Kutya a családban: csoda vagy csak szőr?

A fiam azóta is úgy tekint rám, mint valami hősre, pedig én főleg azért egyeztem bele, mert elegem lett abból, hogy minden második mondatában elhangzik: „De Pistinek van kutyája!” Most, hogy már hónapok óta takarítom a szőrt minden létező felületről, utánaolvastam, hogy egyáltalán mire is vállalkoztam. És az eredmény... nos, vegyes.

Az empátia-bomba (ez tényleg működik)

Azt tudtam eddig is, hogy aki állattal nő fel, az általában kedvesebb lesz. De hogy ennyire konkrét kutatások is alátámasztják? Nem gondoltam volna. Egy ausztrál tanulmányban olvastam, hogy azok a gyerekek, akiknek van házi kedvence, sokkal könnyebben barátkoznak, jobban kezelik a konfliktusokat, és – na ez az, ami nekem feltűnt – tényleg többet segítenek a többieknek. A fiam például mostanában folyton azzal jön haza, hogy „segítettem Dávidnak matekból”, pedig korábban inkább a saját dolgával volt elfoglalva. Persze lehet, hogy ez véletlen, de mikor látom, ahogy beszél a kutyával, vagy ahogy megsimogatja, amikor szomorú... hát igen, valami változik bennük.

A felelősségről (spoiler: nem olyan egyszerű)

„Majd a gyerek eteti, sétáltatja” – mondtam magamnak. Haha. Természetesen a mai napig én kelek fel hajnali hatkor, hogy kimenjek Buddyval, mert a fiamnál fontosabb a további 20 perc alvás. DE (és ez egy nagy de): amikor ráveszem, hogy részt vegyen a gondozásban, látom, milyen büszke rá. Amikor Buddy beteg volt, ő figyelte, hogy ne felejtsem el adni a gyógyszert. És egyszer láttam, ahogy magyarázta a húgának, hogy „felelősek vagyunk érte”. Szóval igen, működik ez a felelősségvállalás-fejlesztés dolog, csak ne számíts arra, hogy holnaptól minden megy magától.

Az immunrendszer-mítosz

Azok a nagy sztorik arról, hogy milyen egészségesek lesznek a gyerekek az állatok miatt? Nos... Van ez a „higiénia hipotézis”, ami alapján a kicsit piszkosabb környezet erősíti az immunrendszert. És valóban, vannak kutatások, amik szerint a kisállattal élő gyerekek bizonyos dolgokkal jobban boldogulnak. De ez nem jelenti azt, hogy soha nem lesznek betegek, vagy hogy kevesebb allergiájuk lesz.