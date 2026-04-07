Rajongókkal fotózkodott, pillanatok múlva rálőttek a híres rapperre

A híres rappert, Offsetet pillanatokkal azután lőtték meg, hogy mosolyogva készített képeket a rajongóival.

Meglőtték a híres rappert. Cardi B exét, Offsetet kórházba kellett szállítani

Éppen rajongóival fotózkodott a rapper

A rapper képviselője a Page Sixnek nyilatkozva elmondta, hogy Cardi B exének állapota jelenleg stabil, de kórházban fekszik, ahol megkapja a megfelelő ellátást. A lövöldözés előtti pillanatokban a 34 éves Offsetet - akinek valódi neve Kiari Kendrell Cephus - egy floridai Hard Rock parkolójában látták, ahol beszélgetett és fényképezkedett a rajongókkal.

Ezt követően történt a lövöldözés, melynek körülményeit jelenleg is vizsgálják a hatóságok. Az indítékok ezidáig nem ismertek. Annyi bizonyos: a rendőrök két személyt őrizetbe vettek a helyszínen.

Offsetnek három közös gyermeke van feleségétől, a 33 éves Cardi B-től. A pár jelenleg válófélben van, miután éveken át hűtlenségi vádak terhelték kapcsolatukat.