Így tüntesd el egyszerűen és hatékonyan az állatszőrt

vedlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 10:15
Kedvenceink bearanyozzák a mindennapjainkat, ám a hátrahagyott szőr komoly kihívást jelenthet, főleg vedlési időszakban. Néhány egyszerű módszerrel azonban könnyedén tisztán tarthatjuk környezetünket – és zavartalanul élvezhetjük a közös pillanatokat négylábú barátainkkal. A Fanny magazin összegyűjtötte a legjobb házi praktikákat az állatszőr eltávolítása kapcsán.
Ha van házi kedvencünk, akkor pontosan tudjuk, mekkora szélmalomharc az állatszőr elleni küzdelem – legyen szó kutyaszőrről vagy macskaszőrről. Különösen vedlési időszakban érezhetjük úgy, hogy mindenünk csupa szőr, a ruhától a kanapén át a szőnyegig. Ha már az őrület határán állsz, hoztunk néhány jól bevált, egyszerű tippet az állatszőr eltávolítására.

állatszőr eltávolítása fésüléssel, első megoldás kutyaszőr ellen
Az állatszőr eltávolítása a fésüléssel kezdődik, de ez közel sem old meg minden problémát. Fotó: Konstantin Zaykov / Shutterstock

Ezek a legjobb házi praktikák az állatszőr eltávolításához

1. Nedvesítsük be a gumikesztyűt

Ha a felvett gumikesztyűt benedvesítjük egy kicsit, szinte mágnesként gyűjti össze a szőrt a kanapéról, párnákról vagy más textíliákról.

2. Húzzuk végig egy hengerrel a kárpitozott felületeket

A ragacsos felületű henger ideális ruhák, kárpitok és autóülések tisztítására. Mindig jó, ha van belőle otthon és a táskánkban is.

3. Legjobb állatszőr eltávolító megoldás: egyedi porszívófej

Az állatszőrre tervezett porszívófejek hatékonyan szedik ki a szálakat a szőnyegből és a kárpitból, ahol a hagyományos fejek gyakran kudarcot vallanak.

4. Erre is jó a mikroszálas kendő 

Ha enyhén megnedvesített mikroszálas kendővel áttöröljük a bútorokat és a padlót, a szőr könnyen megtapad rajta, így egyszerűen összegyűjthetjük azt.

5. Szárítógép használata kutyaszőr ellen

Ruháknál nagy segítség, ha mosás után néhány percig szárítógépben forgatjuk őket, a szőr ugyanis összegyűlik a szűrőben, így akár el is hagyhatjuk a kézi eltávolítást.

vedlés alatt álló kutya bundája, az állatszőr eltüntetése nem egyszerű feladat
A vedlési időszakban a kutyák rengeteg szőrt hullajtanak el, ami aztán mindent beterít. De van megoldás! Fotó: Natallia Ploskaya / Shutterstock

6. Kanapé és függönytisztítás

Ha a kanapét vagy a függönyt antisztatikus spray-vel fújjuk le, kevesebb tapad meg rajtuk. Ráadásul a tisztításuk is könnyebb lesz.

7. Szőnyegtisztító trükkök

Egy gumiseprű vagy gumikaparó „kifésüli” a szálak közé ragadt szőrt, amit a porszívó nem szed fel, így a szőnyeg mélyebb rétegeiből is eltávolíthatjuk a szálakat a takarítás során.

8. Könnyen tisztítható textilek

Érdemes elkerülni a plüss és bársony anyagokat, mert ezekbe könnyen beletapad kedvencünk bundája. Jobban járunk a sima, könnyen tisztítható textilekkel, mint például a bőr vagy a műbőr.

Praktikus, ha a kanapén, fotelban vagy ágyon levehető, mosható huzat van, így egy gyors mosással mindig frissen és szőrmentesen tarthatjuk a lakás bútorzatát.

A legjobb megoldás, ha rendszeresen átfésüljük kedvencünk bundáját, és időnként állatkozmetikushoz is elvisszük.

Az állatorvos szerint így lehet megelőzni, hogy félcesedjen a kutyád szőre:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
