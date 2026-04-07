Ötéves kora óta heti kétszer járt edzeni” – Egy pillanat alatt omlott össze a bokszoló álma

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 11:30
A 13 éves kisfiú álma egy pillanat alatt omlott össze azon a bizonyos reggelen. Súlyos betegsége miatt teljesen más életet kénytelen élni.
Egy igazán szívszorító történet látott napvilágot, melyben egy súlyos betegség miatt egy 13 éves, mindenre elszánt kisfiú ígéretes sportolói álma omlott össze egy bizonyos reggelen. James Lewis arra ébredt, hogy deréktól lefelé lebénult, és elmondásuk szerint úgy esett össze a földre, mint egy zselé. Édesapja, szintén James Lewis, elmondta, hogy a fiúnál később egy 18 cm-es jóindulatú daganatot diagnosztizáltak a gerincvelőjében, miután érzéketlenséget tapasztalt az alsó testében.

Az kisfiú ígéretes bokszolói álma pillanatok alatt szertefoszlott súlyos betegsége miatt / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

Súlyos betegség mögött egy ígéretes tehetség áll

A 36 éves édesapa elmondása szerint fiánál már korábban is diagnosztizáltak gerincferdülést, amely a gerinc oldalirányú elhajlásával jár. A kezdeti problémák azonban idővel súlyosbodtak, mivel a fiú egyre gyakrabban vesztette el az egyensúlyát, és később a hólyag- és bélműködés feletti kontrollja is megszűnt.

2021 márciusában arra ébredt, hogy deréktól lefelé zsibbadt. Nagyon megdöbbentem. Arra gondoltam, hogy lehet az, hogy nem érzi a lábait? Megpróbált felállni, és úgy esett össze, mint a zselé. A kórházban derült ki, hogy gerincvelő-daganata van. Szörnyű volt, nem igazán értettük, mi történik, de aztán elkezdtük összerakni a képet. Minden tünet megvolt, mert a daganat nyomta a gerincvelőt. Ez volt a lehető legrosszabb hír

- emlékezett vissza az édesapa.

2021-ben derült ki, hogy egy nagyméretű, jóindulatú daganat található a gerincvelőjében. Azóta több műtéten és hosszadalmas kemoterápián esett át, ám az orvosok a daganat elhelyezkedése miatt nem tudják azt eltávolítani, mivel szorosan összenőtt a gerincvelővel. A betegség következtében a fiú kénytelen volt feladni gyermekkora óta dédelgetett álmát, hogy profi bokszoló legyen.

Profi bokszoló akart lenni. Ötéves kora óta heti kétszer járt edzeni, de abba kellett hagynia, mert elvesztette a testérzékelését és az érzékelését, teljesen megszűnt a lábmunkája. Ezután rátaláltunk a horgászatra, ami fantasztikus számára. Tökéletes hobbi lett!

- mondta a 36 éves férfi.

Állapota az évek során többször is romlott, ezért újabb és újabb beavatkozásokra volt szükség. 2025-ben James négy különböző műtéten esett át, mivel többször is elvesztette a lábai, valamint a bél- és hólyagműködését. Jelenleg rehabilitáción vesz részt, miközben a kezelések folytatása is vár rá. A család számára adománygyűjtést indítottak egy elektromos kerekesszék beszerzésére, amely nagy segítséget jelentene a mindennapokban - írja a The Mirror.

 

