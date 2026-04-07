Szijjártó Péter JD Vance látogatásáról: Harmincöt éve volt ilyen utoljára Budapesten

Landolt az Amerikai Egyesült Államok alelnökének gépe a magyar fővárosban. A politikust és nejét Szijjártó Péter fogadta, aki nem sokkal később a közösségi oldalán osztott meg képeket JD Vance érkezéséről. "Harmincöt éve volt ilyen utoljára Budapesten: amerikai alelnök érkezett Magyarországra" - írta bejegyzésében.
JD Vance nem csak azért érkezett hazánkba, hogy támogatásáról biztosítsa Orbán Viktort, de azért is, hogy tárgyalásokat folytassanak, valamint részt vegyenek az amerikai-magyar barátság napja alkalmából megrendezésre kerülő nagygyűlésen is.
