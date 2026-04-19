Ezekkel az autós kiegészítőkkel luxusélmény lesz a vezetés

Idegtépő órákat töltesz forgalmi dugókban, több mint 300 ezer kilométer van már a kocsidban, és bár imádsz vezetni, jó ideje nem felszabadító érzéssel, hanem türelmetlenséggel tölt el? Egyre kényelmetlenebbnek érzed az ülést, nem tudod hova tenni a karod, a telefontartó folyton leesik és szinte állandóan bosszankodsz, ha volán mögé kell ülnöd? A vezetést, ha már rutinná válik, idővel szükséges rosszként élhetjük meg ahelyett, hogy élveznénk az aszfalton töltött órákat, perceket. Olcsó, de annál praktikusabb autós kiegészítőkkel azonban ismét feldobható a vezetési élmény.
Az alábbiakban olyan hasznos autós kiegészítőket mutatunk, amelyek amellett, hogy számos karbantartási folyamatban a segítségünkre lehetnek, a kényelmünkről is gondoskodnak, így a forgalmi dugókban eltöltött percek akár kellemesen, luxuskörülmények között is telhetnek. Te tudod már milyen autó passzol hozzád? Íme a tippek a legjobb autós kiegészítőkről!
A telefon, aprópénz, tollak vagy a gyerek kedvenc kis játéka gyakran az ülés és a középkonzol közé esik. A kis résekbe eső tárgyak előkerítése bosszantó lehet, főleg vezetés közben. Az ülésrés-kitöltő egyszerűen kitölti ezt a rést, így semmi sem tűnik el, és a kárpit is kevésbé koszolódik. Válasszunk könnyen tisztítható, vízlepergető anyagból készült verziót, az az ételfoltoktól és a folyadékcseppektől is megvédi a belső részeket.
A bevásárlólisták, sportfelszerelések, babakocsi- vagy háziállat-kellékek könnyen rendetlenséget okozhatnak a csomagtartóban. Egy rekeszekkel, zsebekkel ellátott rendszerező segít, hogy minden a helyén maradjon, ne guruljon ide-oda. Érdemes összecsukható vagy cipzáras rendszerezőt választani, amely nem foglal sok helyet, ha nincs használatban.
Gyerekek mellett a morzsa és a por szinte garantált. Egy kis, szivargyújtóról működő autóporszívó gyors és hatékony megoldás. Válasszunk olyan modellt, amely erős szívóerővel és különféle fejekkel rendelkezik: a résekhez, szőnyegekhez és ülésekhez is megfelelő. Ennek használatával pillanatok alatt tiszta lesz a kocsi belső tere.
A hátsó ülések mögé rögzíthető rendszerezők egyszerre praktikusak és higiénikusak. Ha ebbe tesszük a zsebkendőt, kulacsot, játékot, tabletet vagy könyvet, a gyerekek könnyen elérhetik anélkül, hogy szülői segítségre lenne szükségük. Ebből is érdemes vízálló, könnyen tisztítható anyagból készült változatot beszerezni.
Hosszabb utakon igazi megmentő lehet a szülőknek és a gyerekeknek is. A fejtámlára rögzíthető tartó stabilan tartja a készüléket, így a gyerekek mesét nézhetnek, játékot játszhatnak, miközben a vezető nyugodtan koncentrálhat az útra.
Egy kis, zárható szemetes megelőzi, hogy a csokipapírok, elhasznált zsebkendők vagy blokkpapírok mindenfelé szóródjanak. Használata különösen hasznos a hosszabb utakon, vagy amikor sok rágcsálnivalót viszünk magunkkal az autóban.
Nyáron jelentősen csökkenti az utastér felmelegedését a szélvédőre rögzíthető napellenző, és védi a bent ülőket az UV-sugárzástól. Különösen praktikus, ha hosszabb ideig parkolunk a napon. Ha a hátsó ülésen gyereket vagy kisállatot szállítunk, akkor szinte kötelező, hogy a hátsó-oldalsó ablakra is illesszünk árnyékolót.
Egy üléshuzat nem csak esztétikai kérdés! Megóvja a kárpitot a kosztól, nedvességtől, ha esetleg kiömlene valami. Arra is érdemes gondolni, hogyha egyszer el akarjuk adni az autót, nem mindegy, milyen állapotban lesz a kárpit! Válasszunk könnyen mosható, strapabíró anyagot, amely egyszerűen rögzíthető.
Egy, a műszerfalra illeszthető telefontartó a navigáció, a kihangosítás és a biztonságos vezetés szempontjából alapdarab. Válasszunk stabil, csúszásmentes modellt, amely minden telefontípust megtart. Ha olyat teszünk be a kocsiba, amely nem tapad jól, minden kanyarban elmozdul, vagy leesik, komoly, balesetveszélyes helyzetekben találhatjuk magunkat.
Érdemes tartani a kocsiban egy USB-s töltőt, amellyel egyszerre több készülék tölthető. Ez nagyon praktikus hosszabb utakon, ha a család minden tagja szeretné használni a mobilját vagy tabletjét. Arra is gondolni kell, hogy egy autópályán akár több órás dugóba is bekerülhetünk, lemerülhetnek a készülékek, és ha nincs fedélzeti monitorunk, a navigációhoz kellhet a telefon.
Könnyen alakul ki káosz a csomagtartóban, amikor a bevásárlókocsiból bepakoljuk a szatyrokat, vagy amikor éppen nincs tálunk táska, pedig nagyon kellene. Ezekre a helyzetekre hasznos, ha tartunk ott egy nagyobb méretű, összecsukható bevásárlótáskát.
Ha hajlamosak vagyunk elveszíteni az autókulcsot, jól jöhet egy kulcskereső. Csak rátesszük a kulcskarikára, és ha szükség van rá, egy okostelefon segítségével könnyen megtalálhatjuk a tárgyat, ráadásul sok modell hangjelzéssel is segít ebben.
Defekt esetén vagy alacsony guminyomásnál hasznos lehet, ha van nálunk egy automata kompresszor. Kicsi, könnyen tárolható, és szinte minden gumiabroncshoz használható.
A vészhelyzeti autós kalapács egy övátvágóval és üvegtörővel ellátott kis eszköz, amely kritikus helyzetben komoly segítséget jelenthet. Különösen fontos, ha gyakran közlekedünk kevésbé frekventált utak mentén. Egy esetleges baleset esetén egy ilyen kalapács életet menthet. Övvágó eszközt már kulcstartóként is vásárolhatunk, és praktikus, ha rá is tesszük a slusszkulcsra, hogyha kell, kéznél legyen.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
