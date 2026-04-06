BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Csakra gyógynövényfürdőt vevő nő

Hétköznapi kényeztetés, amit bárki megtehet: így vegyél egy harmonizáló csakra gyógynövényfürdőt

tipp
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 14:45
Egy forró fürdő néha több is lehet, mint egy rutinszerű tisztálkodás. A csakra gyógynövényfürdő a víz és a gyógynövények erejével aktiválja a tested energiaközpontjait. Cikkünkből megtudhatod, melyik csakrád szorul támogatásra, és hogy ebben melyik gyógynövény lehet a segítségedre.
Bata Kata
A szerző cikkei
  • A csakrák más-más területekre hatnak.
  • A csakrák kibillenésének különböző jelei vannak, amelyeket célszerű felismerni.
  • A kibillent csakrák működésének harmonizálásához többféle gyógynövény használható fürdés közben.

A csakra gyógynövényfürdő egy igazán különleges terápia, mert egyszerre hat a bőrödre, az idegrendszeredre és az érzelmi állapotodra. Nem kell méregdrága hozzávalókat beszerezned, egy gyógynövényboltban kedvező áron megkaphatod a szükséges füveket.

Fiatal nő csakra gyógynövényfürdő közben
A csakra gyógynövényfürdő segít, hogy tökéletes legyen a belső egyensúlyod. 
Fotó: brizmaker / Shutterstock

Mi az a csakra gyógynövényfürdő?

A csakrák a tested finomenergetikai térképének fő állomásai, amelyek hatással vannak a hangulatodra, a testi állapotodra és arra, hogyan kapcsolódsz másokhoz, sőt az egész világhoz. Ha egy csakra kibillen az egyensúlyából, azt gyakran nem spirituális szinten, furcsa fogalmakkal, hanem nagyon is hétköznapi érzésekkel éled meg: feszültséggel, bizonytalansággal, túlzott kontrollvággyal vagy kimerültséggel. A csakrák egyensúlyának helyreállításához nem kell mást tenned, minthogy a megfelelő gyógynövényekből egy-egy evőkanálnyit mersz a fürdővizedbe. Ha nem szeretnéd, hogy a füvek rátapadjanak a bőrödre, készíthetsz egy erős főzetet, amelyet aztán beleönthetsz a kádba. Ehhez 1 liter vízben főzd 10 percig a kiválasztott gyógynövényeket.

A csakrák jelentése

Gyökércsakra (Muladhara): Biztonság

Feladata: a stabilitás érzésének fenntartása, hogy biztonságban érezd magad nemcsak fizikailag, hanem anyagilag és lelkileg is. 
Színe: piros.

Ha kibillent:

Nem érzed magad biztonságban, gyakran szorongsz az anyagi vagy testi túlélés miatt, nehéz megnyugodnod, állandó készenléti állapotban vagy.

Milyen gyógynövényfürdő segít?

Levendula, rozmaring és tölgyfakéreg. A rozmaring erősíti az életerőt, a tölgyfakéreg stabilizál és „lehorgonyoz”, a levendula pedig oldja a mély, zsigeri feszültséget. Ez a fürdő segít visszatalálni a belső biztonságodhoz.

Szakrális csakra (Svadhisthana): harmónia

Feladata: érzelmi egyensúly, örömteli párkapcsolat és szexualitás, kreativitás biztosítása. 
Színe: narancssárga.

Ha kibillent:

Érzelmi hullámzás, öröm miatti bűntudat, alkotói válság, testi örömök elutasítása vagy azok túlzásba vitele jellemző rád. Nem tudsz kiteljesedni a párkapcsolatodban, és a kreativitásodat sem tudod megélni.

Milyen gyógynövényfürdő segít?

Kamilla, rózsaszirom és citromfű. A rózsa lágyítja az érzelmeket, a kamilla oldja a belső görcsöket, a citromfű pedig segít újra kapcsolódni az öröm természetes áramlásához.

Napfonat csakra (Manipura): bátorság

Feladata: az önbizalom, önértékelés, akarat, belső erő, érzelmek kifejezése, megélése, öröm, önmegvalósítás, kitartás és hatékonyság.
Színe: sárga.

Ha kibillent:

Önbizalomhiány, kontrollmánia, emésztési panaszok, túlzott megfelelési kényszer vagy dühkitörések jelentkezhetnek.

Milyen gyógynövényfürdő segít?

Gyömbér, zsálya és körömvirág. A gyömbér aktivál és melegít, a zsálya tisztítja a belső konfliktusokat, a körömvirág pedig gyengéden támogatja az önértékelést.

Szívcsakra (Anahata): szeretet

Feladata: önszeretet, elfogadás és együttérzés, kapcsolódás másokkal.
Színe: zöld.

Ha kibillent:

Bezárkózás, nehéz megbocsátás, túlzott önfeláldozás vagy érzelmi hidegség.

Milyen gyógynövényfürdő segít?

Hársvirág, galagonya és rózsaszirom. A galagonya a szív gyógynövénye, a hárs megnyugtat, a rózsa pedig segít újra megnyitni a szeretet csatornáit – önmagad felé is.

Torokcsakra (Vishuddha): kreativitás

Feladata: jó kommunikáció, önkifejezés, igazság és kreativitás.
Színe: világoskék.

Ha kibillent:

Nem mered kimondani, amit érzel, gyakori torokfeszüléssel küzdesz, elhallgatsz vagy túlbeszélsz dolgokat.

Milyen gyógynövényfürdő segít?

Kakukkfű, borsmenta és eukaliptusz. A kakukkfű erősíti az önkifejezést, a borsmenta frissít, az eukaliptusz pedig „kitisztítja” a kimondatlan szavakat.

Harmadik szem csakra (Ajna): intuíció

Feladata: tudatosság, megérzések, intuíció, belső látás, tisztánlátás, karizmatikusság.
Színe: indigókék.

Ha kibillent:

Ha a harmadik szem csakra kibillen, akkor gyakori fejfájás gyötör, túlgondolsz mindent, nem tudsz döntéseket hozni, elnyomod a megérzéseidet.

Milyen gyógynövényfürdő segít?

Levendula, izsóp és citromhéj. A levendula elcsendesíti az elmét, az izsóp tisztítja a gondolati mintákat, a citrus pedig friss fókuszt ad.

Koronacsakra (Sahasrara): bölcsesség

Feladata: spiritualitás, egységérzés, magasabb szintű kapcsolódás.
Színe: ibolya.

Ha kibillent:

Elfog a kiüresedettség érzése és a céltalanság, úgy érzed, hogy kicsúszott a talaj a lábad alól.

Milyen gyógynövényfürdő segít?

Levendula, fehér zsálya és kamilla. Ez a fürdő segít lecsendesíteni az elmét, miközben finoman összeköti a testet és a szellemet.

Tudtad?

A gyógynövényfürdők már az ókori Egyiptomban is rituális szerepet kaptak: nemcsak tisztálkodás, hanem „lélekmosás” céljával is alkalmazták azokat. A fáraók fürdői gyakran pontosan olyan növényeket tartalmaztak, amelyek ma egy-egy csakrához kapcsolódnak – ösztönösen ráérezve arra, ami ma energetikai rendszerként ismert.

Ha szeretnél többet megtudni a csakrákról, nézd meg a következő videót:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
