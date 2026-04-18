Így óvd a fáid a harkályoktól

Gyönyörű, alapvetően ártalmatlan madarak a harkályok, amelyek télire is velünk maradnak, a tavasz beköszöntével és a párzási időszak megkezdésével azonban számos bosszúságot okozhatnak. Ebben az időszakban nemcsak a táplálék után való kutatás miatt rongálják meg a fák kérgét, hanem párkeresési céllal gyors, géppuskaszerű kopácsolást is végeznek vésőszerű csőrükkel, valamint fészkelőhely keresése közben is kopogtatják a fát. Sokaknak nemcsak a növények, hanem az épületek falfelületeinek rongálása is jókora anyagi kárt okoz, ám mindennek elkerülésére olyan jól bevált, de a madarak számára is biztonságos tippeket hoztunk, amelyek segítségül szolgálhatnak harkály elleni védekezéshez.

A harkály elleni védekezéshez hatékony lehet a gyümölcsfák törzsének fehérre meszelése, az anyag ugyanis elpusztítja a kéregrepedésekben megbúvó kártevők petéit, így a harkálynak nem lesz oka megkezdeni a törzset.

Fotó: 123RF

Fontos a fák óvása a harkályok ellen

A harkályok képesek meghallani a fák törzsének belsejében rágó lárvák, farontó lepkék vagy díszbogarak mozgását. Habár a kártevőket táplálékul kiszedik, a csőrükkel sajnos nagy, tölcsér alakú, mély sebet ejtenek a kérgen, a nyitott sérülésen keresztül pedig könnyebben bejutnak a gombakártevők és az egyéb kórokozók. A madár területjelölés vagy párkeresés céljából is kopogtatja a törzset, ilyenkor rövid, pergő, dobpergés-szerű hangon kopácsol. Ekkor ugyan nem keletkeznek mély, tölcsér alakú lyukak, de kisebb sérülések szintén előfordulhatnak.

13+1 jól bevált tipp, amellyel gyerekjáték a védekezés harkály elleni védekezés házilag

1. Fizikai védelem hálóval

A fiatalabb növények kérge még vékony és sérülékeny, ezeket érdemes finom szemű műanyag vagy fém hálóval körbevenni. Ez nem akadályozza a növekedést és szellőzést, de fizikai gátat képez a madár csőre előtt.

2. Körbeveszi a védelem

A nagyobb harkályok ellen a kertészeti szaküzletekben, gazdaboltokban kapható merev falú törzsvédő hálók a leghatásosabbak. Ezek a rácsok megakadályozzák, hogy a madár stabilan megkapaszkodjon, ami elengedhetetlen lenne számára, hogy hatékonyan tudjon vésni.

4. Vizuális riasztók a faágakon

A fényvisszaverő felületek, mint a régi CD-lemezek vagy a speciális ezüst riasztószalagok a hirtelen fényvillanásokkal zavarják a madár tájékozódását. Ez ugyan olcsó és gyors megoldásnak tűnhet, a harkályok azonban okos élőlények; pár nap után figyelmen kívül fogják hagyni a riasztórendszerünket, ezért érdemes ezeket a tárgyakat gyakran áthelyezni.