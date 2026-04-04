Arne Slot döntött Szoboszlai Dominikról és Kerkez Milosról a csúcsmeccs előtt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 04. 12:47 / FRISSÍTÉS: 2026. április 04. 12:47
A Liverpool szombat délután a Manchester City otthonában lép fel az FA Kupa negyeddöntőjében. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőcsapatban kapott helyet a vendégeknél.

A Liverpoolnak a Premier League-ben már nincs esélye a címvédésre, de az FA Kupában és a Bajnokok Ligájában még van lehetősége a végső győzelemre, trófeát nyerni. Szombaton (13.45, tv: Spíler 1) az előbbi sorozatban lép pályára Arne Slot együttese, amely az Etihadban, a Manchester City otthonában szerepel, és a holland tréner Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos nevét is a kezdőcsapatba jelölte.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is bekerült a kezdőcsapatba Fotó: Liverpool FC

A Liverpool kezdőcsapata, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos bekerült:

Mamardashvili - Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Jones - Szalah, Szoboszlai, Wirtz - Ekitike.

 

