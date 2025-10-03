Ha így ülsz autóba, rosszabbul járhatsz mintha alkoholt innál

Sürgős figyelmeztetés lépett érvénybe, mivel egy gyakori közúti szokás, évente több, mint 1500 emberéletet vesz el. Ez a szokás pedig nem az alkohol vagy drogfogyasztás.

Az alkohol mellett van egy súlyosabb veszélyforrás, ami a sofőrökre csap le és balesetet képes okozni Fotó: Forrás: Freepik.com

Az alkohol mellett, mi követelheti több ezer ember életét az utakon?

Akár a munkába ingázunk vagy a heti bevásárlást intézzük, a legtöbben elveszettek lennénk az autónk nélkül. Bármennyire is kényelmes, mint a legtöbb dolog az életben, a vezetés sem kockázatmentes.

A figyelmetlen vagy gyorshajtó sofőröktől kezdve, a veszélyes útviszonyokig, minden évben több tízezer ember szenved autóbalesetet, Amerikában tavaly 50 ezer halálos áldozata volt a közúti baleseteknek. Azonban van egy másik probléma is, amely egy újabb pont azon a listán, ami az elkerülhető eseteket jegyzi, az emberek talán nem is tudják, hogy mennyire fontos.

Valójában naponta több millió sofőr követ el bűnt emiatt és ez talán rosszabb is, mint az ittas vezetés. Ez pedig az a jelenség, ha kimerülten ülünk a volán mögé. A Sleepjunkie.com egy elemzése rávilágít arra, hogy mennyire veszélyes az, ha álmosan vezetünk, sőt volt olyan időszak, amikor a legtöbb baleset ezzel összefüggésben történt. Évente több, mint 1500 haláleset történik, amiatt, mert a sofőrök elalszanak a volán mögött.

Egy 18 órás ébrenlét, akár 0,05 százalékos véralkoholszinttel is károsíthatja a vezetést, és míg az alkoholfogyasztás rendszerint címlapokra kerül, addig ez kevésbé észrevehető jelenség.

„Sokan alábecsülik a fáradtan vezetés kockázatait, pedig a tudomány egyértelmű: az alváshiány ugyanolyan mértékben rontja a teljesítményt, mint az alkohol. Ha kialvatlanul ülsz a volán mögé, nemcsak magadat, hanem az úton mindenki mást is veszélybe sodorsz” - idézi az Unilad Meg Riley-t, minősített alvástudományi coach-ot.

A legveszélyesebb napszak a reggelhat és hét óra közötti időszak, de a környező órák, mint az öt vagy hét is magas kockázatúak, emellett pedig a rossz útviszonyok fokozzák a veszélyt, a nehezen megvilágított utak, rendkívül veszélyesek. Az eső, a köd és a kora hajnali fény sok halálos kimenetelű balesettel hozható összefüggésbe.