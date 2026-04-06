Megdöbbentő! Kedl Olívia fogyása után elképesztő technikával tartja magát fitten, ez a módszere

Hihetetlen változáson ment keresztül Kedl Olívia, a Megasztár döntőse, aki nemcsak hangjával, hanem kitartásával is egyre többeket nyűgöz le, és úgy tűnik, a korábbi fogyása után sem engedte el a dolgot, sőt, most még komolyabban veszi az életmódváltást.

Kedl Olívia a Megasztár óta tudatosan építi a karrierjét, új dalokkal készül, és mellette komoly életmódváltásba kezdett (Fotó: Máté Krisztián)

Kedl Olívia életmódváltása

Kedl Olívia Megasztár szereplése óta keveset hallatott magáról, azonban lapunknak elárulta, az énekesi karrierről nem mondott le, sőt, új dalokkal is készül. Azonban nem ez az egyetlen komoly terve, ugyanis szigorú életmódváltásba kezdett, hogy még egészségesebb és fittebb legyen. A fiatal énekesnő már korábban is komoly eredményt ért el, amikor a Megasztár alatt elárulta, hogy húsz kilót fogyott, amiben mestere, Herceg Erika is sokat segített neki, nemcsak szakmailag, hanem lelkileg is.

Erika amellett, hogy a mesterem, egy csodás pszichológus is. Mindig dicsér és lelket önt belém nőként, ami elképesztően fontos egy ilyen megmérettetésben. Eddig összesen húsz kilótól szabadultam meg, biztos látszik, hogy sokkal jobban érzem magam a bőrömben. Bár a színpadi ruhák terén még mindig a letisztultabb darabokat szeretem, egyre bátrabb vagyok

– nyilatkozta korábban a Metropolnak.

Azonban úgy látszik, hogy nemcsak elérte ezt az eredményt, hanem azóta is tudatosan figyel arra, hogy megtartsa, sőt, még tovább javítson rajta, és most új szintre emelte ezt a folyamatot.

Az énekesnő elárulta, hogy most még tudatosabban áll az étkezéshez, figyeli a bevitt kalóriákat és szakember segítségével próbálja a lehető legjobban formában tartani magát, és már rövid idő alatt is látja ennek az eredményét.

Nagyon dolgozom rajta. Most éppen komolyabban elkezdtem az étkezésemet figyelni, és nagyon jó úton járok szerintem. Egyre jobban vagyok. Egy applikáció segítségével számolom a kalóriákat. Egy dietetikus segített nekem, hogy mennyi lehet a napi bevitelem, és erre nagyon figyelek. Lassan egy hónapja csinálom, és már látom a változást, ami rendkívül jó érzés

– mondta.

A hit ad neki erőt

Kedl Olívia számára nemcsak a külső változás fontos, hanem az is, hogy belül is rendben legyen, ebben pedig a hite segíti leginkább, ami már korábban is meghatározó volt az életében és most is kapaszkodót jelent számára.

A családommal szabadkeresztények vagyunk, és nem tartjuk a klasszikus húsvéti hagyományokat. Anyukám legjobb barátnőjénél szoktuk tölteni ezt az ünnepet, több családdal és ilyenkor együtt eszünk, beszélgetünk

– mesélte.