Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Mátyás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Maradék kenyér felhasználása

Megmaradt a kenyér? Isteni finomságokat készíthetsz belőle

maradékmentés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 11:45
gyors ebédötletekszikkadt kenyértippkenyérfilléres ötletek
A konyhapulton árválkodó, kissé szikkadt kenyér nem kukába való, ugyanis számos kiváló gasztroötlet alapja lehet. A maradék kenyér felhasználásával igazi ínyencségeket varázsolhatsz az asztalra úgy, hogy közben pénzt is spórolsz.
Bata Kata
A szerző cikkei
  • A szikkadt kenyér kiváló alapanyag, nem konyhai hulladék.
  • A maradékból számos klasszikus fogás elkészíthető.
  • A száraz kenyér textúrájára számos nemzetközi ételt is építenek.

Maradék kenyér felhasználásával és egy kis kreativitással valóságos gasztronómiai csodák hozhatók létre. A kenyér az egyik legősibb és legnagyobb tiszteletnek örvendő alapélelmiszer, mégis rengeteg kerül belőle a szemétbe. A kissé kiszáradt állag azonban kulináris előny is lehet: jobban magába szívja az ízeket, ropogósabbra sül, és tökéletes alapot ad számos fogáshoz. A régi paraszti konyhákban természetes volt, hogy semmi sem veszett kárba – a maradék kenyeret felhasználták levesben, gombócban vagy édes egytálételben. Ma, amikor a fenntarthatóság és a tudatos háztartás egyre fontosabb, különösen érdemes visszanyúlni ezekhez a praktikákhoz.

Maradék kenyér felhasználása olasz paradicsomleveshez
A maradék kenyér felhasználása fantasztikus fogásokat szülhet.
Fotó: Anna_Pustynnikova

A maradék kenyér felhasználásának módjai

Klasszikus reggelihez, vacsorához

A melegszendvics és a bundáskenyér örök kedvenc, és maradék szikkadt alapanyagból mindkettő jobb állagú lesz: a kenyér nem ázik el, hanem kívül ropogós, belül szaftos marad. A bundáskenyeret feldobhatod reszelt sajttal, friss zöldfűszerekkel vagy egy csipet füstölt paprikával. A melegszendvicsre tehetsz karamellizált hagymát, sült zöldséget, kéksajtot vagy maradék sült húst is.

Zsemlegombóc vagy fasírt ebédre

A zsemlegombóc kifejezetten szikkadt kenyérből az igazi: tejjel, tojással, pirított hagymával és petrezselyemmel összegyúrva tökéletes köret szaftos húsételek mellé. Készíthetsz ezenkívül kenyérfasírtot vagy rakott zöldséges kenyérpudingot is. A száraz kenyér az utóbbi fogásokban kötőanyagként működik: magába szívja az ízeket, mégis könnyű marad az állaga.

Az olasz konyha szerelmese vagy? 

Az olasz konyha több ikonikus fogása is szikkadt kenyérre épül. A toszkán Pappa al pomodoro paradicsomos kenyérleves selymesen sűrű, rusztikus étel, amelyben a kenyér ad testet és mélységet. A Panzanella salátában a pirított kenyérkockák felszívják az olívaolajat és a paradicsom levét, így minden falat intenzív ízű lesz.

Ropogós extrák – morzsa, kruton, panír

A megmaradt kenyeret lereszelve házi zsemlemorzsát készíthetsz, amely összehasonlíthatatlanul finomabb a boltinál. Fokhagymás-olívaolajos pirítással krutont süthetsz salátákhoz vagy krémlevesebe. Sőt fűszeres morzsába forgatva zöldségeket vagy csirkemellet is panírozhatsz, így a textúra sokkal rusztikusabb és ropogósabb lesz.

Kenyérből desszert? Édes meglepetések

A szikkadt kenyér nem csak sós ételek alapanyaga lehet. A máglyarakás, a kenyérpuding, vagy a fahéjas-almás sült kenyérréteg is fantasztikus édesség. Tejjel, tojással, vaníliával leöntve a szikkadt kenyér megszívja magát és selymes, krémes állagú desszertté alakul. Egy marék mazsola, reszelt citromhéj vagy étcsokoládé még izgalmasabbá teszi.

Tudtad?

A középkorban a vastag szelet szikkadt kenyér – úgynevezett „trencher” – gyakran tányérként szolgált: erre helyezték a sülteket és ragukat, majd az átázott kenyeret a végén elfogyasztották vagy a szegényeknek adták. A maradékmentés tehát nem modern trend, hanem évszázados hagyomány.

Ha kedvet kaptál a kenyérpuding elkészítéséhez, nézd meg a következő videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu