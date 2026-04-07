Rajongókkal fotózkodott, pillanatok múlva rálőttek a híres rapperre

A híres rappert, Offsetet pillanatokkal azután lőtték meg, hogy mosolyogva készített képeket a rajongóival.
A rapper képviselője a Page Sixnek nyilatkozva elmondta, hogy Cardi B exének állapota jelenleg stabil, de kórházban fekszik, ahol megkapja a megfelelő ellátást. A lövöldözés előtti pillanatokban a 34 éves Offsetet - akinek valódi neve Kiari Kendrell Cephus - egy floridai Hard Rock parkolójában látták, ahol beszélgetett és fényképezkedett a rajongókkal.
Ezt követően történt a lövöldözés, melynek körülményeit jelenleg is vizsgálják a hatóságok. Az indítékok ezidáig nem ismertek. Annyi bizonyos: a rendőrök két személyt őrizetbe vettek a helyszínen.
Offsetnek három közös gyermeke van feleségétől, a 33 éves Cardi B-től. A pár jelenleg válófélben van, miután éveken át hűtlenségi vádak terhelték kapcsolatukat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.