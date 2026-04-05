Erre a fordulatra nem sokan számítottak: megvan az eredmény, ez a páros tér vissza A Nagy Duett döntőjébe

Alaposan megkavarta a szálakat a TV2: alighanem még a versenyzők sem sejtették, hogy az eredeti tervekkel ellentétben nem április 5-én rendezik meg A Nagy Duett 2026-os évadának döntőjét.
A múlt héten kialakult a döntős hármas: Vastag Csaba és Domján Evelin; Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr.; valamint Gesztesi Panka és Kovács Áron kettőse került be a fináléba. Igen ám, de ekkor bejelentették, ami mindenkit ledöbbentett: a már kiesett párosok kapnak egy újabb esélyt, méghozzá nem is akármilyet. Az a kettős ugyanis, aki az április 5-ei adásban a legjobban bizonyul, egyenesen bekerül a döntősök közé - így akár az is végezhetett az élen, akitől a leghamarabb búcsúztak el a műsor során.
A szokatlan műsormenet miatt a vasárnapi adás így nem a kiesésről szólt, épp ellenkezőleg: a visszakerülésről. A második esély kétségtelenül minden párosnak adott egy plusz löketet A Nagy Duett színpadán. Ezzel az eséllyel egyébként csak a Bódi tesók nem éltek.
A közönség végül döntött. A páros, aki "vigaszágon" helyet kap A Nagy Duett 8. évadának döntőjében, és akár még a versenyt is megnyerheti: Tolvai Reni és Lakatos Laci.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.