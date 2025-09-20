Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Friderika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Nő, aki nekiállt a lakás takarításának

Minimális erőfeszítés, dupla siker – Ezekkel az egyszerű takarítási trükkökkel varázsold ragyogóvá az otthonod

praktika
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 13:45
takarítási tippektakarítás
Valljuk be őszintén, nem sokan repesnek a házimunkáért, különösen, ha egy hosszú, fárasztó nap után kell nekiállni vagy hétvégén, amit végre pihenéssel is tölthetnénk. A takarítás világnapja alkalmából ezért most olyan praktikákat gyűjtöttünk össze, amikkel pikk-pakk csillogóvá varázsolhatod az otthonod.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Ahogy tartja a mondás, „többet ésszel, mint erővel”, ami alól a takarítás sem kivétel. Hiszen minek ölnél bele annyi időt és energiát, ha léteznek olyan egyszerű praktikák, amikkel felgyorsíthatod a folyamatot. Amennyiben az időd nagy részét inkább a szeretteiddel és persze pihenéssel töltenéd, akkor ezeket a trükköket ki ne hagyd!

Nő, aki nekiállt otthona takarításának
Ezekkel a takarítási praktikákkal teljes lesz a siker!
Fotó: d3sign /  GettyImages

Így lesz pillanatok alatt ragyogó az otthonod – Trükkök a takarítás mestereitől

A következő zseniális taktikákkal rengeteg időt spórolhatsz meg, csupán más eszközöket kell bevetned annak érdekében, hogy minden csillogjon. Íme tehát a leghasznosabb fortélyok!

  • Használj gumikesztyűt az állatszőr eltávolításához  

Neked is van édes kis szőrmókod, aki miatt felhalmozódik a kanapén az állatszőr? Jól tudjuk, hogy a boltok polcai már roskadoznak a mindenféle tisztító eszközök alatt, de ne költs ilyenekre! Helyette vegyél fel gumikesztyűt és húzd végig a kezed a bútorok felületén. A gumi ugyanis golyót formál a szőrből, amit könnyedén kidobhatsz.

  • Alkalmazz citromlevet a mikró tisztításához

Mind tudjuk, hogy az ételek nagyon csúnya foltokat tudnak hagyni a mikróban. Ezért ahelyett, hogy nekiállnál sikálni, csavarj egy tál citromlevet, tedd be a készülékbe és melegítsd 2 percig. A gőz ugyanis segít felpuhítani a szennyeződéseket, miután egyetlen rongy is elég lesz ahhoz, hogy a mikrót csillogóvá varázsold.

Egy nő, aki nekiállt a mikró takarításának
Használj citromlevet a mikró takarításához!
Fotó: Isabel Pavia /  GettyImages
  • Dobd be a mosogatógépbe a lámpák egyes tartozékait

Valószínűleg eléggé meglepően hangzik, hogy a lámpák egyes részei még a mosogatógépbe is berakhatóak, mint például a kupolájuk. Miután elmostad őket, indíts egy szárító programot, hogy elkerüld a foltok kialakulását.

  • Tisztítsd meg a redőnyöket zoknival

A redőnyök kis rései között rengeteg por halmozódhat fel, aminek a tisztítása nem olyan egyszerű. Egy zokni segítségével azonban rengeteg időt spórolhatsz meg magadnak. Húzz a régi ruhadarabot a kezedre, spricceld le vízzel, majd fog meg egyenként a redőket és csúsztasd végig rajtuk a kezedet.

  • Távolítsd el baba törlőkendővel a foltokat a textíliákról

Nem is gondolnád, milyen hatékonyak tudnak lenni a baba törlőkendők, amelyek kevés nedvességet és gyengéd tisztítószereket tartalmaznak, valamint gyorsan száradnak. A felsorolt tulajdonságainak köszönhetően pedig bátran alkalmazhatod őket a textíliákra lerakódott szennyeződések ellen.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan hat a takarítás a mentális egészségedre:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu