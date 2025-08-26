Olcsó és ízletes vacsoraötletek hó végére – pénztárcabarát diétás tippek

A hónap vége sokaknál a spórolásról szól, de ez nem jelenti azt, hogy le kellene mondani a finom és egészséges vacsorákról. Hüvelyesek, zöldségek, tojás, rizs és szezonális alapanyagok – mind olyan hozzávalók, amelyekből finom és laktató fogások készíthetők fillérekből. Mutatunk néhány egyszerű, pénztárcabarát diétás receptet, amelyek garantáltan jól esnek majd neked és a pénztárcádnak is!

Diétás vacsoraötletek: a tojás az egyik legjobb alapanyag, ha olcsó és fehérjedús ételre vágysz.

Fotó: Nadezhda Nesterova / Shutterstock

5 olcsó, diétás és ízletes hó végi vacsoraötlet

Tojásos-zöldséges lepény – gyors és laktató

A tojás az egyik legjobb alapanyag, ha olcsó és fehérjedús vacsorára vágyunk. Egy serpenyőben kevés olajon piríts meg hagymát, reszelt cukkinit vagy répát, majd üss rá 2-3 tojást. Ízlés szerint fűszerezheted sóval, borssal, és friss zöldfűszerekkel. Salátával vagy egy szelet teljes kiőrlésű kenyérrel tálalva igazi diétás, mégis tartalmas fogás.

Hüvelyesekből készült finomságok – bab, lencse, csicseriborsó

A hüvelyesek olcsók, rostban és fehérjében gazdagok, ráadásul rendkívül változatosan felhasználhatók. Egy gyors bab- vagy lencseleves, csicseriborsó-pörkölt, esetleg egy adag fűszeres hummusz friss zöldségekkel nemcsak tápláló, hanem diétás vacsora is. Ha nagyobb adagot készítesz, másnapra is marad, így még spórolni is tudsz az idővel és a pénzzel.

Sült zöldségek rizságyon – egyszerű és szezonális

A sütőben készült zöldségek mindig hálás fogások. Válassz szezonális alapanyagokat – például káposztát, répát, cukkinit vagy sütőtököt –, locsold meg azokat kevés olívaolajjal, fűszerezd, majd süsd ropogósra. Egy adag barna rizzsel vagy bulgurral tálalva teljes értékű, diétás vacsorát kapsz, ami olcsó, finom és könnyen elkészíthető.

Túrós tészta light változatban

A klasszikus túrós tészta diétásabb változatban is elkészíthető. Használj teljes kiőrlésű vagy durumtésztát, zsírszegény túrót, és ízesítsd egy kevés görög joghurttal tejföl helyett. Így a fogás laktató, de kalóriaszegényebb lesz, ráadásul a túró magas fehérjetartalmának köszönhetően jól illik a diétába.

Krémleves maradék zöldségekből

A hűtőben maradt zöldségeket nem érdemes kidobni: egy gyors krémlevesben még felhasználhatod azokat. A répa, zeller, karfiol, brokkoli és burgonya is remek alap lehet. Egy kis fokhagyma és fűszerezés csodát tesz, a végén pedig botmixerrel krémesítheted a főtt, fűszerezett zöldségeket. Pirított magvakkal vagy teljes kiőrlésű pirítóssal tálalva filléres, de tápláló vacsora.