„Azt mondták, stressz, közben kisagyi daganat volt” – így élte túl a szörnyű diagnózist a 22 éves Dominika

Balogh Dominika ma 22 éves, egyetemre jár Szegeden, gyógypedagógiát tanul, és jövőre végez. De az út, ami idáig vezetett, minden volt, csak könnyű nem. Így élte túl a fiatal lány az agydaganatot!

Dominika 19 éves volt amikor agydaganatot diagnosztizáltak nála. Elmondása szerint az élet, a járás és a mozdulatok egy igazi komplex csoda amiért hálás, hogy visszakapta azokat. Persze messze még az út a teljes rehabilitációhoz, de nem adja fel, gyógytornásznak tanul a szegedi egyetemen. (Fotó: olvasói)

“Nagy csoda az élet” - Így élte túl Dominika az agydaganatot

Fehérvári származású fiatal lányként egy egészen más jövőt képzelt el magának: történelemtanár szeretett volna lenni. Az élet azonban 2021-ben váratlanul teljesen más irányt vett.

Először csak hánytam és szédültem. Az ügyeleten azt mondták, biztos vírus vagy stressz

– idézi fel Dominika.

A tünetek azonban nem múltak, sőt egyre rosszabbodtak. A nyár sem hozott javulást, ezért kórházba került. Ott is többnyire neurológiai eredetű panaszokról, stresszről vagy refluxról beszéltek. Dominikát pszichológushoz irányították, miközben a háttérben a valódi ok tovább rombolta a szervezetét. 2022-re már alig tudott lépcsőzni. A szédülés elviselhetetlenné vált. Ekkor végre neurológiai kivizsgálás, majd MRI következett – az orvosok azonban ekkor még azt gondolták, nem találnak semmit. Aztán jött a sokkoló fordulat. Szeptember 12-én ugyanis megszületett a diagnózis: kisagyi daganat. Tíz nappal később, szeptember 22-én meg is műtötték az Amerikai úton.

Nem tudtam, mi vár rám. Nem tudtam, mit jelent ez az egész. Ha tudtam volna, biztosan elsírom magam

– mondja.

A műtét után Dominika élete gyökeresen megváltozott. Elveszítette a járását, kettőslátása lett, a beszéde is sérült. A finommozgások, a hangképzés...Mind újra kellett tanulnia. Hangja ma is gyengébb, remegőbb, mint korábban. Az Országos Rehabilitációs Intézetben gyógytornászok és szakemberek segítették a felépülésben. Kezét, szemét, mozgását hosszú hónapokon át fejlesztették – türelemmel és kitartással. A felépülés nem volt egyenes út: fertőzés, visszaesés, rolátorral való járás, ataxia, bizonytalan egyensúly. Minden apró mozdulat küzdelem volt. De lassan elkezdett visszatérni az élet.

A szemem folyamatosan javul, mert erőltettem az olvasást, ahogy javasolták

– meséli.

A rehabilitáció időszaka közben Dominika számára az idő is másképp telt. „Mintha burokban lettem volna. Amikor visszakerültem a világba, furcsa volt újra mindent megszokni.”