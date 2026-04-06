"Rang volt a barátjának lenni" – összetörtek az Óbudán halálra gázolt Barnabás osztálytársai

Mint arról a Bors is írt, a tragikus HÉV gázolás hétfőn (március 30.), a kora esti órákban történt az óbudai HÉV-sínek mentén, Rómaifürdő közelében, a Papírgyár utca és a Határ út találkozásánál: egy mindössze 14 éves kamaszfiú fülében fülhallgatóval, telefonját nézve lépett az átjáróba, ahol a robogó HÉV elgázolta.

A HÉV gázolta el a középiskolás fiút Fotó: Bors

A fiatal a fülhallgató miatt vélhetően nem hallotta a HÉV figyelmeztető kürtölését, így vélhetően se nem látta, se nem hallotta a felé közeledő életveszélyes monstrumot, ami elől így esélye sem volt félreugrani, ahogyan a HÉV sem tudott már lefékezni. A halálra rémült szemtanúk azonnal hívták a mentőket, akik hosszas stabilizálás után végül kórházba vitték a kamaszt:

Kint volt vagy négy menőkocsi, azt hittük, hogy megtörtént a legrosszabb. Aztán láttuk, hogy nincs letakarva senki, a srácot beteszik a mentőbe. Imádkozunk az életéért, remélem, hogy felépül

– mondta az egyik arra járó az eset után, a Borsnak. Bár sokan reménykedtek benne, hogy a fiatal végül felépül, az eset utáni napon azonban minden remény elveszett: kiderült, hogy fiú a kórházban végül életét vesztette. Barnabást most osztálytársai és egész iskolája gyászolja, egyikük édesanyja szívszorító üzenetben búcsúzott a fiútól:

Barnabás meghalt. 14 éves volt. Elütötte a HÉV. 20 métert repült. Eszméletlenül szállították el, életveszélyes állapotban. Még egy napig küzdöttek érte

– írta az összetört édesanya. Hozzátette, úgy tudja, aznap a HÉV mindent megtett, hogy jelezzen, de Barnabás valóban nem látta és nem hallotta.

A HÉV, a gázolás után. A helyszínelés ekkor már zajlott Fotó: Police.hu

Így gázolta el a HÉV az iskolás fiút

"Hogy a fülébe dugott fülhallgató zajszűrős volt-e, vagy sem, hogy ordított-e benne a zene vagy épp „pianoban” zümmögött, már senki nem mondja meg. Mit nézhetett a mobiltelefonján, amikor a HÉV elé lépett gyanútlanul...? Ki tudja...A Teremtő úgy alkotta meg az agyat, hogy kikapcsol egy ilyen pillanatban. Reménykedhetünk, hogy nem érzett semmit" – tette hozzá szomorúan az asszony. Azt is hozzáfűzte, hogy Barnabás iskolája kiválóságának számított, sokan kedvelték az életrevaló, jó humorú fiút.

Kiváló srác volt. Vitathatatlanul felette a korosztálya átlagának intelligenciában, humorban, életrevalóságban. Rang volt a barátjának lenni. Ezt mind a fiamtól tudom

– magyarázta. Barátai azóta is romokban hevernek: