Ettől az összetevőtől lesz tökéletes a körözött

A tökéletes körözött nem hagy kellemetlen szájszagot, így bátran csomagolhatod iskolába vagy munkahelyre.

A klasszikus köményes ízvilág mellett mediterrán fűszerezéssel is izgalmassá teheted.

A tökéletes körözött receptjét keresed? Akkor meg is találtad. A körözött igazi klasszikus, amely generációk jelen van az asztalon a családi reggelik és vacsorák idején. Friss kenyérrel, paprikával, paradicsommal kínálva egyszerű, mégis karakteres fogás. Az egyetlen bökkenő, hogy ha nem szereted vagy nem bírod a nyers hagymát, akkor le kell mondanod erről a pofonegyszerű, mégis mennyei szendvicskrémről. Kivéve akkor, ha az alábbi receptet készíted el. Légy azonban óvatos, mert ez a körözött tényleg függőséget okoz!

Ha a tökéletes körözött receptet követed, az étel nem bántja a gyomrod, és randi előtt is bátran eheted. Fotó: Valeriya Zeleneva / Shutterstock

A tökéletes körözött receptje

A legtöbb körözött recept lilahagyma vagy újhagyma hozzáadását írja elő, a hagyma markáns illata azonban nem minden helyzetben előny. Egy iskolai tanóra, irodai megbeszélés vagy randi előtt a hagymás fogásokról nagy valószínűséggel a legtöbben inkább lemondunk, nem beszélve arról, ha a gyomrunk is érzékeny, a nyers hagyma ugyanis kellemetlen panaszokat okozhat. Itt jön képbe az aszalt paradicsom, amely természetes édességével és különleges aromájával kiváló alternatíva. Nemcsak kiváltja a hagymát, hanem új dimenziót ad a körözöttnek. Az eredmény egy selymesebb, telt ízű, mégis gyomorkímélő körözött, amely kellemetlen szájszagot sem okoz.

Hozzávalók:

250 g tehéntúró

20 dkg juhtúró

15 dkg natúr krémsajt

3 evőkanál tejföl

4–5 darab aszalt paradicsom

1 teáskanál őrölt pirospaprika

fél teáskanál őrölt kömény

1 csipetnyi frissen őrölt fekete bors

só ízlés szerint

Bors-tipp: óvatosan sózd, mert a juhtúró önmagában is igen sós.

Elkészítés

A túrókat villával alaposan törd össze, hogy minél krémesebb állagot kapj. Ha igazán sima textúrát szeretnél, botmixerrel is rásegíthetsz, de így valamivel hígabb lesz az állaga, tehát kevesebb tejfölre lesz szükség. Keverd hozzá a krémsajtot, majd jól dolgozd össze. Az aszalt paradicsomot aprítsd kisebb darabokra. Ha olajban eltett változatot használsz, előtte csepegtesd le róla a felesleges olajat. Forgasd a túrókrémbe az aprított paradicsomot, majd add hozzá a pirospaprikát, az őrölt köményt, a borsot és a sót. Keverj hozzá 2-3 evőkanál tejfölt, hogy kenhető, lágyabb állagot kapj.

Bors-tippek: Tálalás előtt érdemes legalább 30 percre hűtőbe tenni, hogy az ízek összeérjenek.

Friss kenyérre kenve, pirítósra halmozva, teljes kiőrlésű szendvicsalapba töltve vagy akár magában fogyasztva, paprikával, retekkel, uborkával is tökéletes reggeli vagy vacsora.

Készíthetsz mediterrán változatot is, ha elszakadnál a hagyományos köményes ízvilágtól. A kömény helyett adj hozzá egy csipet szárított vagy friss oregánót, bazsalikomot és kakukkfüvet. Így egy paradicsomos-mediterrán krémet kapsz, amely pirított ciabattán vagy pástétomként grillezett zöldségek mellé kínálva igazi olaszos hangulatot teremt. Tízórainak is kiváló.

Ha mégis inkább a hagyományos körözött készítése mellett döntenél, a receptet az alábbi videóban megtalálod:

