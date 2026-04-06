Erre a 3 csillagjegyre borzasztó utazás vár nyáron – Nézd meg, köztük vagy-e

A horoszkóp szerint három csillagjegyre kifejezetten feszült nyaralás várhat.

Néha már indulás előtt lehet érezni, hogy egy utazás körül valami zűr van. A horoszkóp szerint ezen a nyáron három csillagjegy különösen kellemetlen helyzetekbe kerülhet, a pihenéséből idegeskedés lesz, a nyaralásából rémálom. Ha köztük vagy, most jobban jársz, ha semmit nem bízol a véletlenre.

Fotó: Thanumporn Thongkongkaew / shutterstock

Mire figyelmeztet a horoszkóp a nyaralással kapcsolatban?

Nyáron mindenki a kikapcsolódást várja, ilyenkor már fejben rég a strandon, a hegyek között vagy egy külföldi város utcáin jársz. Pedig az utazásoknál derül ki a leggyorsabban, mennyire bírod a stresszt, a kompromisszumokat és azt, ha valami nem a terveid szerint alakul. A horoszkóp szerint most három csillagjegy különösen érzékenyen reagálhat a káoszra. Nézzük, kik azok, akiknek idén érdemes kétszer is átnézniük a foglalást, a jegyeket és azt is, kivel indulnak útnak.

Rák csillagjegy: túl sokat vársz ettől az egésztől

Ha a Rák csillagjegyben születtél, hajlamos vagy érzelmileg is túl sokat beletenni egy nyaralásba, számodra ez nem egy egyszerű utazás. Előre elképzeled, milyen lesz, hogyan fogod érezni magad, hogyan és hogyan töltődsz fel. Pont ez az, ami most könnyen visszaüthet. Elég, ha a társaság, akikkel utazol, más tempót diktál, mint amit te szeretnél, vagy valaki végig szétesetten, érdektelenül viselkedik, te úgy érezheted, hogy az egész helyzet nem oké. Nem kell ehhez nagy veszekedés, elég egy rosszul időzített mondat, egy lemondott program vagy az, hogy nem azt a hangulatot érzed, amire számítottál. Nem az utazás a fő gond, hanem az, hogy te közben végig azt figyeled, mi hiányzik belőle. Ettől pedig még egy szép helyen is azt érezheted, hogy inkább mennél haza.

Ikrek csillagjegy: a kapkodás és a szétszórtság tönkreteheti a nyarad

Az Ikreknek a nyár általában a pezsgést, mozgást és spontaneitást jelenti. Ezzel önmagában nincs is baj, csak most nagyon úgy állnak a dolgok, hogy könnyen túlvállalhatod magad. Túl sok program, túl sok ember, túl sok ötlet, és végül egyikből sem lesz az, amit igazán szerettél volna. Nálad az utazás ott csúszhat el, hogy semmire nem hagysz elég időt. Egyik helyről rohannál a másikra, útközben még beleférne ez is, az is, este még gyorsan megnéznél valamit, közben pedig elfáradsz, szétesel, és egy idő után már azt sem tudod, miért indultál el. A horoszkóp szerint ez az a nyár, amikor a lazaság helyett inkább a pontos lista mentheti meg az utazásod.