„Istenem, ne! Élni akarok!” – Elevenen falták fel a háromgyermekes anyát a fenevadak

A háromgyermekes anyát, Lakeshát március 3-án kutyatámadás érte, az ebek nem tágítottak: módszeresen, centinkről centire tépték le a húst a testéről. A nő órákig feküdt a saját vérében, mire segítség érkezett.

Lakesha Newsom boldog anya volt, de a kutyatámadás mindent elvett tőle

Csonkolni kellett, hogy mentsék az életét a kutyatámadás után

A nőt kritikus állapotban szállították a memphisi kórházba, ahol az orvosok drasztikus döntésre kényszerültek: a fertőzések és a roncsolt szövetek miatt amputálták a jobb karját és a jobb lábát. Lakesha lélegeztetőgépen, mélyaltatásban vívta harcát a halállal, miközben családja az ágya mellett imádkozott. Amikor először meglátta magát a tükörben, sokkot kapott.

Nem is tudtam, hogy az arcom is ennyire összeroncsolódott. Tudtam, hogy meg akarnak ölni, de csak azt hajtogattam: Istenem, ne! Élni akarok!

– mondta utolsó nyilatkozatában az anya, aki leginkább gyermekeit féltette. „Bárki is a gazdájuk, bűnhődnie kell. Ez akár egy gyerekkel is megtörténhetett volna.”

Szabadlábon a gyilkos ebek?

A rendőrség letartóztatta az 54 éves Sandra Harrist, akit súlyos testi sértéssel és az emberi élet iránti teljes közömbösséggel vádolnak. A gyászoló család azonban értetlenül áll az előtt, hogy miközben ők Lakeshát temetik, a támadó kutyákat még nem altatták el –írja a People.

A családunk teljesen összetört

– zokogta az elhunyt nő testvére, DeWaylia. Az anya, Rosie Young pedig dühösen követeli az igazságot: „Hogy lehet az igazságos, hogy azok a kutyák még mindig élnek? Mi elveszítettük Keshát, ők pedig még mindig itt vannak?”

Lakesha után egy 13 éves gyermek és egy 11 éves ikerpár maradt árván. A rendőrség tovább nyomoz az ügyben, a helyiek pedig rettegnek: amíg a fenevadak élnek, senki nincs biztonságban.