HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Alfréd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Finom erő, csendes luxus – Leteszteltük a Lexus RZ 300e Executive modellt

Finom erő, csendes luxus – Leteszteltük a Lexus RZ 300e Executive modellt

menetpróba
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 11:45
Lexus RXLexusautó
A luxusautókat gyártó márka számára az elektromos átállás nem csupán technológiai váltás, hanem filozófiai kérdés is, tekintve, hogy kompromisszumok nélkül, hosszú éveken át a hibridek finomhangolt világában mozgott igazán otthonosan. Most azonban egy teljesen új villanyautóval magasabb szintre lépett, és ez nem más, mint a csábítóan vonzó Lexus RZ 300e.
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

A Lexus RZ 300e nem egy átalakított modell, hanem eleve elektromos platformra fejlesztett SUV, amely a prémiumszegmensben kívánja megmutatni, hogyan lehet a csendet, a minőséget és a modern technológiát harmonikus egységbe, luxuskeretek közé foglalni. Az Executive kivitel pedig mindezt a lehető legmagasabb felszereltségi szinten kínálja a vásárlóknak.

Lexus RZ 300e teszten: egy távoli kép az autóról.
Lexus RZ 300e: egy gyönyörű autó, kissé kiábrándító hatótávolsággal.
Fotó: Antalfi Krisztina / Bors
  • Elektromos SUV kifinomult, prémium kivitelben.
  • Csendes, könnyed haladás, elegáns és tágas belső tér.
  • Az első ülések között nagy tárolórekeszekkel.
  • Az autópályán való utazás kényelmes, mivel az RZ nagyon jól szigetelt.
  • A hátsó ülések bőséges lábteret, dönthető háttámlákat és jelentős fejteret kínálnak.
  • Ilyen a Lexus RZ 300e női szemmel: komfort, praktikum és vezethetőség.

Lexus RZ 300e teszt női szemmel: nagyszerű kidolgozás, maximális kényelem

Az új elektromos modell a Lexus jellegzetes stílusára összpontosít: prémium életérzéssel, minőségi részletekkel, tágas utastérrel, kényelmes vezetési élményt nyújtva. Az RZ kétségtelenül magára vonzza a tekinteteket, ez különösen a tesztmodellünknél volt érezhető. De lássuk is közelebbről ezt a szépséget!

Külső megjelenés: ismerős forma, új arányok

Az RZ első ránézésre egyértelműen Lexus, mégis érezhető rajta, hogy új korszakot képvisel. A márkára jellemző orsó formájú hűtőmaszk itt már zárt panelként jelenik meg, ami egyszerre utal az elektromos hajtásra és őrzi a vizuális identitást. Az autó közel 4,8 méteres hosszával tekintélyt parancsoló jelenség, miközben arányai kifejezetten kiegyensúlyozottak.

Az élesen húzott karaktervonalak, a feszes sárvédőívek és a kupés tetőív dinamikát sugallnak, de az összkép inkább elegáns, mint agresszív. Hátul a teljes szélességben végigfutó LED-fénysáv modern, high-tech hatást kelt, miközben optikailag szélesíti az autót. Az Executive kivitel 20 colos könnyűfém felnijei tovább erősítik a prémium megjelenést.

Lexus RZ 300e teszten: egy közeli kép az autóról.
Az RZ300e Executive zárt orsóformájú hűtőmaszkja új korszakot jelez a Lexus formanyelvében.
Fotó: Antalfi Krisztina / Bors

Belső tér: ez a japán minimalizmus csúcsa

Az utastérben azonnal érződik, hogy a Lexus nem pusztán egy elektromos hajtásláncot épített be, hanem újragondolta a vezető és az autó kapcsolatát. A „Tazuna” koncepció lényege, hogy minden funkció a vezető köré szerveződik, mintha a gyeplőt tartaná a kezében, innen ered a név is.

A 14 colos központi érintőkijelző gyorsan reagál, logikus menürendszerrel dolgozik, és természetesen támogatja a vezeték nélküli okostelefon-integrációt. A digitális műszeregység letisztult, jól olvasható, nem terheli túl információval a vezetőt.

Az Executive felszereltségben a minőségérzet kifejezetten erős: puha tapintású felületek, precíz illesztések, igényes dekorbetétek jellemzik az utasteret. Az első ülések elektromosan állíthatók, memóriásak, fűthetők és szellőztethetők, a hangulatvilágítás pedig finoman rajzolja ki a belső tér formáit. A hátsó sor helykínálata bőséges, a csomagtartó 522 literes, így a modell családi használatra is alkalmas. A zajszigetelés példás, az elektromos hajtás csendjéhez alig társul zavaró külső hang.

Lexus RZ 300e teszten: egy közeli kép az autó belső teréről.
A 14 colos központi kijelző és a vezetőközpontú kialakítás a Tazuna-koncepció gyakorlati megvalósítása.
Fotó: Antalfi Krisztina / Bors

Akkumulátor és töltés: tudatosan hangolt rendszer

Az RZ 300e egy 71,4 kWh kapacitású lítiumion-akkumulátort kapott. A hivatalos WLTP-hatótáv 480 kilométer körüli, ami a valóságban inkább 400–430 kilométeres vegyes használatot jelent. Ez a kategóriában korrekt érték, különösen, ha figyelembe vesszük az autó méretét és komfortorientált karakterét.

A fedélzeti AC-töltő 11 kW-os, így otthoni vagy munkahelyi háromfázisú töltéssel néhány óra alatt teljesen feltölthető az akkumulátor. DC-villámtöltőn akár 150 kW-os csúcsteljesítményt is felvehet, ideális körülmények között 10-ről 80 százalékra nagyjából fél óra alatt tölthető. A Lexus a rendszer hangolásánál láthatóan az akkumulátor hosszú élettartamára helyezte a hangsúlyt, nem a papíron mutatós rekordokra.

Vezetési élmény: tökéletes nyugalom mindenek felett

A Lexus modelljeihez méltóan az RZ300e sem a sportosságot, hanem a kifinomultságot helyezi előtérbe. A 204 lóerős teljesítmény és a 266 Nm nyomaték elegendő a mindennapokhoz, a 0–100 km/h-s gyorsulás körülbelül 8 másodperc, ami bőven komfortzónán belül tartja az autót.

Az elsőkerék-hajtású konstrukció stabil, kiszámítható viselkedést biztosít. A futómű hangolása komfortos, de nem lebegős, az úthibákat finoman szűri ki. Autópályán is nyugodt, stabil karaktert mutat, nagy sebességnél sem válik bizonytalanná.

Lexus RZ 300e teszten: egy közeli kép az autó hátuljáról.
A 71,4 kWh-s akkumulátor kiegyensúlyozott hatótávot és stabil töltési teljesítményt biztosít a mindennapokban, bár lehetne jobb is.
Fotó: Antalfi Krisztina / Bors

A vezetéstámogató rendszerek teljes csomagja elérhető az Executive kivitelben: adaptív tempomat, sávtartó rendszer, holttérfigyelő, 360 fokos kamera és fejlett parkolási asszisztens is segíti a vezetőt. Az élmény összességében harmonikus, kiegyensúlyozott és kifejezetten pihentető.

Felszereltség: valódi csúcsverzió

Az Executive kivitel esetében nehéz hiányérzetről beszélni. A panorámatető, a Mark Levinson prémium hangrendszer, a head-up display, a teljes LED-világítás és a gazdagon konfigurálható kényelmi extrák mind alapfelszereltségként jelennek meg. Az RZ ebben a formában valóban azt nyújtja, amit a márkanév ígér: csendes, minőségi, hosszú távon is értéktartó prémium élményt.

Összegzés:

A Lexus RZ 300e Executive nem kíván versenyezni a legnagyobb hatótávval vagy a legbrutálisabb gyorsulással. Ehelyett a Lexus hagyományos erősségeire épít: kifinomultság, minőség, megbízhatóság és nyugalom.

Az elektromos korszakban sok gyártó a látványos számokkal igyekszik kitűnni. Az RZ 300e ezzel szemben azt bizonyítja, hogy a villanyautózás lehet harmonikus és visszafogott is. Azok számára, akik prémium SUV-t keresnek, de nem szeretnének kompromisszumot kötni a komfortban és a minőségben, az RZ Executive valódi, hosszú távon is szerethető választás.

Ha tetszik a Lexus RZ 300e Executive modellje, ezt a videót is érdemes megnézned:

Ezek az autótesztek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu