Szakértő tippjei: így szoktasd le a kutyádat a felesleges ugatásról

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 13:15
Egy kutyakiképző egyszerű tippeket oszt meg, amik segíthetnek megakadályozni, hogy a kutyád feleslegesen ugasson.
A kutyák gyakran látszólag ok nélkül ugatnak, jelezve dominanciájukat. Bár a kutya ugatása a veszély jelzésének része és fontos kommunikációs eszköz, a gazdinak nyugodtan kell tudnia leállítani az ugatást. Egy kutyakiképző szerint azonban, sok ember és kutyája számára könnyebben mondható, mint megvalósítható.

Három szabály egy kutyakiképzőtől
Három szabály egy kutyakiképzőtől Fotó: Vovatol /  Shutterstock 

Egy kutyakiképző trükkjei az ok nélküli ugatás ellen

Jack a Dovecote Dogs-tól a TikTokon osztotta meg tapasztalatait, mondván, gyakran látja, hogy az emberek helytelenül reagálnak a csaholó kutyára. 

Majdnem biztos vagyok benne, hogy a legtöbb ember próbálkozása így néz ki: a kutya a sarokban ugat, te pedig azt mondod neki, 'állj,' vagy 'viselkedj, gyere ide.'

- mondta Jack.

Majd hozzátette, hogy ilyenkor a testbeszédünk ugyanabba az irányba mutat, mint a kutyáé, így a szemükben úgy tűnik, mintha mi is ugyanarra ugatnánk, amire ők. Nem értik azt, amit mondunk. Csak azt látják, hogy a testbeszédünk azonos irányba mutat.

Jack első tippje, hogy törd meg a szemkontaktust: „Állj eléjük, és nézz szembe velük. Ez nagyon világossá teszi a kutya számára, hogy mi kommunikálni próbálunk vele.”

Ezután Jack azt javasolja, hogy tartsd magad az aranyszabályhoz: légy következetes a választott parancsoddal.

„Lehet, hogy a parancsod 'csitt,' vagy 'elég,' bármelyik legyen is, légy következetes. Várj egy rövid szünetre az ugatásban, mindig lesz egy, csak türelem kell. Amikor eljön ez a kis szünet, állj elé, és mondd ki a parancsot. Azért várunk a szünetre, mert a parancsot tényleges csendhez akarjuk kapcsolni. Ha közben használjuk az ugatás alatt, akkor a parancs az ugatáshoz kötődik.”

Végül Jack azt javasolja, hogy miután előreálltál a kutyád elé, megtört a szemkontaktus, vártad a szünetet, majd kiadtad a parancsot és a kutya abbahagyta az ugatást, mindig jutalmazd meg - írja a Mirror.

 

