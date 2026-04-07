350 utassal a fedélzetén balesetezett egy vonat, a mozdonyvezető nem élte túl az ütközést

Halálos áldozata is volt a vasúti balesetnek, amely kedden reggel történt Calais közelében, Franciaországban, egy vasúti átjáróban, ahol egy nagy sebességű vonat (TGV) ütközött egy teherautóval - jelentette be Fabien Villedieu, a francia SUD vasúti szakszervezettől.
Villedieu az X-en arról számolt be, hogy a balesetben a vonat vezetője vesztette életét, és számos utas is megsérült.
A helyi média közlése szerint a TGV egy katonai eszközöket szállító teherautó pótkocsijának ütközött. Philippe Tabarot francia közlekedési miniszter szintén az X-en erősítette meg a baleset hírét hozzátéve, hogy a helyszínre tart.
A baleset reggel 7 óra körül egy vasúti átjáróban történt Bethune és Lens között, jelenleg ezen a vonalon nincs vonatközlekedés - írta az X-en az SNCF állami vasúttársaság.
Az SNCF és a prefektúra közlése szerint 27 ember sérült meg a járat 350 utasából.
