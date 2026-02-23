Finom erő, csendes luxus – Leteszteltük a Lexus RZ 300e Executive modellt

A Lexus RZ 300e nem egy átalakított modell, hanem eleve elektromos platformra fejlesztett SUV, amely a prémiumszegmensben kívánja megmutatni, hogyan lehet a csendet, a minőséget és a modern technológiát harmonikus egységbe, luxuskeretek közé foglalni. Az Executive kivitel pedig mindezt a lehető legmagasabb felszereltségi szinten kínálja a vásárlóknak.
Az új elektromos modell a Lexus jellegzetes stílusára összpontosít: prémium életérzéssel, minőségi részletekkel, tágas utastérrel, kényelmes vezetési élményt nyújtva. Az RZ kétségtelenül magára vonzza a tekinteteket, ez különösen a tesztmodellünknél volt érezhető. De lássuk is közelebbről ezt a szépséget!
Az RZ első ránézésre egyértelműen Lexus, mégis érezhető rajta, hogy új korszakot képvisel. A márkára jellemző orsó formájú hűtőmaszk itt már zárt panelként jelenik meg, ami egyszerre utal az elektromos hajtásra és őrzi a vizuális identitást. Az autó közel 4,8 méteres hosszával tekintélyt parancsoló jelenség, miközben arányai kifejezetten kiegyensúlyozottak.
Az élesen húzott karaktervonalak, a feszes sárvédőívek és a kupés tetőív dinamikát sugallnak, de az összkép inkább elegáns, mint agresszív. Hátul a teljes szélességben végigfutó LED-fénysáv modern, high-tech hatást kelt, miközben optikailag szélesíti az autót. Az Executive kivitel 20 colos könnyűfém felnijei tovább erősítik a prémium megjelenést.
Az utastérben azonnal érződik, hogy a Lexus nem pusztán egy elektromos hajtásláncot épített be, hanem újragondolta a vezető és az autó kapcsolatát. A „Tazuna” koncepció lényege, hogy minden funkció a vezető köré szerveződik, mintha a gyeplőt tartaná a kezében, innen ered a név is.
A 14 colos központi érintőkijelző gyorsan reagál, logikus menürendszerrel dolgozik, és természetesen támogatja a vezeték nélküli okostelefon-integrációt. A digitális műszeregység letisztult, jól olvasható, nem terheli túl információval a vezetőt.
Az Executive felszereltségben a minőségérzet kifejezetten erős: puha tapintású felületek, precíz illesztések, igényes dekorbetétek jellemzik az utasteret. Az első ülések elektromosan állíthatók, memóriásak, fűthetők és szellőztethetők, a hangulatvilágítás pedig finoman rajzolja ki a belső tér formáit. A hátsó sor helykínálata bőséges, a csomagtartó 522 literes, így a modell családi használatra is alkalmas. A zajszigetelés példás, az elektromos hajtás csendjéhez alig társul zavaró külső hang.
Az RZ 300e egy 71,4 kWh kapacitású lítiumion-akkumulátort kapott. A hivatalos WLTP-hatótáv 480 kilométer körüli, ami a valóságban inkább 400–430 kilométeres vegyes használatot jelent. Ez a kategóriában korrekt érték, különösen, ha figyelembe vesszük az autó méretét és komfortorientált karakterét.
A fedélzeti AC-töltő 11 kW-os, így otthoni vagy munkahelyi háromfázisú töltéssel néhány óra alatt teljesen feltölthető az akkumulátor. DC-villámtöltőn akár 150 kW-os csúcsteljesítményt is felvehet, ideális körülmények között 10-ről 80 százalékra nagyjából fél óra alatt tölthető. A Lexus a rendszer hangolásánál láthatóan az akkumulátor hosszú élettartamára helyezte a hangsúlyt, nem a papíron mutatós rekordokra.
A Lexus modelljeihez méltóan az RZ300e sem a sportosságot, hanem a kifinomultságot helyezi előtérbe. A 204 lóerős teljesítmény és a 266 Nm nyomaték elegendő a mindennapokhoz, a 0–100 km/h-s gyorsulás körülbelül 8 másodperc, ami bőven komfortzónán belül tartja az autót.
Az elsőkerék-hajtású konstrukció stabil, kiszámítható viselkedést biztosít. A futómű hangolása komfortos, de nem lebegős, az úthibákat finoman szűri ki. Autópályán is nyugodt, stabil karaktert mutat, nagy sebességnél sem válik bizonytalanná.
A vezetéstámogató rendszerek teljes csomagja elérhető az Executive kivitelben: adaptív tempomat, sávtartó rendszer, holttérfigyelő, 360 fokos kamera és fejlett parkolási asszisztens is segíti a vezetőt. Az élmény összességében harmonikus, kiegyensúlyozott és kifejezetten pihentető.
Az Executive kivitel esetében nehéz hiányérzetről beszélni. A panorámatető, a Mark Levinson prémium hangrendszer, a head-up display, a teljes LED-világítás és a gazdagon konfigurálható kényelmi extrák mind alapfelszereltségként jelennek meg. Az RZ ebben a formában valóban azt nyújtja, amit a márkanév ígér: csendes, minőségi, hosszú távon is értéktartó prémium élményt.
A Lexus RZ 300e Executive nem kíván versenyezni a legnagyobb hatótávval vagy a legbrutálisabb gyorsulással. Ehelyett a Lexus hagyományos erősségeire épít: kifinomultság, minőség, megbízhatóság és nyugalom.
Az elektromos korszakban sok gyártó a látványos számokkal igyekszik kitűnni. Az RZ 300e ezzel szemben azt bizonyítja, hogy a villanyautózás lehet harmonikus és visszafogott is. Azok számára, akik prémium SUV-t keresnek, de nem szeretnének kompromisszumot kötni a komfortban és a minőségben, az RZ Executive valódi, hosszú távon is szerethető választás.
