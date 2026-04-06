Éveken át éjszakánként felriadt álmából az apa, a rák jele volt

A rákos megbetegedéseket hírhedten nehéz diagnosztizálni, sokszor még a tapasztalt orvosok is összetévesztik más problémákkal. A legszomorúbb esetekben csak utólag ismerik fel, amikor már rendszerint késő. Pedig figyelmeztető jelek mindig vannak, már hónapokkal a súlyos állapot előtt.

Egy mansfieldi üzletembernél korai stádiumú nyelőcsőrákot diagnosztizáltak, miután évekig kezelte gyomorégését vény nélkül kapható készítménnyel. A házas, egygyermekes édesapa két vagy három éven keresztül gyomorégést tapasztalt, ha megivott egy pohár bort, vagy csípős ételt fogyasztott. Majd újabb tüneteket észlelt magán, amikor egyik nyaralását követően elkezdett rendszeresen éjszaka felriadni. Az 59 éves John hirtelen ébredt fel éjszakánként, fulladt és savas refluxtól szenvedett.

Kezdetben azt várta, hogy elmúlnak majd újdonsült tünetei, de egy hét múlva sem történt változás. Ekkor kereste fel háziorvosát, aki endoszkópos vizsgálatra utalta be. A teszt feketén-fehéren kimutatta, a nyelőcsövében egy 34 centiméteres rendellenesség nőtt.

Mivel a rák kissé kiterjedt a környező szövetekre, a klinikusok négy kemoterápiás ciklus után javasolták csak a műtétet. John jelenleg a kezelés második ciklusánál tart – írja a GB News.

John tapasztalataival kapcsolatban kihangsúlyozta, hogy roppant fontos, ha valaki három hétnél tovább tartó gyomorégést tapasztal, ne támaszkodjon kizárólag gyógyszerekre, hanem kérjen megfelelő orvosi ellátást.