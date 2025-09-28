Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
Repülés kutyával: már nagyobb kedvenceddel is a fedélzeten utazhatsz

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 11:45
ITA AIRWAYSkutya repülőn
Mostantól nem kell a raktérbe száműzni a nagyobb kutyákat sem: az ITA Airways új szabályai szerint a közepes és nagytestű kedvencek is a gazdájuk mellett repülhetnek. Ez forradalmi változás a kutyásoknak, hiszen a repülés kutyával eddig sok kompromisszummal járt.
Forradalmian új lehetőséget biztosít a kutyásoknak az ITA Airways nevű olasz légitársaság: az új szabályok szerint már a nagyobb testű kutyák is gazdáik mellett repülhetnek a fedélzeten. Ez nemcsak a kutyák biztonságát, hanem a gazdik nyugalmát is garantálja. Aki valaha is kénytelen volt a raktérben utaztatni kedvencét, pontosan tudja, milyen körülményes a procedúra, nem beszélve arról, hogy mennyi aggodalommal jár. Szerencsére mostantól sokkal könnyebb lesz a repülés kutyával – legalábbis az ITA járatain.

A repülés kutyával hámmal és szájkosárral történhet
Repülés kutyával a fedélzeten: hám és szájkosár is szükséges hozzá.
Fotó: Mulevich /  Shutterstock 

Repülés kutyával: új korszak a kutyás utazásban

Az olasz közlekedési minisztérium és a polgári légügyi hatóság engedélyével az ITA Airways lehetővé tette, hogy ne csak kis testű, hanem nagyobb kutyák is helyet kapjanak a kabinban. Az első próbarepülést Milánó és Róma között indították el: a járaton kettő, tíz kilónál nehezebb kutya is együtt utazhatott a gazdájával.

A légitársaság szerint ez fontos mérföldkő: céljuk, hogy a repülés kutyával kényelmesebb legyen minden állattartó számára.

Szabályok a fedélzeten utazó kutyákra

A részletes előírások pontosan szabályozzák, hogyan történhet a repülés kutyával. Economy osztályon legfeljebb 14 kilós, Superior osztályon pedig akár 25 kilós kutya is utazhat. Egy járaton legfeljebb két kutya tartózkodhat a kabinban.

Az állatoknak hámot és szájkosarat kell viselniük, kizárólag az ablak melletti kijelölt helyeken ülhetnek, és nedvszívó alátétet kell biztosítani számukra. A vészkijáratok mellett nem foglalhatnak helyet, és az utasokat mindig tájékoztatják a jelenlétükről.

Kötelező feltételek és papírok a repüléshez

A kutyával való repüléshez nemcsak helyfoglalás szükséges, komoly egészségügyi és biztonsági előírásokjnak is meg kell felelni. Egy kutya csak akkor utazhat a gazdája mellett, ha teljesülnek a következő feltételek:

  • a kutya ISO-szabvány szerinti mikrochippel rendelkezik;
  • érvényes veszettség elleni oltása van, és naprakész alapoltásokkal rendelkezik;
  • állatorvosi igazolása van a repülésre való alkalmasságról;
  • európai állatútlevéllel vagy azzal egyenértékű dokumentummal rendelkezik;
  • részt vett kötelező bolha- és kullancsirtó kezelésen;
  • legalább 6 hónapos;
  • hámot és szájkosarat visel a fedélzeten;
  • nedvszívó alátéten utazik.

Ezek a szabályok nemcsak a kutyák, hanem az utasok kényelmét és biztonságát is szolgálják.

Miért biztonságosabb a fedélzeten a kutyáknak?

Sok állattartó éppen azért mondott le a kutyával való repülésről, mert a raktérbe kellett volna száműznie elbódított kedvencét. A zaj, a hőmérséklet-ingadozás és az elszigeteltség komoly stresszt jelenthetett az állatoknak, az új szabályozással azonban mindez elkerülhető: a kutyák a gazdájuk mellett utazhatnak, így nyugodtabb és biztonságosabb számukra az élmény.

Az ITA Airways gondolt azokra is, akik kevésbé örülnek az állatok közelségének. A kutyák kijelölt helyeken ülnek, és külön zónát alakítanak ki azok számára, akik allergiásak vagy nem szeretnének kutya mellett utazni.

Más járatokon is elérhető lesz a lehetőség?

Egyelőre a Milánó–Róma útvonalon érhető el a szolgáltatás, de ha beválik, más járatokon is lehetőség lesz kutyával együtt utazni a fedélzeten. Az olasz közlekedési miniszter már jelezte, hogy a szabályozás nagy visszhangot kapott, és más légitársaságok is figyelemmel kísérik a kísérletet.

Néhány év múlva talán már természetes lesz, hogy nemcsak kis testű, hanem közepes és nagy kutyák is együtt utaznak a gazdájukkal a repülő fedélzetén.

