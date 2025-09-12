Mancsot rá: így taníthatjuk meg a kutyának, hogy beleegyezzen az állatorvosi vizsgálatba – Interjú

A kutyák és a gazdáik közötti kapcsolat nem csupán szeretetről, felelősségről szól, hanem rengeteg tanulásról, türelemről és bizalomról is. Ezt vallja Tóth Katinka kognitív idegtudós, a SciDog Egyetem megálmodója, aki egyedi módszerével nemcsak a kutyák, hanem a gazdik szemléletét is formálja. A workshopjai célja, hogy korszerű, tudományos alapokon nyugvó megoldásokat kínáljon olyan helyzetekre, amelyeket a hagyományos kutyaiskolák sokszor nem tudnak kezelni. Katinkával arról beszélgettünk, hogyan született meg a SciDog, miért kapta az „egyetem” nevet, az oktatásuknak mi a fő célja, hogyan tanítható meg egy kutya és a gazdája arra, hogy az ebnek is legyen beleegyezési lehetősége az őt érintő állatorvosi vizsgálatokba, és mindenekelőtt: Katinka miért hiszi, hogy a kutyatartás jövője a nyitottabb, együttműködőbb gazdiban rejlik.

Állatorvoshoz vinni a kutyát sok gazdi számára rémálom: a kedvenc szorong, ellenáll, agresszívvá válhat, a vizsgálat pedig hatalmas stresszel jár mindkét félnek. A Cooperative Care szemlélet célja, hogy mindez megváltozzon – a kutya aktív résztvevőként, önként vállalja a vizsgálatokat, a gazdi pedig megtanulja, hogyan tudja támogatni ebben kedvencét.

Ezt a szemléletet hozza el Magyarországra Tóth Katinka, kognitív idegtudós és viselkedésterápiás oktató, a SciDog kutyaegyetem alapítója. Katinka és dr. Piller Pálma állatorvos közösen indítja el Dunakeszin a Cooperative Care Workshopot, amely elméleti és gyakorlati alkalmak során tanítja meg a gazdikat és szakembereket arra, hogyan előzhető meg a félelem, hogyan csökkenthető a stressz, és hogyan válhat az állatorvosi vizsgálat együttműködésen alapuló, pozitív élménnyé. Interjú!

Forradalmi és tudományos alapokon nyugvó kutyaképzés, hogy gördülékenyen menjen az állatorvosi vizsgálat

Mi a szakmád pontosan, és miért ezt választottad?

Biológus, kognitív idegtudós és kutyakiképző vagyok. Szeretném minél objektívebben megismerni az állatok viselkedését, működését. A kutyák a kutatásaimnak is gyakran témáját képezik, a kiképzésbe pedig eredetileg a saját, akkor még problémás kutyáim miatt kezdtem bele. Utóbbi kapcsán aztán rájöttem, hogy szeretném a saját utamat járni.