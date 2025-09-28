Repülés kutyával: már nagyobb kedvenceddel is a fedélzeten utazhatsz

Forradalmian új lehetőséget biztosít a kutyásoknak az ITA Airways nevű olasz légitársaság: az új szabályok szerint már a nagyobb testű kutyák is gazdáik mellett repülhetnek a fedélzeten. Ez nemcsak a kutyák biztonságát, hanem a gazdik nyugalmát is garantálja. Aki valaha is kénytelen volt a raktérben utaztatni kedvencét, pontosan tudja, milyen körülményes a procedúra, nem beszélve arról, hogy mennyi aggodalommal jár. Szerencsére mostantól sokkal könnyebb lesz a repülés kutyával – legalábbis az ITA járatain.

Repülés kutyával a fedélzeten: hám és szájkosár is szükséges hozzá.

Fotó: Mulevich / Shutterstock

Repülés kutyával: új korszak a kutyás utazásban

Az olasz közlekedési minisztérium és a polgári légügyi hatóság engedélyével az ITA Airways lehetővé tette, hogy ne csak kis testű, hanem nagyobb kutyák is helyet kapjanak a kabinban. Az első próbarepülést Milánó és Róma között indították el: a járaton kettő, tíz kilónál nehezebb kutya is együtt utazhatott a gazdájával.

A légitársaság szerint ez fontos mérföldkő: céljuk, hogy a repülés kutyával kényelmesebb legyen minden állattartó számára.

Szabályok a fedélzeten utazó kutyákra

A részletes előírások pontosan szabályozzák, hogyan történhet a repülés kutyával. Economy osztályon legfeljebb 14 kilós, Superior osztályon pedig akár 25 kilós kutya is utazhat. Egy járaton legfeljebb két kutya tartózkodhat a kabinban.

Az állatoknak hámot és szájkosarat kell viselniük, kizárólag az ablak melletti kijelölt helyeken ülhetnek, és nedvszívó alátétet kell biztosítani számukra. A vészkijáratok mellett nem foglalhatnak helyet, és az utasokat mindig tájékoztatják a jelenlétükről.

Kötelező feltételek és papírok a repüléshez

A kutyával való repüléshez nemcsak helyfoglalás szükséges, komoly egészségügyi és biztonsági előírásokjnak is meg kell felelni. Egy kutya csak akkor utazhat a gazdája mellett, ha teljesülnek a következő feltételek:

a kutya ISO-szabvány szerinti mikrochippel rendelkezik;

érvényes veszettség elleni oltása van, és naprakész alapoltásokkal rendelkezik;

állatorvosi igazolása van a repülésre való alkalmasságról;

európai állatútlevéllel vagy azzal egyenértékű dokumentummal rendelkezik;

részt vett kötelező bolha- és kullancsirtó kezelésen;

legalább 6 hónapos;

hámot és szájkosarat visel a fedélzeten;

nedvszívó alátéten utazik.

Ezek a szabályok nemcsak a kutyák, hanem az utasok kényelmét és biztonságát is szolgálják.