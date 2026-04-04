„Istenem, ne! Élni akarok!” – Elevenen falták fel a háromgyermekes anyát a fenevadak

A háromgyermekes anyát, Lakeshát március 3-án kutyatámadás érte, az ebek nem tágítottak: módszeresen, centinkről centire tépték le a húst a testéről. A nő órákig feküdt a saját vérében, mire segítség érkezett.
A nőt kritikus állapotban szállították a memphisi kórházba, ahol az orvosok drasztikus döntésre kényszerültek: a fertőzések és a roncsolt szövetek miatt amputálták a jobb karját és a jobb lábát. Lakesha lélegeztetőgépen, mélyaltatásban vívta harcát a halállal, miközben családja az ágya mellett imádkozott. Amikor először meglátta magát a tükörben, sokkot kapott.
Nem is tudtam, hogy az arcom is ennyire összeroncsolódott. Tudtam, hogy meg akarnak ölni, de csak azt hajtogattam: Istenem, ne! Élni akarok!
– mondta utolsó nyilatkozatában az anya, aki leginkább gyermekeit féltette. „Bárki is a gazdájuk, bűnhődnie kell. Ez akár egy gyerekkel is megtörténhetett volna.”
A rendőrség letartóztatta az 54 éves Sandra Harrist, akit súlyos testi sértéssel és az emberi élet iránti teljes közömbösséggel vádolnak. A gyászoló család azonban értetlenül áll az előtt, hogy miközben ők Lakeshát temetik, a támadó kutyákat még nem altatták el –írja a People.
A családunk teljesen összetört
– zokogta az elhunyt nő testvére, DeWaylia. Az anya, Rosie Young pedig dühösen követeli az igazságot: „Hogy lehet az igazságos, hogy azok a kutyák még mindig élnek? Mi elveszítettük Keshát, ők pedig még mindig itt vannak?”
Lakesha után egy 13 éves gyermek és egy 11 éves ikerpár maradt árván. A rendőrség tovább nyomoz az ügyben, a helyiek pedig rettegnek: amíg a fenevadak élnek, senki nincs biztonságban.
