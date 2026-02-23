Finom erő, csendes luxus – Leteszteltük a Lexus RZ 300e Executive modellt

A Lexus RZ 300e nem egy átalakított modell, hanem eleve elektromos platformra fejlesztett SUV, amely a prémiumszegmensben kívánja megmutatni, hogyan lehet a csendet, a minőséget és a modern technológiát harmonikus egységbe, luxuskeretek közé foglalni. Az Executive kivitel pedig mindezt a lehető legmagasabb felszereltségi szinten kínálja a vásárlóknak.

Lexus RZ 300e: egy gyönyörű autó, kissé kiábrándító hatótávolsággal.

Fotó: Antalfi Krisztina / Bors

Elektromos SUV kifinomult, prémium kivitelben.

Csendes, könnyed haladás, elegáns és tágas belső tér.

Az első ülések között nagy tárolórekeszekkel.

Az autópályán való utazás kényelmes, mivel az RZ nagyon jól szigetelt.

A hátsó ülések bőséges lábteret, dönthető háttámlákat és jelentős fejteret kínálnak.

Ilyen a Lexus RZ 300e női szemmel: komfort, praktikum és vezethetőség.

Lexus RZ 300e teszt női szemmel: nagyszerű kidolgozás, maximális kényelem

Az új elektromos modell a Lexus jellegzetes stílusára összpontosít: prémium életérzéssel, minőségi részletekkel, tágas utastérrel, kényelmes vezetési élményt nyújtva. Az RZ kétségtelenül magára vonzza a tekinteteket, ez különösen a tesztmodellünknél volt érezhető. De lássuk is közelebbről ezt a szépséget!

Külső megjelenés: ismerős forma, új arányok

Az RZ első ránézésre egyértelműen Lexus, mégis érezhető rajta, hogy új korszakot képvisel. A márkára jellemző orsó formájú hűtőmaszk itt már zárt panelként jelenik meg, ami egyszerre utal az elektromos hajtásra és őrzi a vizuális identitást. Az autó közel 4,8 méteres hosszával tekintélyt parancsoló jelenség, miközben arányai kifejezetten kiegyensúlyozottak.

Az élesen húzott karaktervonalak, a feszes sárvédőívek és a kupés tetőív dinamikát sugallnak, de az összkép inkább elegáns, mint agresszív. Hátul a teljes szélességben végigfutó LED-fénysáv modern, high-tech hatást kelt, miközben optikailag szélesíti az autót. Az Executive kivitel 20 colos könnyűfém felnijei tovább erősítik a prémium megjelenést.

Az RZ300e Executive zárt orsóformájú hűtőmaszkja új korszakot jelez a Lexus formanyelvében.

Fotó: Antalfi Krisztina / Bors

Belső tér: ez a japán minimalizmus csúcsa

Az utastérben azonnal érződik, hogy a Lexus nem pusztán egy elektromos hajtásláncot épített be, hanem újragondolta a vezető és az autó kapcsolatát. A „Tazuna” koncepció lényege, hogy minden funkció a vezető köré szerveződik, mintha a gyeplőt tartaná a kezében, innen ered a név is.