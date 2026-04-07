350 utassal a fedélzetén balesetezett egy vonat, a mozdonyvezető nem élte túl az ütközést

Franciaország
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 11:40
Súlyos balesetről érkezett hír.
Halálos áldozata is volt a vasúti balesetnek, amely kedden reggel történt Calais közelében, Franciaországban, egy vasúti átjáróban, ahol egy nagy sebességű vonat (TGV) ütközött egy teherautóval - jelentette be Fabien Villedieu, a francia SUD vasúti szakszervezettől.

Vasúti baleset áldozata lett a mozdonyvezető Fotó: AFP

Egy ember halt meg a vasúti balesetben

Villedieu az X-en arról számolt be, hogy a balesetben a vonat vezetője vesztette életét, és számos utas is megsérült.

A helyi média közlése szerint a TGV egy katonai eszközöket szállító teherautó pótkocsijának ütközött. Philippe Tabarot francia közlekedési miniszter szintén az X-en erősítette meg a baleset hírét hozzátéve, hogy a helyszínre tart.

A baleset reggel 7 óra körül egy vasúti átjáróban történt Bethune és Lens között, jelenleg ezen a vonalon nincs vonatközlekedés - írta az X-en az SNCF állami vasúttársaság.

Az SNCF és a prefektúra közlése szerint 27 ember sérült meg a járat 350 utasából.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
