Nem nyílik a befőttesüveg teteje? Így biztos sikerül

Probléma a befőttesüveg kinyitása? Ne aggódjunk, nem kell elrohannunk a konditerembe és erősre gyúrni magunkat, és a szomszéd izmos fickóhoz sem kell átszaladnunk otthonkában, hogy megmentsen minket. Elég, ha bevetünk néhány egyszerű trükköt.

Idegeskedés és bosszankodás helyett inkább oldjuk meg a problémát. Ehhez a Fanny magazin összegyűjtötte a legjobb és legegyszerűbb megoldásokat.

1. Van kéznél egy befőttes gumi?

Ha egy vastag befőttes gumit feszítünk a tető peremére, sokkal jobban tapad majd a kezünk. Ez az apró trükk önmagában is elég lehet a sikerhez.

2. Ismerjük a kopogtatós módszert?

Egy fémkanállal óvatosan ütögessük meg a tetőt körben, mert ennek köszönhetően a légzárás gyengül, és könnyebben lecsavarhatóvá válik a tető. Szükség esetén ismételjük meg többször a gyakorlatot.

3. Konyharuhával próbáltuk már?

Ha nincs kéznél semmilyen különleges eszköz, egy vastag konyharuha is csodákra képes. Csak tekerjük a tető köré, így biztos fogást kapunk még akkor is, ha a fém felület vagy a kezünk nedves és csúszik.

4. Kesztyűs kézzel bánunk vele?

Ha gumikesztyűt húzunk, az extra tapadást biztosít a tenyerünknek, így nem kell attól tartanunk, hogy a tető kicsúszik a kezünkből. A jobb fogásnak köszönhetően pedig nagyobb erőt tudunk kifejteni.

5. Erre is jó a meleg?

Elég egy percig hajszárítóval melegítenünk az üveg tetejét, és a fém azonnal kitágul. Ezután már szinte magától enged a tető, miközben nekünk alig marad dolgunk vele

6. Mama is így csinálta?

Egy lapos vajkéssel óvatosan nyissunk egy kis rést a perem alatt, hogy levegőhöz jusson az üveg. Amint megszűnik a vákuum, a tető könnyedén elfordul. Legyünk óvatosak, ha túl erősen feszítjük, eldeformálódhat a kupak, és akkor amit következőre elteszünk benne, az könnyen megromolhat. Persze az is fontos, hogy mindig strerilizáljuk az üveget is befőzés előtt.