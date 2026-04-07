BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Herman névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

"Elvesztettünk egy szeretett személyt" - üzente az Artemis II legénysége

Artemis 2
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 11:20
holdpályaNASA
Először látták a Hold túlsó oldalát, sőt, a Földtől a valaha mért legnagyobb távolságra is eljutottak. Az Artemis II űrhajósainak küldetése és egy holdkráter elnevezése még a nézők szemébe is könnyeket csalt.
CJA
A szerző cikkei

Hivatalosan is a Föld felé tartanak a NASA űrhajósai: az Artemis II legénysége az utolsó 24 órában hihetetlen elsőket élt át.

Több elsőt is átélt az Artemis II legénysége
Fotó: NurPhoto via AFP

Hold mögé került az Orion kapszula 

Reid Wiseman parancsnok, a pilóta, Victor Glover, valamint a missziós specialisták, Christina Koch és Jeremy Hansen az Artemis II fedélzetén az emberiség újabb mérföldkövét érték el. Amikor a Hold mögé kerültek, 40 percre megszakadt a kapcsolat a Földdel, miközben a bolygónktól eddig a legnagyobb távolságban tartózkodtak.

És miközben a rádiókapcsolat megszüntetésére készülünk, továbbra is érezzük a Földről érkező szeretetet, és minden Földön és Föld körül lévőnek azt üzenjük: szeretünk. Találkozunk a túloldalon

- mondta Glover, miután megköszönte a földieknek, hogy lehetővé tették számukra ezt a különleges küldetést. A kimaradás alatt a legénység a Holdhoz közel 6400 kilométerre haladt el.

Ezután az Orion űrszonda az űr egyik legtávolabbi pontjára jutott, amelyre ember valaha eljutott. A fedélzeti csapat ezzel megdöntötte az Apollo-küldetések távolsági rekordját is: a Földtől 248,655 mérföldre haladtak el.

Űri napfogyatkozás tanúja lett a legénység

A 40 perces szünet után a kapszula sikeresen előbukkant a Hold mögül.

Ázsiára, Afrikára és Óceániára tekintünk vissza. Tudjuk, hogy felnéztek, és most is láthatjátok a Holdat. Mi is látunk benneteket

- mondta Koch, amikor ismét kapcsolatba léptek bolygónkkal.

Az Artemis legénysége ezt követően egy különleges napfogyatkozásnak is szemtanúja volt. Ez a Földről nem volt látható, de az űrhajósok helyzetéből a Hold teljesen kitakarta a Napot - reakciójukat élőben lehetett követni:

Még mindig látszik a horizont fényesebben ott, ahol a Nap a Hold azon oldalán nyugodott. A Föld fénye nagyon határozott, és meglehetősen lenyűgöző vizuális illúziót kelt. Hűha, ez elképesztő

- mondta csodálkozva Glover.

Artemis II legénység (balról jobbra: Jeremy Hansen, Christina Koch, Reid Wiseman és Victor Glover)
Fotó: AFP

Különleges nevet kapott a Hold egyik krátere: parancsnokuk elhunyt nejére emlékeznek

A küldetés során a legénység egy holdi kráter elnevezését is megtervezte, amely megható pillanatokat hozott magával. Hansen elmondta, hogy egy krátert az Artemis II parancsnokának, Reid Wisemannek néhai feleségéről, Carrollról neveznék el, aki 2020-ban hunyt el rákban.

Néhány évvel ezelőtt kezdtük el ezt az utat, és elvesztettünk egy szeretett személyt. Van egy pont a Holdon, egy igazán különleges hely, amely a Hold Föld körüli átvonulásának bizonyos időpontjaiban a Földről is látható

- mondta az elnevezett kráterről.

Most a három űrhajós hazafelé tart, miután 1972 decembere óta először jutottak el a Hold közelébe.

Az Artemis II útjának élő adása 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu