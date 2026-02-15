Nem nyílik a befőttesüveg teteje? Így biztos sikerül

Probléma a befőttesüveg kinyitása? Ne aggódjunk, nem kell elrohannunk a konditerembe és erősre gyúrni magunkat, és a szomszéd izmos fickóhoz sem kell átszaladnunk otthonkában, hogy megmentsen minket. Elég, ha bevetünk néhány egyszerű trükköt.
Idegeskedés és bosszankodás helyett inkább oldjuk meg a problémát. Ehhez a Fanny magazin összegyűjtötte a legjobb és legegyszerűbb megoldásokat.
Ha egy vastag befőttes gumit feszítünk a tető peremére, sokkal jobban tapad majd a kezünk. Ez az apró trükk önmagában is elég lehet a sikerhez.
Egy fémkanállal óvatosan ütögessük meg a tetőt körben, mert ennek köszönhetően a légzárás gyengül, és könnyebben lecsavarhatóvá válik a tető. Szükség esetén ismételjük meg többször a gyakorlatot.
Ha nincs kéznél semmilyen különleges eszköz, egy vastag konyharuha is csodákra képes. Csak tekerjük a tető köré, így biztos fogást kapunk még akkor is, ha a fém felület vagy a kezünk nedves és csúszik.
Ha gumikesztyűt húzunk, az extra tapadást biztosít a tenyerünknek, így nem kell attól tartanunk, hogy a tető kicsúszik a kezünkből. A jobb fogásnak köszönhetően pedig nagyobb erőt tudunk kifejteni.
Elég egy percig hajszárítóval melegítenünk az üveg tetejét, és a fém azonnal kitágul. Ezután már szinte magától enged a tető, miközben nekünk alig marad dolgunk vele
Egy lapos vajkéssel óvatosan nyissunk egy kis rést a perem alatt, hogy levegőhöz jusson az üveg. Amint megszűnik a vákuum, a tető könnyedén elfordul. Legyünk óvatosak, ha túl erősen feszítjük, eldeformálódhat a kupak, és akkor amit következőre elteszünk benne, az könnyen megromolhat. Persze az is fontos, hogy mindig strerilizáljuk az üveget is befőzés előtt.
Tartsuk 45 fokos szögben az üveget, és ütögessük meg finoman az alját. Ez a technika segít megszüntetni a légzárást a tető alatt. Ez a módszer akkor is beválik, ha a télire eltett kovászos uborkánkat szeretnénk végre megkóstolni.
Állítsuk az üveget fél percre fejjel lefelé forró vízbe, így ugyanis a hőhatás miatt a fedél kitágul, és szinte magától enged majd. Így ép marad a fedele, és ha kifogy a tartalma, fermentálhatunk benne, akár limonádét is.
Engedjünk forró vizet közvetlenül a fém tetőre 15-20 másodpercig, kör-körösen. A hatás nem marad el, garantáltan búcsút inthetünk ezzel a technikával a felesleges bosszankodásnak. Ráadásul, ha újra használnák később a befőttesüveget, ezzel a módszerrel a címkét is könnyebb lesz eltávolítani.
Ha nem szeretünk házi praktikákkal kísérletezni, szerezzünk be egy minden háztartási boltban kapható speciális befőttesüveg-nyitót.
Ha elég bátrak vagyunk, kipróbálhatjuk a videóban látható megoldást is.
