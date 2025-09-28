Repülés kutyával: már nagyobb kedvenceddel is a fedélzeten utazhatsz

Forradalmian új lehetőséget biztosít a kutyásoknak az ITA Airways nevű olasz légitársaság: az új szabályok szerint már a nagyobb testű kutyák is gazdáik mellett repülhetnek a fedélzeten. Ez nemcsak a kutyák biztonságát, hanem a gazdik nyugalmát is garantálja. Aki valaha is kénytelen volt a raktérben utaztatni kedvencét, pontosan tudja, milyen körülményes a procedúra, nem beszélve arról, hogy mennyi aggodalommal jár. Szerencsére mostantól sokkal könnyebb lesz a repülés kutyával – legalábbis az ITA járatain.
Az olasz közlekedési minisztérium és a polgári légügyi hatóság engedélyével az ITA Airways lehetővé tette, hogy ne csak kis testű, hanem nagyobb kutyák is helyet kapjanak a kabinban. Az első próbarepülést Milánó és Róma között indították el: a járaton kettő, tíz kilónál nehezebb kutya is együtt utazhatott a gazdájával.
A légitársaság szerint ez fontos mérföldkő: céljuk, hogy a repülés kutyával kényelmesebb legyen minden állattartó számára.
A részletes előírások pontosan szabályozzák, hogyan történhet a repülés kutyával. Economy osztályon legfeljebb 14 kilós, Superior osztályon pedig akár 25 kilós kutya is utazhat. Egy járaton legfeljebb két kutya tartózkodhat a kabinban.
Az állatoknak hámot és szájkosarat kell viselniük, kizárólag az ablak melletti kijelölt helyeken ülhetnek, és nedvszívó alátétet kell biztosítani számukra. A vészkijáratok mellett nem foglalhatnak helyet, és az utasokat mindig tájékoztatják a jelenlétükről.
A kutyával való repüléshez nemcsak helyfoglalás szükséges, komoly egészségügyi és biztonsági előírásokjnak is meg kell felelni. Egy kutya csak akkor utazhat a gazdája mellett, ha teljesülnek a következő feltételek:
Ezek a szabályok nemcsak a kutyák, hanem az utasok kényelmét és biztonságát is szolgálják.
Sok állattartó éppen azért mondott le a kutyával való repülésről, mert a raktérbe kellett volna száműznie elbódított kedvencét. A zaj, a hőmérséklet-ingadozás és az elszigeteltség komoly stresszt jelenthetett az állatoknak, az új szabályozással azonban mindez elkerülhető: a kutyák a gazdájuk mellett utazhatnak, így nyugodtabb és biztonságosabb számukra az élmény.
Az ITA Airways gondolt azokra is, akik kevésbé örülnek az állatok közelségének. A kutyák kijelölt helyeken ülnek, és külön zónát alakítanak ki azok számára, akik allergiásak vagy nem szeretnének kutya mellett utazni.
Egyelőre a Milánó–Róma útvonalon érhető el a szolgáltatás, de ha beválik, más járatokon is lehetőség lesz kutyával együtt utazni a fedélzeten. Az olasz közlekedési miniszter már jelezte, hogy a szabályozás nagy visszhangot kapott, és más légitársaságok is figyelemmel kísérik a kísérletet.
Néhány év múlva talán már természetes lesz, hogy nemcsak kis testű, hanem közepes és nagy kutyák is együtt utaznak a gazdájukkal a repülő fedélzetén.
