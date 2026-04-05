Rubint Réka újabb sokkoló vallomása – nem csak az egészsége omlott össze: „Az egész családomba beleszúrták a tőrt!”

Hosszú ideje érezni lehetett, hogy valami nincs rendben, de a teljes igazságra most derült fény, amikor Rubint Réka végre mindent kimondott. A Napló kamerái előtt olyan részleteket árult el az életéről, betegségéről, amelyek még a rajongókat is letaglózták. Azonban nem az egészségügyi nehézség volt az egyetlen, amivel szembe kellett néznie a családjának.

Rubint Réka betegsége mindenkit meglepett, teljes őszinteséggel beszélt a nehézségeiről a népszerű fitneszedző a Napló című műsorban

Az elmúlt években kívülről talán kevesen látták, milyen súlyos dolgok zajlanak a háttérben, pedig Rubint Réka és Schobert Norbi egyszerre több fronton is harcot vívtak. Rubint Réka a Napló kamerái előtt most arról beszélt, hogy egy ritka, rosszindulatú daganattal kellett szembenéznie, miközben szinte ezzel egy időben a család anyagi biztonsága is megingott, méghozzá olyan módon, amire senki nem számított. A betegség híre letaglózta a Schobert családot, de nem ez volt az egyetlen szörnyűség, amivel szembe kellett nézniük.

Ezzel szinte napra pontosan, az asztalunknál kilenc éve ülő kollégáink, akik milliós fizetéseket kaptak, csúcskategóriás autókkal jártak, és céges telefonnal telefonáltak, elárulták a férjemet. Ezek az emberek ebben a pillanatban a férjembe és az egész családomba beleszúrták a tőrt és tönkretették az egész életünk munkáját. Kiloptak a cégből mindent

– mondta Rubint Réka a Napló című műsorban.

A történet itt még nem ért véget, hiszen a legsúlyosabb következmények csak ezután jöttek, amikor a család gyakorlatilag minden tartalékát elveszítette, és egyik napról a másikra kellett újratervezniük az életüket, miközben Réka a betegséggel is küzdött.

A széf itthon üressé vált, mert Norbi mindent bevitt a cégbe, hogy megmentse azt. Közben rájöttünk, hogy minden, amit bevitt, azt elvették. Egyszer csak ott találtuk magunkat, hogy a hajó, amiben éltünk, annak léket vágtak az alján. Itt álltunk egy lelettel a kezünkben, a megélhetésünk teljesen elveszett, három gyerekkel magunk mellett. Akkor azt mondtam, hogy egyetlen dolgot nem lehet, összeomlani. Norbi a nyugtatókat whiskyvel itta és vette be. Én pedig a három fokos garázsban tartottam az edzéseket, és néztem, hogy hányan regisztrálnak be, mert minden jelentkező ezerötszáz forintot jelentett

– mesélte.