletlenül téved be hozzánk. A látványa ugyan nem túl barátságos, de teljesen ártalmatlan: nem terjeszt betegségeket, és ha kiteszed az ablakon vagy kisepred a teraszra, egyszerűen továbbáll.
Ha megjelentek a lakásban, nem elég csak a felnőtt példányokat kiirtani. A petéket is el kell távolítani, különben hamar újra ellepik a házat. A legfontosabb, hogy rendszeresen ellenőrizd a gyanús helyeket, takarítsd ki a zugokat, és gondoskodj arról, hogy ne legyen számukra vonzó környezet. Ha már elszaporodtak, érdemes szakembert hívni, mert a segítségével lehet tartósan megszabadulni a rovaroktól.
